Inside Bar Dashboard

Indicador multidivisa y multitemporal Inside Bar (IB). En los parámetros, puede especificar las monedas y plazos que desee. El panel muestra el último patrón de barra interior (y barra madre) encontrado, la posición actual del precio y la ruptura de los niveles de las barras madre e interior. Puede establecer el tamaño y el color de las barras y el texto de las celdas. El indicador también puede enviar notificaciones cuando se superan los niveles. Al hacer clic en una celda con un punto, se abrirá el símbolo y el punto especificados. Este es el escáner MTF.





La clave para ocultar el panel del gráfico es "D" de forma predeterminada.









Parámetros

How long pattern will be valid after first breakout (bars) — cuántas barras se mostrará la señal en una celda

IB body must be inside of the MB body - El cuerpo IB debe estar dentro del cuerpo MB.

IB body and wicks must be inside the MB body - El cuerpo IB y las mechas deben estar dentro del cuerpo MB.

If MB is IB, choose the next MB — Si MB es IB, elija el siguiente MB; si la barra madre encontrada es la barra interior de la señal anterior, entonces se mostrará la señal anterior.

MB body must be large than IB body - El cuerpo MB debe ser más grande que el cuerpo IB.

MB wicks must be smaller than MB body - Las mechas MB deben ser más pequeñas que el cuerpo MB.

Ignore IB wicks (look only at the bar body) - Ignora las mechas IB (mira sólo el cuerpo de la barra)

Ignore MB wicks (look only at the bar body) - Ignora las mechas MB (mira solo el cuerpo de la barra)

Panel

Clear the chart at startup - Limpiar el gráfico al inicio

Set of Pairs - Conjunto de pares:

— Market Watch - Pares del "Market Watch" del MT — Specified manually - Especificado manualmente — Current pair - Par actual.

Pairs (separated by a space or semicolon) — lista de símbolos separados por espacios o punto y coma. Los nombres de las monedas deben escribirse exactamente como los del broker, manteniendo las mayúsculas y minúsculas y el prefijo/sufijo.

Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi timeframe) - Marcos de tiempo (separados por un espacio o punto y coma) (marcos de tiempo múltiples)

Sort pairs - ordenar pares

Position on chart - Posición en el gráfico

X offset (pix) - Desplazamiento X (píxel)

Y offset (pix) - Desplazamiento Y (píxeles)

Refresh dashboard every (seconds) - Actualizar el panel cada (segundos)

Open the pair in a new window - Abre el par en una nueva ventana.

Chart template - Plantilla de gráfico

Code breakout Up - Desglose del código hacia arriba

Code breakout Down - Desglose del código hacia abajo

Arrow color when IB is broken Up - Color de flecha cuando IB está dividido Arriba

Arrow color when IB is broken Down - Color de flecha cuando IB está desglosado

Arrow color when MB is broken Up - Color de flecha cuando MB se divide

Arrow color when MB is broken Down - Color de flecha cuando MB está desglosado

Bullish candle (fill) - Vela alcista (relleno)

Bearish candle (fill) - Vela bajista (relleno)

Bar up (boundary) - Barra arriba (límite)

Bar down (boundary) - Barra hacia abajo (límite)

Show price label in cell - Mostrar etiqueta de precio en la celda

Price label color - Color de la etiqueta de precio

Highlight color when IB just formed - Color de resaltado cuando IB se acaba de formar

Candles height size (font size multiplier) - Tamaño de altura de las velas (multiplicador de tamaño de fuente)

Candles width size (font size multiplier) - Tamaño del ancho de las velas (multiplicador del tamaño de fuente).





Alertas

New IB - Nuevo IB: alerta cuando se forma un nuevo IB.

IB breakout - Ruptura de IB: alerta cuando se superan los niveles de IB.

MB breakout - Desglose de MB: alerta cuando se superan los niveles de MB.





Lines on the chart - Líneas en el gráfico

Draw pattern on the chart - Dibuja el patrón en el gráfico.

Lines length (bars) - Longitud de líneas (barras).