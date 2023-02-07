Inside Bar Dashboard

5

Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Indikator Inside Bar (IB). In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt das zuletzt gefundene Inside Bar (und Mother Bar) Muster, die aktuelle Preisposition und den Durchbruch der Levels der Mother und Inside Bars an. Sie können die Größe und Farbe der Balken und des Textes in den Zellen einstellen. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn Niveaus durchbrochen werden. Das Dashboard hebt Double Inside Bar in einer speziellen Farbe hervor. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, wird das angegebene Symbol und die Periode geöffnet. Dies ist MTF Scanner - IB Dashboard.

Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Chart ist standardmäßig "D".


Parameter
  • Wie lange das Muster nach dem ersten Ausbruch gültig ist (Balken) - wie viele Balken das Signal in einer Zelle angezeigt werden soll
  • Der IB-Körper muss sich innerhalb des MB-Körpers befinden.
  • IB-Körper und Dochte müssen sich innerhalb des MB-Körpers befinden.
  • Wenn MB IB ist, wähle den nächsten MB - wenn der gefundene Mother Bar der Inside Bar des vorherigen Signals ist, dann wird das vorherige Signal angezeigt.
  • Der MB-Körper muss größer sein als der IB-Körper
  • MB-Dochte müssen kleiner sein als der MB-Körper
  • IB-Dochte ignorieren (nur auf den Balkenkörper achten)
  • MB-Dochte ignorieren (nur auf den Balkenkörper achten)
Dashboard
Clear the chart at startup
Set of Pairs:
    - Market Watch des MT
    - Manuell festgelegt
    - Aktuelles Paar.
    Paare (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon) - Liste von Symbolen, getrennt durch Leerzeichen oder Semikolon. Die Währungsnamen sollten genau wie die des Brokers geschrieben werden, unter Beibehaltung der Groß- und Kleinschreibung und des Präfix/Suffix.
    Zeitrahmen (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)(Multi Timeframe)
    Paare sortieren
    Position im Chart
    X-Offset (pix)
    Y-Offset (pix)
    Dashboard alle (Sekunden) aktualisieren
    Das Paar in einem neuen Fenster öffnen
    Chartvorlage
    Code breakout Up
    Code breakout Down
    Pfeilfarbe bei IB broken Up
    Pfeilfarbe bei IB-Breakout Down
    Pfeilfarbe bei MB-Breakout Up
    Pfeilfarbe bei MB-Breakout Down
    Bullish Candle (Fill)
    Bearish Candle (Fill)
    Bar up (Boundary)
    Bar down (Boundary)
    Show price label in cell
    Farbe der Preisauszeichnung
    Farbe hervorheben, wenn IB gerade gebildet wurde
    Größe der Kerzenhöhe (Schriftgröße Multiplikator)
    Größe der Kerzenbreite (Schriftgröße Multiplikator).
      Alarme
      New IB - Alarm, wenn ein neuer IB gebildet wird.
      IB breakout - Alarm, wenn IB-Levels durchbrochen werden.
      MB breakout - Alarm, wenn MB-Levels durchbrochen werden.
        Linienauf dem Chart
        Zeichnen Sie Muster auf dem Chart.
        Linienlänge (Balken).
          Bewertungen 3
          MP_mpap
          569
          MP_mpap 2025.06.27 14:20 
           

          The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

          aworex
          1915
          aworex 2024.06.27 18:19 
           

          A very good tool to have to make easy money on any instrument. I already use a few other tools from this developer and can confirm his coding and attention to detail is next to none.

          forix7
          627
          forix7 2023.08.28 04:12 
           

          I use a number of indicators from Taras and the programming is excellent. The attention to detail and response from the author is excellent. Always happy to assist and always very busy making advancements to each indicator. One of the best authors I have purchased from and also very knowledgeable in his craft and the markets. Thank you Taras keep up the great work.

