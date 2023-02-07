Inside Bar Dashboard
- Индикаторы
- Taras Slobodyanik
- Версия: 2.50
- Обновлено: 10 июня 2025
- How long pattern will be valid after first breakout (bars) — сколько баров сигнал будет отображаться в ячейке после первого побития любого из уровней
- If MB is IB, choose the next MB — если найденный Материнский Бар является Внутренним Баром предыдущего сигнала, то будет отображен предыдущий сигнал.
- MB body must be large than IB body — разница между ценами открытия и закрытия Материнского Бара должна быть больше чем у Внутреннего Бара.
- MB wicks must be smaller than MB body — длинна каждой из теней МБ должна быть меньше длинны тела.
- Ignore IB wicks (look only at the bar body) — учитывать только тело Внутреннего Бара.
- Ignore MB wicks (look only at the bar body) — учитывать только тело Материнского Бара.
Set of Pairs — набор символов
— Market Watch — пары из окна "Обзор Рынка";
— Specified manually — пары указанные вручную, в параметрах "Pairs ";
— Current pair — показывать только текущую пару.
Time Frames (separated by a space or semicolon) — перечень таймфреймов, разделенных пробелом или точкой с запятой;
Sort pairs — сортировка списка символов;
Position on chart — угол расположения панели на графике;
X offset (pix) — сместить панель по оси Х;
Y offset (pix) — сместить панель по оси Y;
Refresh dashboard every (seconds) — период обновления всех символов и таймфреймов;
Open the pair in a new window — по клику открывать новое окно для графика;
Chart template — имя шаблона для графика, если график открывается в новом окне;
Code breakout Up - код символа при прорыве вверх
Code breakout Down — код символа при прорыве вниз
Arrow color when IB is broken Up — цвет стрелки при пробитии ИБ вверх
Arrow color when IB is broken Down — цвет стрелки при пробитии ИБ вниз
Arrow color when MB is broken Up — цвет стрелки при пробитии МБ вверх
Arrow color when MB is broken Down — цвет стрелки при пробитии МБ вниз
Bullish candle (fill) — цвет заливки свечи вверх
Bearish candle (fill) — цвет заливки свечи вниз
Bar up (boundary) — цвет границ свечи вверх
Bar down (boundary) — цвет границ свечи вниз
Show price label in cell — показать в ячейке метку текущей цены
Price label color - цвет метки для текущей цены
Highlight color when IB just formed — цвет заливки ячейки если паттерн толко что сформировался
Candles height size (font size multiplier) — задает высоту свечи в ячейке. Множитель для размера шрифта.
Candles width size (font size multiplier) — задает ширину свечи в ячейке. Множитель для размера шрифта.
IB breakout — алерт при пробитии уровней ИБ
MB breakout — алерт при пробитии уровней МБ
Lines length (bars) — длина линий для ИБ и МБ.
The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!