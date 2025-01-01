文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CAppDialogIniFileName 

IniFileName

设置加载/保存控件状态的文件名。

virtual string  IniFileName()  const 

返回值

文件名, 用于加载/保存控件状态

注释

文件名包括智能交易/指标名称以及工作品名, 即 MQL5 程序启动时对应的品种