          Empfohlene Produkte
          Trend Ray
          Andriy Sydoruk
          Indikatoren
          Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
          Indicador de sesion de trabajo
          Edmundo Antonio Bazan Garcia
          Indikatoren
          Sie ermöglicht es, den Zeitplan zwischen der vom Benutzer angegebenen Anfangszeit und der Endzeit zu sehen, so dass der Benutzer, wenn er eine Arbeitssitzung auf dem Diagramm sehen möchte, nur die Anfangszeit und die Endzeit der gewünschten Sitzung angeben muss. Auf diese Weise kann der Benutzer leichter den Zeitplan identifizieren, der die Arbeitssitzung enthält, die er überwachen, bearbeiten oder einfach als Referenz haben möchte.
          Divergence Notification mt4
          Edson Cavalca Junior
          Indikatoren
          Dieser Indikator stellt die im ausgewählten Indikator gefundene Divergenz in den Kerzen dar und kann auch eine Benachrichtigung per E-Mail und / oder an das Mobiltelefon senden. Funktioniert auf allen TIMEFRAMES. Meet Our Products   Er identifiziert die Divergenzen in den Indikatoren: Relative Strength Index (RSI); Gleitender Durchschnitt Konvergenz und Divergenz (MACD); Volumenbilanz (OBV) und;. iStochastik Stochastischer Oszillator (STOCHASTIC). Es ist möglich, die Amplitude für die Überprü
          Engulfingfinder
          Miracle Obinna Okafor
          Indikatoren
          Der Indikator basiert auf der Erkennung von Engulfing-Candlestick-Mustern innerhalb des aktuellen Zeitrahmens. Wenn solche Muster gefunden werden, erzeugt er Kauf- und Verkaufssignale, die durch Aufwärts- bzw. Abwärtspfeile dargestellt werden. Der Benutzer ist jedoch für die Bestimmung des vorherrschenden Trends verantwortlich. Sobald der Trend identifiziert ist, sollte er entsprechend dem entsprechenden Signal handeln, das mit der Trendrichtung übereinstimmt.
          FREE
          Visual ATR Bands Expansion Indicator MT4
          AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
          Indikatoren
          Erschließen Sie Präzision mit dem ATR Bands Expansion Indicator Der ATR Bands Expansion Indicator ist Ihr Tor zur Identifizierung dynamischer Preisbewegungen und Ausbruchschancen an den Finanzmärkten. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern. Es nutzt die Prinzipien der Average True Range (ATR), um adaptive Bänder zu erstellen, die sich je nach Marktvolatilität ausdehnen und zusammenziehen. Wichtigste Highlights: Nicht optimiert: Dieser Indikator ist so konzipiert, d
          Support and Resistance Detect Signal Elite MT4
          Guilherme Guimaraes Dias
          Indikatoren
          Der Indikator " Support and Resistance Detect Signal" erkennt automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Trendlinien und gibt ein Signal aus, sobald die konfigurierte Bedingung erfüllt ist. Er liest Unterstützungen und Widerstände, die manuell oder automatisch von anderen externen Indikatoren in den Chart eingezeichnet wurden. Hinweis: Support and Resistance Detect Signal ist mit fast allen externen Indikatoren kompatibel, die neben Trendlinien auch Unterstützungs- und Widerstan
          Daily Candle Predictor
          Oleg Rodin
          5 (11)
          Indikatoren
          Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
          Auto Fibo Pro m
          DMITRII GRIDASOV
          Indikatoren
          Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
          Bermaui Pin Bars
          Muhammad Elbermawi
          5 (13)
          Indikatoren
          Bermaui Pin Bars Oder (BPB) ist ein Indikator, der das Preisaktionsmuster von Pin Bars auf dem Chart findet. Pin Bars ist eine Abkürzung für "Pinocchio Bars", eine klassische Balkenmuster-Alternative zu japanischen Kerzenhaltern mit hohen oberen oder unteren Schatten und sehr kleinen Körpern wie Hammer, Inverted-Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Dragon Fly Doji oder Grave Stone Doji . Bermaui Pin Bars Indikator findet dieses Muster abhängig von einer Formel, die in den nächsten Schritten erkl
          Alpha Trend Mt4 Signs
          Guang Jun Huang
          Indikatoren
          Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
          Gold Phoenix
          Yaroslav Varankin
          Indikatoren
          Das perfekte Werkzeug für Scalng in den Forex-Märkten Sie können sowohl von Signal zu Signal als auch mit Take Profit handeln Der Algorithmus verwendet kein Zickzack ! Kein Redrawing ! Dies ist ein Kanalinstrument, das einen gleitenden Durchschnitt als Filter verwendet. Gleitender Durchschnitt Es gibt 2 Parameter für die Einstellungen Ma Periode = 5 Perioden gleitender Durchschnitt Channel 1.0 Abstand der Kanallinien vom Chart Price Signal Filter - Berechnung der Signalöffnung und des Filters Es
