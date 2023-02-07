Inside Bar Dashboard

5
Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi Inside Bar (IB). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Panel, en son bulunan İç Çubuk (ve Ana Çubuk) formasyonunu, mevcut fiyat pozisyonunu ve Ana ve İç Çubuk seviyelerinin kırılmasını görüntüler. Hücrelerdeki çubukların ve metnin boyutunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Gösterge aynı zamanda seviyeler kırıldığında da bildirim gönderebiliyor. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda belirtilen sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır.

Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir.


Parametreler

  • How long pattern will be valid after first breakout (bars) — sinyalin bir hücrede kaç çubuk gösterileceği.
  • IB body must be inside of the MB body - IB gövdesi MB gövdesinin içinde olmalıdır.
  • IB body and wicks must be inside the MB body - IB gövdesi ve fitilleri MB gövdesinin içinde olmalıdır.
  • If MB is IB, choose the next MB — MB IB ise sonraki MB'yi seçin; bulunan Ana Çubuk önceki sinyalin İç Çubuğu ise, önceki sinyal görüntülenecektir.
  • MB body must be large than IB body - MB gövdesi IB gövdesinden büyük olmalıdır
  • MB wicks must be smaller than MB body - MB fitilleri MB gövdesinden daha küçük olmalıdır
  • Ignore IB wicks (look only at the bar body) - IB fitillerini göz ardı edin (yalnızca çubuk gövdesine bakın)
  • Ignore MB wicks (look only at the bar body) - MB fitillerini dikkate almayın (yalnızca çubuk gövdesine bakın)
Gösterge Paneli
Clear the chart at startup - Başlangıçta grafiği temizle
Set of Pairs - Çift Seti:
— Market Watch - MT'nin "Piyasa Gözlemi"nden çiftler
— Specified manually - Manüel olarak belirtildi
— Current pair - Mevcut çift.
Pairs (separated by a space or semicolon) — boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış sembollerin listesi. Para birimi adları, büyük/küçük harf ve önek/sonek korunarak tam olarak komisyoncununki gibi yazılmalıdır.
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi timeframe) - Zaman Çerçeveleri (boşluk veya noktalı virgülle ayrılmış) (çoklu zaman dilimi)
Sort pairs - Çiftleri sırala
Position on chart - Grafikteki konum
X offset (pix) - X ofseti (piksel)
Y offset (pix) - Y ofseti (piks)
Refresh dashboard every (seconds) - Kontrol panelini her (saniyede bir) yenile
Open the pair in a new window - Çifti yeni bir pencerede aç
Chart template - Grafik şablonu
Code breakout Up - Kod dökümü Yukarı
Code breakout Down - Kod dökümü Aşağı
Arrow color when IB is broken Up - IB kırıldığında ok rengi Yukarı
Arrow color when IB is broken Down - IB bozulduğunda ok rengi Aşağı
Arrow color when MB is broken Up - MB bölündüğünde ok rengi Yukarı
Arrow color when MB is broken Down - MB bozulduğunda ok rengi Aşağı
Bullish candle (fill) - Boğa mumu (doldur)
Bearish candle (fill) - Ayı mumu (doldur)
Bar up (boundary) - Çubuk yukarı (sınır)
Bar down (boundary) - Çubuk aşağı (sınır)
Show price label in cell - Fiyat etiketini hücrede göster
Price label color - Fiyat etiketi rengi
Highlight color when IB just formed - IB yeni oluştuğunda rengi vurgulayın
Candles height size (font size multiplier) - Mumların yükseklik boyutu (yazı tipi boyutu çarpanı)
Candles width size (font size multiplier) - Mumların genişlik boyutu (yazı tipi boyutu çarpanı).

Uyarılar
New IB - Yeni IB - yeni bir IB oluşturulduğunda uyarı verir.
IB breakout - IB kırılması - IB seviyeleri bozulduğunda uyarı verir.
MB breakout - MB kırılması - MB seviyeleri bozulduğunda uyarı verir.

Lines on the chart - Grafikteki çizgiler
Draw pattern on the chart - Grafiğe desen çizin.
Lines length (bars) - Çizgi uzunluğu (çubuklar).


İncelemeler 3
MP_mpap
537
MP_mpap 2025.06.27 14:20 
 

The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

aworex
1869
aworex 2024.06.27 18:19 
 

A very good tool to have to make easy money on any instrument. I already use a few other tools from this developer and can confirm his coding and attention to detail is next to none.

forix7
627
forix7 2023.08.28 04:12 
 

I use a number of indicators from Taras and the programming is excellent. The attention to detail and response from the author is excellent. Always happy to assist and always very busy making advancements to each indicator. One of the best authors I have purchased from and also very knowledgeable in his craft and the markets. Thank you Taras keep up the great work.

