Inside Bar Dashboard

Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi Inside Bar (IB). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Panel, en son bulunan İç Çubuk (ve Ana Çubuk) formasyonunu, mevcut fiyat pozisyonunu ve Ana ve İç Çubuk seviyelerinin kırılmasını görüntüler. Hücrelerdeki çubukların ve metnin boyutunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Gösterge aynı zamanda seviyeler kırıldığında da bildirim gönderebiliyor. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda belirtilen sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır.
Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir.
Parametreler
- How long pattern will be valid after first breakout (bars) — sinyalin bir hücrede kaç çubuk gösterileceği.
- IB body must be inside of the MB body - IB gövdesi MB gövdesinin içinde olmalıdır.
- IB body and wicks must be inside the MB body - IB gövdesi ve fitilleri MB gövdesinin içinde olmalıdır.
- If MB is IB, choose the next MB — MB IB ise sonraki MB'yi seçin; bulunan Ana Çubuk önceki sinyalin İç Çubuğu ise, önceki sinyal görüntülenecektir.
- MB body must be large than IB body - MB gövdesi IB gövdesinden büyük olmalıdır
- MB wicks must be smaller than MB body - MB fitilleri MB gövdesinden daha küçük olmalıdır
- Ignore IB wicks (look only at the bar body) - IB fitillerini göz ardı edin (yalnızca çubuk gövdesine bakın)
- Ignore MB wicks (look only at the bar body) - MB fitillerini dikkate almayın (yalnızca çubuk gövdesine bakın)
Gösterge Paneli
Clear the chart at startup - Başlangıçta grafiği temizle
Set of Pairs - Çift Seti:
— Market Watch - MT'nin "Piyasa Gözlemi"nden çiftler
— Specified manually - Manüel olarak belirtildi
— Current pair - Mevcut çift.
Pairs (separated by a space or semicolon) — boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış sembollerin listesi. Para birimi adları, büyük/küçük harf ve önek/sonek korunarak tam olarak komisyoncununki gibi yazılmalıdır.
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi timeframe) - Zaman Çerçeveleri (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış) (çoklu zaman dilimi)
Sort pairs - Çiftleri sırala
Position on chart - Grafikteki konum
X offset (pix) - X ofseti (piksel)
Y offset (pix) - Y ofseti (piks)
Refresh dashboard every (seconds) - Kontrol panelini her (saniyede bir) yenile
Open the pair in a new window - Çifti yeni bir pencerede aç
Chart template - Grafik şablonu
Code breakout Up - Kod dökümü Yukarı
Code breakout Down - Kod dökümü Aşağı
Arrow color when IB is broken Up - IB kırıldığında ok rengi Yukarı
Arrow color when IB is broken Down - IB bozulduğunda ok rengi Aşağı
Arrow color when MB is broken Up - MB bölündüğünde ok rengi Yukarı
Arrow color when MB is broken Down - MB bozulduğunda ok rengi Aşağı
Bullish candle (fill) - Boğa mumu (doldur)
Bearish candle (fill) - Ayı mumu (doldur)
Bar up (boundary) - Çubuk yukarı (sınır)
Bar down (boundary) - Çubuk aşağı (sınır)
Show price label in cell - Fiyat etiketini hücrede göster
Price label color - Fiyat etiketi rengi
Highlight color when IB just formed - IB yeni oluştuğunda rengi vurgulayın
Candles height size (font size multiplier) - Mumların yükseklik boyutu (yazı tipi boyutu çarpanı)
Candles width size (font size multiplier) - Mumların genişlik boyutu (yazı tipi boyutu çarpanı).
Uyarılar
New IB - Yeni IB - yeni bir IB oluşturulduğunda uyarı verir.
IB breakout - IB kırılması - IB seviyeleri bozulduğunda uyarı verir.
MB breakout - MB kırılması - MB seviyeleri bozulduğunda uyarı verir.
Lines on the chart - Grafikteki çizgiler
Draw pattern on the chart - Grafiğe desen çizin.
Lines length (bars) - Çizgi uzunluğu (çubuklar).
The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!