          LordAdvancedPivot
          Igor Pereira Calil
          Indikatoren
          Der LordAdvancedPivot-Indikator ist ein Indikator für META TRADER 4, mit der Funktion der Analyse der wichtigsten täglichen Kanäle des Währungspaares, bekannt als RESISTANCE, SUPPORT und PIVOT (Mitte), um die Ebenen zu bestimmen, auf denen die Marktstimmung von "bullish" "zu" niedrig " ändern kann. Pivot-Punkte können Punkte sein, die Trendlinien, Fibonacci-Levels, gleitenden Durchschnitten, früheren Hochs/Tiefs oder Abschlüssen und vielen weiteren Indikatoren entsprechen, je nach Philosophie
          Trend PA
          Mikhail Nazarenko
          5 (3)
          Indikatoren
          Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
          HC ARROW
          Cuong Pham
          Indikatoren
          Der Indikator zeigt Ihnen Kauf-/Verkaufssignale und malt nicht nach. Es funktioniert gut mit fast allen Paaren, während die besten sind GBPUSD, XAUUSD und EURUSD. Das Produkt funktioniert besser auf H1 und H4. Sie können die Parameter auf der Registerkarte "Eingaben" ändern, um die besten Signale und die besten Handelsergebnisse für jedes Paar zu erhalten. Sie können Alarme aktivieren/deaktivieren, wenn ein Signal erscheint. Der Indikator ist einfach zu bedienen. Parameter barstrip & Sensitive:
          Easy Trade indicator
          Felipe Carvalho De Queiroz
          Indikatoren
          Easy Trade Indicator - Ihr Weg zu profitablen Trades! Arbeiten Sie mit jedem Zeitrahmen! Maximieren Sie Ihre Gewinne mit präzisen und durchsetzungsfähigen Trades! ️ Handeln Sie mit Komfort - der Indikator macht die Analyse und Sie öffnen nur die Order in die Richtung, die Ihnen der Indikator anzeigt! Exklusives Panel mit Zähler für vergangene Trades und Genauigkeitstracking! Vereinfachen Sie Ihre Analyse, steigern Sie Ihre Leistung und handeln Sie mit Vertraue
          Pivot Point RSouza
          Rosenildo Araujo De Souza
          Indikatoren
          TopArrow
          Artur Khanov
          Indikatoren
          Der Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Einstiegspunkte in den Markt in Form von Pfeilen in der entsprechenden Farbe an: Die Aufwärtspfeile (in der Regel grün) deuten auf einen Kauf hin, die roten Abwärtspfeile auf einen Verkauf. Das Erscheinen der Pfeile kann von Signaltönen begleitet werden. In der Regel wird davon ausgegangen, dass der Einstieg beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgt, aber es kann auch abweichende Empfehlungen geben. Pfeilindikatoren "entladen" das Preisdia
          Volume Compair
          Thiago Pereira Pinho
          Indikatoren
          Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
          Rainbow Price Visualizer
          Vincent Jose Proenca
          Indikatoren
          Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
          Candle Pattern Finder MT4
          Dwi Nur Prasetyo
          Indikatoren
          Candle Pattern Finder Der Candle Pattern Finder ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern hilft, wichtige Candlestick-Muster in Echtzeit zu erkennen. Egal, ob Sie mit Trends, Umkehrungen oder Konsolidierungen handeln, dieses Tool hebt wichtige Preisaktionssignale direkt auf dem Chart hervor und hilft Ihnen, schnellere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Erkennt beliebte Candlestick-Muster: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Umgekehrter Hammer Sternschnuppe & Hanging Man D
          FREE
          SimSim Waves Indicator
          Aleksandr Tyunev
          Indikatoren
          Indikator. "Indikatorwelle oder Indikator Ma". Unter Verwendung von 23 Standardindikatoren und dem Algorithmus des Autors werden die Einkäufe (von 0 bis +100) und die Verkäufe (von 0 bis -100) berechnet. Dann zeichnet der "Wave Indicator" mit den berechneten Levels eine Welle mit 21 gleitenden Durchschnitten. Die Wellenzahl entspricht der Mittelungsperiode der berechneten Pegel. Wellen Nr. 1 - 7 sich schnell bewegende Durchschnitte Wellen von Nr. 8 bis 14 gleitender Durchschnitte Wellen von N
          Price Action Pro
          Makarii Gubaydullin
          Indikatoren
