Inside Bar Dashboard

Indicador multidivisa y multitemporal Inside Bar (IB). En los parámetros, puede especificar las monedas y plazos que desee. El panel muestra el último patrón de barra interior (y barra madre) encontrado, la posición actual del precio y la ruptura de los niveles de las barras madre e interior. Puede establecer el tamaño y el color de las barras y el texto de las celdas. El indicador también puede enviar notificaciones cuando se superan los niveles. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá el símbolo y el punto especificados. Este es el escáner MTF.

La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada.


Parámetros

  • How long pattern will be valid after first breakout (bars) — cuántas barras se mostrará la señal en una celda
  • IB body must be inside of the MB body - El cuerpo IB debe estar dentro del cuerpo MB.
  • IB body and wicks must be inside the MB body - El cuerpo IB y las mechas deben estar dentro del cuerpo MB.
  • If MB is IB, choose the next MB — Si MB es IB, elija el siguiente MB; si la barra madre encontrada es la barra interior de la señal anterior, entonces se mostrará la señal anterior.
  • MB body must be large than IB body - El cuerpo MB debe ser más grande que el cuerpo IB.
  • MB wicks must be smaller than MB body - Las mechas MB deben ser más pequeñas que el cuerpo MB.
  • Ignore IB wicks (look only at the bar body) - Ignora las mechas IB (mira sólo el cuerpo de la barra)
  • Ignore MB wicks (look only at the bar body) - Ignora las mechas MB (mira solo el cuerpo de la barra)
Panel
Clear the chart at startup - Limpiar el gráfico al inicio
Set of Pairs - Conjunto de pares:
— Market Watch - Pares del "Market Watch" del MT
— Specified manually - Especificado manualmente
— Current pair - Par actual.
Pairs (separated by a space or semicolon) — lista de símbolos separados por espacios o punto y coma. Los nombres de las monedas deben escribirse exactamente como los del broker, manteniendo las mayúsculas y minúsculas y el prefijo/sufijo.
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi timeframe) - Marcos de tiempo (separados por un espacio o punto y coma) (marcos de tiempo múltiples)
Sort pairs - ordenar pares
Position on chart - Posición en el gráfico
X offset (pix) - Desplazamiento X (píxel)
Y offset (pix) - Desplazamiento Y (píxeles)
Refresh dashboard every (seconds) - Actualizar el panel cada (segundos)
Open the pair in a new window - Abre el par en una nueva ventana.
Chart template - Plantilla de gráfico
Code breakout Up - Desglose del código hacia arriba
Code breakout Down - Desglose del código hacia abajo
Arrow color when IB is broken Up - Color de flecha cuando IB está dividido Arriba
Arrow color when IB is broken Down - Color de flecha cuando IB está desglosado
Arrow color when MB is broken Up - Color de flecha cuando MB se divide
Arrow color when MB is broken Down - Color de flecha cuando MB está desglosado
Bullish candle (fill) - Vela alcista (relleno)
Bearish candle (fill) - Vela bajista (relleno)
Bar up (boundary) - Barra arriba (límite)
Bar down (boundary) - Barra hacia abajo (límite)
Show price label in cell - Mostrar etiqueta de precio en la celda
Price label color - Color de la etiqueta de precio
Highlight color when IB just formed - Color de resaltado cuando IB se acaba de formar
Candles height size (font size multiplier) - Tamaño de altura de las velas (multiplicador de tamaño de fuente)
Candles width size (font size multiplier) - Tamaño del ancho de las velas (multiplicador del tamaño de fuente).

Alertas
New IB - Nuevo IB: alerta cuando se forma un nuevo IB.
IB breakout - Ruptura de IB: alerta cuando se superan los niveles de IB.
MB breakout - Desglose de MB: alerta cuando se superan los niveles de MB.

Lines on the chart - Líneas en el gráfico
Draw pattern on the chart - Dibuja el patrón en el gráfico.
Lines length (bars) - Longitud de líneas (barras).
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.06.27 14:20 
 

The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

aworex
1915
aworex 2024.06.27 18:19 
 

A very good tool to have to make easy money on any instrument. I already use a few other tools from this developer and can confirm his coding and attention to detail is next to none.

forix7
627
forix7 2023.08.28 04:12 
 

I use a number of indicators from Taras and the programming is excellent. The attention to detail and response from the author is excellent. Always happy to assist and always very busy making advancements to each indicator. One of the best authors I have purchased from and also very knowledgeable in his craft and the markets. Thank you Taras keep up the great work.