Yazarın diğer ürünleri
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Göstergeler
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time shift (minutes); Show time on mouse — sho
FREE
Pro Sessions MT4
Taras Slobodyanik
4.75 (4)
Göstergeler
Bu, dört seans boyunca tüm seviyeleri (Açık-Yüksek-Düşük-Kapanış) görüntüleyebilen işlem seanslarının bir göstergesidir. Gösterge aynı zamanda oturum düzeylerini de tahmin edebilir. Oturumlar çizgiler veya dikdörtgenler (boş veya dolu) ile çizilebilir, çizgiler bir sonraki oturuma uzatılabilir. Kısayol tuşlarına (varsayılan olarak '1', '2', '3', '4') basarak her oturumu kolayca gizleyebilir/gösterebilirsiniz. ASR (Ortalama Oturum Aralığı) satırlarını görebilirsiniz (varsayılan kısayol tuşu 'A'
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Göstergeler
Çoklu zaman dilimi ZigZag göstergesi. Destek/direnç yatay çizgilerini ve bunların kırılmalarını gösterir, ayrıca piyasanın mevcut hedeflerini de çizer. Ayrıca Fraktallar göstergesinin çizgilerini ve diğer dönemlere ait mumları da görüntüleyebilir (Üç Aylığa kadar). Gösterge son (geçerli) noktayı yeniden çizer ve bazı durumlarda son 2-3 noktayı değiştirebilir. Tüm çizgiler nesneler olarak çizilir ( gösterge arabellekleri değil, ancak EA için veri alma olasılığı vardır ). Uzman Danışmanda kulla
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Göstergeler
Gösterge mevcut sembol üzerinde kârı (zararı) gösterir. Mevcut kar veya zararı görüntülemek için çizgiyi serbestçe sürükleyip bırakabilirsiniz. Parametreler Calculation in money or in points — kar/zararı puan veya para cinsinden hesaplayın. Add pending orders to calculate — hesaplamalarda bekleyen siparişleri dikkate alın. Magic Number (0 - all orders on symbol) — belirli sıraları değerlendirmek gerekiyorsa sihirli sayı. Offset for first drawing (points from the average price) — ilk başlangı
FREE
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Yardımcı programlar
Bu kontrol paneli üç kaynaktan güncel haberleri görüntüler: ForexFactory.com web sitesinden (FFC takvimi), Investing.com web sitesinden ve mql5.com Ekonomik Takviminden. Haberleri etki alanına ve ülkeye göre sıralayabilir, tek tıkla grafikte görüntüleyebilirsiniz. 'Ctrl' tuşunu basılı tutarak sıralamak için birkaç farklı 'para birimi' veya 'etki' seçebilirsiniz. Ayrıca bu yardımcı program yalnızca tahmini değil, aynı zamanda sitede göründükten sonraki gerçek değerleri de gösterir. Her haber içi
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Stokastik Osilatörün çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Panel, Sinyal ve Ana (stokastik geçiş) çizgilerinin mevcut değerlerini ve kesişimlerini görüntüler. Ayrıca gösterge aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli b
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
ZigZag göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Piyasanın mevcut yönünü, son hareketin yüksekliğini, bu hareketteki çubuk sayısını ve ZigZag'ın önceki noktasının (yatay çizgi) kırılmasını görüntüler. Bu MTF Tarayıcıdır. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, ZigZag yön değiştirdiğinde veya önceki noktada bir ilerleme olduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açıla
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Göstergeler
Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli bir para
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Göstergeler
ZigZag göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Piyasanın mevcut yönünü, son hareketin yüksekliğini, bu hareketteki çubuk sayısını ve ZigZag'ın önceki noktasının (yatay çizgi) kırılmasını görüntüler. Bu MTF Tarayıcıdır. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, ZigZag yön değiştirdiğinde veya önceki noktada bir ilerleme olduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açıla
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli Heikin Ashi göstergesi. Piyasanın mevcut durumunu gösterir. Tarayıcı panelinde mevcut trendin yönünü, gücünü ve çubuk sayısını görebilirsiniz. Konsolidasyon/Tersine Dönme mumları da renk kullanılarak gösterilir. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve periyodu belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, trend değiştiğinde veya tersine dönüş ve konsolidasyon mumları (dojiler) göründüğünde bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta a
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