          Der Indikator zeigt die wichtigsten Price-Action-Muster an, die eine potenzielle Trendumkehr/-fortsetzung signalisieren. Sehen Sie sich meinen  #1 Pro Manager an: 66+ Funktionen, inkl. dieses Indikators |   Kontakt  bei Fragen Verfügbare Muster: Pin bar; Engulfing; Inside bar (Harami); Morning star; Evening star; Dark Cloud Cover; Piercing Line; Funktionen: Sie können Muster auswählen , die angezeigt werden, und unnötige deaktivieren; Benachrichtigungen : Alerts im Terminal, E-Mail und Push-Ben
          Edge Finder 10
          Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
          Indikatoren
          (Auffallend einfach, kraftvoll profitabel) Edge Finder ist Ihr umfassender visueller Handelsassistent, der das Marktrauschen durchbricht und auf einen Blick hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten aufzeigt. Wie es funktioniert (Der Kerngedanke): Anstatt Ihr Diagramm mit komplexen Zahlen zu überfrachten, verwendet Edge Finder ein einzigartiges, farbkodiertes System, um das Marktbild klar darzustellen. Trend- und Momentum-Visualisierung : Der Indikator analysiert den Markt und färbt die Kursbalke
          Trend Moment
          Maryna Shulzhenko
          Indikatoren
          Mit dem Trend-Moment-Indikator können Sie nicht nur überkaufte und überverkaufte Zonen finden, sondern auch die stärksten Umkehrungen des aktuellen Trends erkennen. Dies wird Ihr Trading auf eine ganz neue Ebene heben. Vergessen Sie die Oszillatoren, sei es Stochastik, RSI oder ein anderer Oszillator. Trend-Moment-Signale werden zu 100 % nicht neu gezeichnet und erfordern keine Anpassung der Parameter - der Indikator funktioniert auf jedem Chart gleich gut, sogar mit Standardparametern.
          Trend Scanner
          Vladimir Kalendzhyan
          4.33 (6)
          Indikatoren
          Mit dem Kauf dieses Indikators haben Sie das Recht, eine kostenlose Kopie eines meiner anderen Indikatoren oder Berater zu erhalten ! (Alle zukünftigen Updates sind inbegriffen. Keine Grenzen) . Um es zu bekommen , kontaktieren Sie mich bitte per mql5 Nachricht ! Der Trend Scanner Trendlinienindikator zeigt die Trendrichtung und deren Veränderungen an. Der Indikator funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen. Der Indikator zeigt gleichzeitig mehrere Werte auf dem Preisdiagramm an: die
          Happy Scalping Indicator
          Leandro Bernardez Camero
          Indikatoren
          Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
          Previous Candle Levels MT4
          Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
          Indikatoren
          WaPreviousCandleLevels MT4 zeigt die vorherigen Kerzenniveaus, es zeigt die vorherigen Kerzen Open High Low Close Levels (OHLC Levels) in verschiedenen Zeitrahmen. Es wurde entwickelt, um dem Händler zu helfen, den Markt zu analysieren und die Aufmerksamkeit auf die vorherigen Kerzenlevel in verschiedenen Zeitrahmen zu richten. Wir alle wissen, dass die OHLC-Levels auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis sehr stark sind und dass der Preis in der Regel stark auf diese Levels reagiert. In der technis
          FREE
          Magic Multi Levels
          Phan Van Vien
          Indikatoren
          Wenn Sie gut im Handel auf Ebenen Dieser Indikator ist alles, was Sie brauchen Ebenen, um Ihre Trades zu verwalten Der Markt folgt in der Regel dem aktuellen Trend, wenn er aus einigen Niveaus ausbricht oder sich umkehrt Handeln Sie auf dem Niveau von institutionellen Händlern mit dem besten Indikator für die Angebots- und Nachfragezone, der für MT4 und MT5 verfügbar ist Der Secret Profit Levels Signals Indikator für MT4 ist ein komplettes Handelssystem, das Händlern den Einstiegskurs und 2 Ta
          Minotaur Waves Signal
          Leandro Bernardez Camero
          Indikatoren
          Minotaur Waves ist ein fortschrittlicher Marktanalyse-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Wendepunkte zu erkennen und Richtungswechsel des Preises mit hoher Genauigkeit zu bestätigen. Das System kombiniert die Stärke des Minotaur Oscillators mit einer dynamischen Struktur adaptiver Bänder und bietet saubere, zuverlässige visuelle Signale für gut fundierte Einstiegspunkte. Es ist kompatibel mit allen Währungspaaren, wobei die beste Performance bei EURUSD, GBPUSD und USDJPY in den Zeit
          Käufer dieses Produkts erwarben auch
          Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
          Bernhard Schweigert
          4.79 (102)
          Indikatoren
          Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
          Gann Made Easy
          Oleg Rodin
          4.83 (150)
