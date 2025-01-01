MQL5参考标准程序库面板和对话框CAppDialogOnEvent
- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
OnEvent
图表事件处理器。
virtual bool OnEvent(
参数
id
[输入] 事件 ID。
lparam
[输入] 事件参数 长整数 型, 通过引用传递。
dparam
[输入] 事件参数 双精度 型, 通过引用传递。
sparam
[输入] 事件参数 字符串 型, 通过引用传递。
返回值
true - 如果事件已经被处理, 否则 false。