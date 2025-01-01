MQL5参考标准程序库面板和对话框CAppDialogCreateIndicator
CreateIndicator
配合指标工作的初始化方法。
|
bool CreateIndicator(
参数
x1
[输入] 左上角的 X 坐标。
y1
[输入] 左上角的 Y 坐标。
x2
[输入] 右下角的 X 坐标。
y2
[输入] 右下角的 Y 坐标。
返回值
true 如果成功, 否则 false。