ADX göstergesi trendi ve gücünü belirlemek için kullanılır. Fiyatın yönü +DI ve -DI değerleriyle, ADX değeri ise trendin gücünü gösterir. +DI -DI'nin üzerindeyse piyasa yükseliş trendindedir, tam tersi ise düşüş trendindedir. ADX 20'nin altında ise kesin bir yön yoktur. Gösterge bu seviyeyi kırdığı anda orta güçte bir trend başlıyor. 40'ın üzerindeki değerler güçlü bir trendi (düşüş trendi veya yükseliş trendi) gösterir. Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) göstergesinin çoklu para birimi ve ç
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Fraktallar göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Son iki fraktalın sırasını (ve hangisinin bozuk olduğunu) veya aralarındaki mesafeyi görüntüler. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, bir fraktalın kırılmasıyla ilgili bildirimler gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. P
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli Heikin Ashi göstergesi. Piyasanın mevcut durumunu gösterir. Tarayıcı panelinde mevcut trendin yönünü, gücünü ve çubuk sayısını görebilirsiniz. Konsolidasyon/Tersine Dönme mumları da renk kullanılarak gösterilir. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve periyodu belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, trend değiştiğinde veya tersine dönüş ve konsolidasyon mumları (dojiler) göründüğünde bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta a
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
ADX göstergesi trendi ve gücünü belirlemek için kullanılır. Fiyatın yönü +DI ve -DI değerleriyle, ADX değeri ise trendin gücünü gösterir. +DI -DI'nin üzerindeyse piyasa yükseliş trendindedir, tam tersi ise düşüş trendindedir. ADX 20'nin altında ise kesin bir yön yoktur. Gösterge bu seviyeyi kırdığı anda orta güçte bir trend başlıyor. 40'ın üzerindeki değerler güçlü bir trendi (düşüş trendi veya yükseliş trendi) gösterir. Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) göstergesinin çoklu para birimi ve ç
Inside Bar MT4
Taras Slobodyanik
4 (4)
Göstergeler
The indicator determines the inside bar and marks its High/Low. It is plotted based on the closed candles (does not redraw). The identified inside bar can be displayed on the smaller periods. You may set a higher period (to search for the inside bar) and analyze on a smaller one. Also you can see the levels for Mother bar. Indicator Parameters Period to find Inside Bar — the period to search for the inside bar. If a specific period is set, the search will be performed in that period. Type of in
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Göstergeler
Gösterge mevcut sembol üzerinde kârı (zararı) gösterir. Mevcut kar veya zararı görüntülemek için çizgiyi serbestçe sürükleyip bırakabilirsiniz. Parametreler Calculation in money or in points — kar/zararı puan veya para cinsinden hesaplayın. Add pending orders to calculate — hesaplamalarda bekleyen siparişleri dikkate alın. Magic Number (0 - all orders on symbol) — belirli sıraları değerlendirmek gerekiyorsa sihirli sayı. Offset for first drawing (points from the average price) — ilk başlangı
FREE
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Göstergeler
Stokastik Osilatörün çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Panel, Sinyal ve Ana (stokastik geçiş) çizgilerinin mevcut değerlerini ve kesişimlerini görüntüler. Ayrıca gösterge aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli b
MACD Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (2)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi MACD. Kontrol paneli hem Geleneksel (gerçek) MACD'yi hem de MetaTrader'da yerleşik olan MACD'yi görüntüleyebilir. Panelde göstergenin mevcut durumunu, MACD çizgilerinin hareket yönünü, kesişimlerini ve gösterge grafiğini içeren bir açılır pencereyi görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz herhangi bir çift sembolü ve zaman dilimini belirleyebilirsiniz. Tarayıcı aynı zamanda birbirini kesen çizgiler ve Sıfır seviyesini geçen çizgiler hakkında
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Göstergeler
Çoklu zaman dilimi ZigZag göstergesi. Destek/direnç yatay çizgilerini ve bunların kırılmalarını gösterir, ayrıca piyasanın mevcut hedeflerini de çizer. Ayrıca Fraktallar göstergesinin çizgilerini ve diğer dönemlere ait mumları da görüntüleyebilir (Üç Aylığa kadar). Gösterge son (geçerli) noktayı yeniden çizer ve bazı durumlarda son 2-3 noktayı değiştirebilir. Tüm çizgiler nesneler olarak çizilir ( gösterge arabellekleri değil, ancak EA için veri alma olasılığı vardır ). Uzman Danışmanda kulla
