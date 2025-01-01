MQL5参考标准程序库面板和对话框CAppDialogIniFileName
IniFileName
设置加载/保存控件状态的文件名。
virtual string IniFileName() const
返回值
文件名, 用于加载/保存控件状态。
注释
文件名包括智能交易/指标名称以及工作品名, 即 MQL5 程序启动时对应的品种。