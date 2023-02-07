Inside Bar Dashboard

Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Indikator Inside Bar (IB). In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt das zuletzt gefundene Inside Bar (und Mother Bar) Muster, die aktuelle Preisposition und den Durchbruch der Levels der Mother und Inside Bars an. Sie können die Größe und Farbe der Balken und des Textes in den Zellen einstellen. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn Niveaus durchbrochen werden. Das Dashboard hebt Double Inside Bar in einer speziellen Farbe hervor. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, wird das angegebene Symbol und die Periode geöffnet. Dies ist MTF Scanner - IB Dashboard.

Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Chart ist standardmäßig "D".