Inside Bar Dashboard

Мультивалютный и мультитаймфреймовый индикатор Inside Bar (Внутренний Бар). В параметрах вы можете указать любые желаемые валюты и таймфреймы. Индикатор отображает последний найденный паттерн Внутреннего Бара, текущее положение цены и пробитие уровней Материнского и Внутреннего Баров. Вы можете устанавливать размер и цвет для баров и текста в ячейках. Также индикатор может отправлять уведомления при пробитие уровней. По клику на ячейке с периодом будет открыт указанный символ и период.

Параметры
  • How long pattern will be valid after first breakout (bars) — сколько баров сигнал будет отображаться в ячейке после первого побития любого из уровней
  • If MB is IB, choose the next MB если найденный Материнский Бар является Внутренним Баром предыдущего сигнала, то будет отображен предыдущий сигнал.
  • MB body must be large than IB body разница между ценами открытия и закрытия Материнского Бара должна быть больше чем у Внутреннего Бара.
  • MB wicks must be smaller than MB body длинна каждой из теней МБ должна быть меньше длинны тела.
  • Ignore IB wicks (look only at the bar body) учитывать только тело Внутреннего Бара.
  • Ignore MB wicks (look only at the bar body) учитывать только тело Материнского Бара.
Параметры Дашборда
Clear the chart at startup — очистить чарт при старте;
Set of Pairs — набор символов
    — Market Watch — пары из окна "Обзор Рынка";
    — Specified manually — пары указанные вручную, в параметрах "Pairs ";
    — Current pair — показывать только текущую пару.
    Pairs (separated by a space or semicolon) — перечень символов, разделенных пробелом или точкой с запятой. Имена валют должны быть написаны точно так же, как у брокера, сохраняя регистр и префикс-суффикс;
    Time Frames (separated by a space or semicolon) — перечень таймфреймов, разделенных пробелом или точкой с запятой;
    Sort pairs — сортировка списка символов;
    Position on chart — угол расположения панели на графике;
    X offset (pix) — сместить панель по оси Х;
    Y offset (pix) — сместить панель по оси Y;
    Refresh dashboard every (seconds) — период обновления всех символов и таймфреймов;
    Open the pair in a new window — по клику открывать новое окно для графика;
    Chart template — имя шаблона для графика, если график открывается в новом окне;
    Code breakout Up - код символа при прорыве вверх
    Code breakout Down — код символа при прорыве вниз
    Arrow color when IB is broken Up — цвет стрелки при пробитии ИБ вверх
    Arrow color when IB is broken Down — цвет стрелки при пробитии ИБ вниз
    Arrow color when MB is broken Up — цвет стрелки при пробитии МБ вверх
    Arrow color when MB is broken Down — цвет стрелки при пробитии МБ вниз
    Bullish candle (fill) — цвет заливки свечи вверх
    Bearish candle (fill) — цвет заливки свечи вниз
    Bar up (boundary) — цвет границ свечи вверх
    Bar down (boundary) — цвет границ свечи вниз
    Show price label in cell — показать в ячейке метку текущей цены
    Price label color - цвет метки для текущей цены
    Highlight color when IB just formed — цвет заливки ячейки если паттерн толко что сформировался
    Candles height size (font size multiplier) — задает высоту свечи в ячейке. Множитель для размера шрифта.
    Candles width size (font size multiplier) — задает ширину свечи в ячейке. Множитель для размера шрифта.
      Уведомления
      New IB — алерт при формировании нового ИБ
      IB breakout — алерт при пробитии уровней ИБ
      MB breakout — алерт при пробитии уровней МБ
        Линии на чарте
        Draw pattern on the chart — отображать текущий паттерн на чарте
        Lines length (bars) — длина линий для ИБ и МБ.
          MP_mpap
          569
          MP_mpap 2025.06.27 14:20 
           

          The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

          aworex
          1915
          aworex 2024.06.27 18:19 
           

          A very good tool to have to make easy money on any instrument. I already use a few other tools from this developer and can confirm his coding and attention to detail is next to none.

          forix7
          627
          forix7 2023.08.28 04:12 
           

          I use a number of indicators from Taras and the programming is excellent. The attention to detail and response from the author is excellent. Always happy to assist and always very busy making advancements to each indicator. One of the best authors I have purchased from and also very knowledgeable in his craft and the markets. Thank you Taras keep up the great work.

