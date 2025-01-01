void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)//物件没找到

{

//--- 通知失败

Print("Object ",my_gann," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- 获得图表最大价格

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- 获得图表最小价格

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- 多少柱显示在图表上？

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- 创建一个数组，写下每个柱的开盘时间

datetime Time[];

//--- 像时间序列一样访问数组

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- 现在复制图表中可见的柱数据到数组中

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Could not copy the array with the open time!");

return;

}

//--- 完成预备



//--- 图表中心柱指数

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- 图表赤道 - 最大和最小值之间

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- 设置第一定位点坐标到中心

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- 第二定位点到右边

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- 设置 Pips / Bar单元比例

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- 设置趋向线

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- 设置线宽

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- 定义线型

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- 设置线的颜色

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- 允许用户选择物件

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- 自动选择

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- 图表上绘画

ChartRedraw(0);

}

}