          Indikatoren
          Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
          M1 Sniper
          Oleg Rodin
          4.89 (18)
          Indikatoren
          M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
          Game Changer Indicator
          Vasiliy Strukov
          4.67 (9)
          Indikatoren
          Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
          Scalper Inside PRO
          Alexey Minkov
          4.74 (69)
          Indikatoren
          Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
          Smc Blast Signal
          Mohit Dhariwal
          5 (2)
          Indikatoren
          WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
          Dynamic Forex28 Navigator
          Bernhard Schweigert
          4.43 (7)
          Indikatoren
          Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
          Apollo SR Master
          Oleg Rodin
          5 (1)
          Indikatoren
          Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
          Trend Screener
          STE S.S.COMPANY
          4.79 (95)
          Indikatoren
          Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
          Advanced Supply Demand
          Bernhard Schweigert
          4.91 (296)
          Indikatoren
          Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
          SMC Easy Signal
          Mohamed Hassan
          4.73 (15)
          Indikatoren
          3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
          Trend indicator AI
          Ramil Minniakhmetov
          4.95 (76)
          Indikatoren
          Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
          FX Power MT4 NG
          Daniel Stein
          4.95 (20)
          Indikatoren
          FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
          Supply and Demand Dashboard PRO
          Bernhard Schweigert
          4.8 (20)
          Indikatoren
          Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
          RFI levels PRO
          Roman Podpora
          Indikatoren
          Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
          Quantum Trend Sniper Indicator MT4
          Bogdan Ion Puscasu
          4.69 (42)
          Indikatoren
          Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
          Currency Strength Wizard
          Oleg Rodin
          4.84 (55)
          Indikatoren
          Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
          Katana Scalper Pro
          Yuki Miyake
          5 (3)
          Indikatoren
          Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
          Trend Lines PRO
          Roman Podpora
          5 (1)
          Indikatoren
          TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
          M1 Arrow
          Oleg Rodin
          5 (19)
          Indikatoren
          Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
          PRO Renko System
          Oleg Rodin
          5 (29)
          Indikatoren
          PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
          Index Statistics and Session Level Analysis
          LEE SAMSON
          Indikatoren
          Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
          Trending Volatility System
          Vitalyi Belyh
          5 (3)
          Indikatoren
          Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
          Meravith
          Ivan Stefanov
          5 (1)
          Indikatoren
          Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
          Currency Strength Exotics
          Bernhard Schweigert
          4.88 (33)
          Indikatoren
          Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
          Day Trader Master
          Oleg Rodin
          5 (15)
          Indikatoren
          Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
          FX Volume
          Daniel Stein
          4.62 (37)
          Indikatoren
          FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
          Apollo Secret Trend
          Oleg Rodin
          5 (7)
          Indikatoren
          Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
          Angular Trend Lines
          Vitalyi Belyh
          Indikatoren
          Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
          Smart Trend Trading System
          Issam Kassas
          Indikatoren
          Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
          Weitere Produkte dieses Autors
          Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (4)
          Indikatoren
          Modifikation des stochastischen Oszillators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt die aktuellen Werte und Schnittpunkte der Linien – Signal und Main (Stochastik-Crossover) – an. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der
          ZigZag Dashboard for MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (4)
          Indikatoren
          Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des ZigZag Indikators. Zeigt die aktuelle Richtung des Marktes, die Höhe der letzten Bewegung, die Anzahl der Balken in dieser Bewegung und den Bruch des vorherigen Punktes des ZigZag (horizontale Linie) an. Dies ist ein MTF-Scanner, Sie können tatsächlich die Angebots- und Nachfrageebenen sehen. Sie können alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen in den Parametern angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn die ZigZag-Linie i
          Time Scale for MT5
          Taras Slobodyanik
          4.75 (28)
          Indikatoren
          Der Indikator zeichnet die Zeitskala auf dem Chart. Sie können die Zeitverschiebung festlegen, die Größe und die Schriftart für die Anzeige im Chart einstellen (es wird Ihre lokale Zeit im Chart anstelle der MT-Zeit angezeigt ). Sie können auch das gewünschte Format für die Anzeige von Datum und Zeit auswählen. Vielleicht interessieren Sie sich für mein anderes Produkt , das eine erweiterte Version der Zeitskala enthält. Meine anderen Produkte finden Sie auch hier Parameter Stunden (Zeitverschi
          FREE
          Lines Profit Loss MT5
          Taras Slobodyanik
          4.62 (13)
          Indikatoren
          Der Indikator zeigt den Gewinn (Verlust) des aktuellen Symbols an. Sie können die Linie frei per Drag & Drop verschieben, um den aktuellen Gewinn oder Verlust anzuzeigen. Meine Produkte finden Sie   hier Parameter Calculation in money or in points — Berechnen Sie den Gewinn/Verlust in Punkten oder in Geld. Add pending orders to calculate — Berücksichtigen Sie ausstehende Aufträge bei Berechnungen. Magic Number (0 - all orders on symbol) — magische Zahl, wenn es notwendig ist, bestimmte Befeh
          FREE
          ZigZag Lines MTF
          Taras Slobodyanik
          4.38 (13)
          Indikatoren
          ZigZag-Indikator für mehrere Zeitrahmen. Er zeigt die horizontalen Unterstützungs-/Widerstandslinien und ihre Ausbrüche an und zeichnet die aktuellen Ziele des Marktes ein. Er kann auch Linien des Fractals-Indikators und Kerzen aus anderen Perioden (bis zu vierteljährlich) anzeigen. So können Sie die Angebots- und Nachfrageebenen tatsächlich sehen. Indikator - verbindet wichtige Tiefs und Hochs, um Trendlinien anzuzeigen. Sie können ihn auch als Indikator für den Break of Structure (BOS) & Mark
          ADX Dashboard MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (4)
          Indikatoren
          Der ADX-Indikator wird verwendet, um den Trend und seine Stärke zu bestimmen. Die Richtung des Preises wird durch die Werte +DI und -DI angezeigt, und der ADX-Wert zeigt die Stärke des Trends. Wenn +DI über -DI liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, wenn nicht, ist es ein Abwärtstrend. Wenn ADX unter 20 liegt, gibt es keine eindeutige Richtung. Sobald der Indikator dieses Niveau durchbricht, beginnt ein Trend mittlerer Stärke. Werte über 40 zeigen einen starken Trend an (einen A
          ADX Dashboard
          Taras Slobodyanik
          5 (5)
          Indikatoren
          Der ADX-Indikator wird verwendet, um den Trend und seine Stärke zu bestimmen. Die Richtung des Preises wird durch die Werte +DI und -DI angezeigt, und der ADX-Wert zeigt die Stärke des Trends. Wenn +DI über -DI liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, wenn nicht, ist es ein Abwärtstrend. Wenn ADX unter 20 liegt, gibt es keine eindeutige Richtung. Sobald der Indikator dieses Niveau durchbricht, beginnt ein Trend mittlerer Stärke. Werte über 40 zeigen einen starken Trend an (einen A
          Heikin Ashi Dashboard
          Taras Slobodyanik
          5 (5)
          Indikatoren
          Heikin Ashi-Indikator für mehrere Währungen und Zeitrahmen. Zeigt den aktuellen Zustand des Marktes an. Auf dem Scanner-Panel können Sie die Richtung, Stärke und Anzahl der Balken des aktuellen Trends sehen. Die Konsolidierungs-/Reversal-Kerzen werden ebenfalls farblich dargestellt. In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeiträume angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn sich der Trend ändert oder wenn Umkehr- und Konsolidierungskerzen (Dojis) erscheinen