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Hareketli Ortalama (MA) göstergesinin çok para birimi ve çok zaman çerçeveli modifikasyonu. Kontrol panelinde göstergenin mevcut durumunu görebilirsiniz - Hızlı MA ve Yavaş MA'nın kırılmaları ve dokunuşları (fiyata göre) ve ayrıca MA çizgilerinin birbirleri arasındaki kesişimi (hareketli ortalama geçiş). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca gösterge, fiyatın çizgilere temas etmesi ve geçişleri hakkında bildirimler gönderebilir. Noktalı bir hü
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Göstergeler
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart (it is displaying your local time on your chart instead of MT time). You can also select the desired format for displaying the date and time. While holding down the middle mouse button, and moving the cursor, a slider will appear on the scale. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale. Parameters Hours (time
FREE
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Gösterge Bollinger Bantlarının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Kontrol panelinde Bollinger Bantlarının kırılmalarını ve dokunuşlarını görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Gösterge ayrıca fiyat Bollinger Bantlarına dokunduğunda, mevcut oynaklık değiştiğinde (genişlediğinde veya düştüğünde) ve fiyat tüm bantlara dokunduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacakt
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Yardımcı programlar
Göstergenin üç ana aracı vardır: Büyüteç (Yakınlaştırma grafiği), Cetvel (Zaman ve Fiyat ölçekleri) ve Artı İşareti. Farenizle her yeri hareket ettirebilir ve farklı görüntüleme formatlarını özelleştirebilir, her öğenin boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz. Büyüteç   (yakınlaştırma tablosu), mumları herhangi bir zaman diliminde ve farklı ölçeklerde görüntülemenizi sağlar. Varsayılan kısayol tuşları: 'Q' - daha yüksek zaman aralığı, 'A' - daha düşük zaman aralığı, 'W' - mum boyutunu azalt,
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Göstergeler
Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli bir para
Standard Deviation Channel Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Standart Sapma Kanalının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi göstergesi. Piyasanın mevcut yönünü görüntüler. Panelde, doğrusal regresyon kanalının seviyelerindeki kırılmaları ve dokunuşları (fiyata göre) görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, seviyelere dokunulduğunda bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı va
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Yardımcı programlar
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
Gann Kutusu (veya Gann Meydanı), W.D. Gann'ın "Piyasa tahminleri için matematiksel formül" makalesine dayanan bir pazar analiz yöntemidir. Bu gösterge üç Kare modelini çizebilir: 90, 52(104), 144. Altı ızgara çeşidi ve iki yay çeşidi vardır. Bir grafik üzerinde aynı anda birden fazla kare çizebilirsiniz. Parametreler Square — kare modelin seçimi : 90 — 90'ın karesi (veya dokuzun karesi); 52 (104) — 52'nin karesi (veya 104); 144 — 144'ün evrensel karesi; 144 (full) — karenin "tam" versiyonu, d
Angle Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
This is a multicurrency and multitimeframe indicator that calculates the angle between two points. Points for measuring the angle can be taken from the ZigZag (the last two points), or from the Moving Average (between two given bars), or it can be the closing prices of bars. Angle measurement is possible in degrees or in radians. You can select the scale for the calculation. For a better understanding of the indicator, you can study the free Angle High Low indicator. In the parameters you can
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Gösterge Bollinger Bantlarının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Kontrol panelinde Bollinger Bantlarının kırılmalarını ve dokunuşlarını görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Gösterge ayrıca fiyat Bollinger Bantlarına dokunduğunda, mevcut oynaklık değiştiğinde (genişlediğinde veya düştüğünde) ve fiyat tüm bantlara dokunduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacakt
Fibo Candle Previous
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, ZigZag göstergesine, İşlem Seanslarına, Fraktallara veya Mumlara (standart olmayan zaman dilimleri dahil: Yıl, 6 Ay, 4 Ay, 3 Ay, 2 Ay) (Otomatik Fibo Geri Çekme) dayalı olarak Fibonacci seviyelerini otomatik olarak çizer. Fibonachi hesaplaması için daha yüksek bir zaman dilimini seçebilirsiniz. Mevcut çubuk her kapandığında seviyeler yeniden çizilir. Belirtilen seviyeleri geçerken uyarıları etkinleştirmek mümkündür. Ayrıca tarihteki seviyeleri de analiz edebilirsiniz. Bunun için "Geç
