|
void OnStart()
{
//---
string my_gann="OBJ_GANNFAN object";
if(ObjectFind(0,my_gann)<0)//物件没找到
{
//--- 通知失败
Print("Object ",my_gann," not found. Error code = ",GetLastError());
//--- 获得图表最大价格
double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);
//--- 获得图表最小价格
double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);
//--- 多少柱显示在图表上？
int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 创建一个数组，写下每个柱的开盘时间
datetime Time[];
//--- 像时间序列一样访问数组
ArraySetAsSeries(Time,true);
//--- 现在复制图表中可见的柱数据到数组中
int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);
if(times<=0)
{
Print("Could not copy the array with the open time!");
return;
}
//--- 完成预备
//--- 图表中心柱指数
int center_bar=bars_on_chart/2;
//--- 图表赤道 - 最大和最小值之间
double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;
//--- 设置第一定位点坐标到中心
ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,
//--- 第二定位点到右边
Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);
Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);
//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);
//--- 设置 Pips / Bar单元比例
ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);
//--- 设置趋向线
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);
//--- 设置线宽
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);
//--- 定义线型
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);
//--- 设置线的颜色
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);
//--- 允许用户选择物件
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);
//--- 自动选择
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);
//--- 图表上绘画
ChartRedraw(0);
}
}