          Bollinger Bands Dashboard MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (1)
          Indikatoren
          Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des Indikators Bollinger Bands. Auf dem Dashboard können Sie Ausbrüche und Berührungen der Bollinger Bänder sehen. In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn der Preis die Bollinger Bänder berührt, wenn sich die aktuelle Volatilität ändert (steigt oder fällt) und wenn der Preis alle Bänder berührt. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden di
          Bollinger Bands Dashboard MT4
          Taras Slobodyanik
          5 (3)
          Indikatoren
          Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des Indikators Bollinger Bands. Auf dem Dashboard können Sie Ausbrüche und Berührungen der Bollinger Bänder sehen. In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn der Preis die Bollinger Bänder berührt, wenn sich die aktuelle Volatilität ändert (steigt oder fällt) und wenn der Preis alle Bänder berührt. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden di
          MA Dashboard
          Taras Slobodyanik
          4.5 (2)
          Indikatoren
          Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Modifikation des Indikators Moving Average (MA). Auf dem Dashboard können Sie den aktuellen Status des Indikators sehen – Ausbrüche und Berührungen (nach Preis) des Fast MA und Slow MA sowie die Schnittpunkte der MA-Linien untereinander (Moving Average Crossover). In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen über den Preis senden, der die Linien berührt, und über deren Kreuzung. Durch Kli
          MA Dashboard MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (4)
          Indikatoren
          Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Modifikation des Indikators Moving Average (MA). Auf dem Dashboard können Sie den aktuellen Status des Indikators sehen – Ausbrüche und Berührungen (nach Preis) des Fast MA und Slow MA sowie die Schnittpunkte der MA-Linien untereinander (Moving Average Crossover). In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen über den Preis senden, der die Linien berührt, und über deren Kreuzung. Durch Kli
          Dashboard RSI Multicurrency for MT5
          Taras Slobodyanik
          4.83 (6)
          Indikatoren
          Modifikation des Relative Strength Index (RSI)-Indikators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der MTF-Scanner. Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Diagramm ist standardmäßig „D“.
          ZigZag Lines MTF for MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (11)
          Indikatoren
          ZigZag-Indikator für mehrere Zeitrahmen. Er zeigt die horizontalen Unterstützungs-/Widerstandslinien und ihre Ausbrüche an und zeichnet die aktuellen Ziele des Marktes ein. Er kann auch Linien des Fractals-Indikators und Kerzen aus anderen Zeiträumen (bis zu vierteljährlich) anzeigen, so dass Sie die Angebots- und Nachfrageebenen tatsächlich sehen können. Indikator - verbindet wichtige Tiefs und Hochs, um Trendlinien anzuzeigen. Sie können ihn auch als Indikator für den Break of Structure (BOS)
          Lines Profit Loss
          Taras Slobodyanik
          4.63 (16)
          Indikatoren
          Der Indikator zeigt den Gewinn (Verlust) des aktuellen Symbols an. Sie können die Linie frei per Drag & Drop verschieben, um den aktuellen Gewinn oder Verlust anzuzeigen. Meine Produkte finden Sie hier Parameter Calculation in money or in points — Berechnen Sie den Gewinn/Verlust in Punkten oder in Geld. Add pending orders to calculate — Berücksichtigen Sie ausstehende Aufträge bei Berechnungen. Magic Number (0 - all orders on symbol) — magische Zahl, wenn es notwendig ist, bestimmte Befehle
          FREE
          ZigZag Dashboard for MT4
          Taras Slobodyanik
          4.8 (5)
          Indikatoren
          Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des ZigZag Indikators. Zeigt die aktuelle Richtung des Marktes, die Höhe der letzten Bewegung, die Anzahl der Balken in dieser Bewegung und den Bruch des vorherigen Punktes des ZigZag (horizontale Linie) an. Dies ist ein MTF-Scanner, Sie können tatsächlich die Angebots- und Nachfrageebenen sehen. Sie können alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen in den Parametern angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn die ZigZag-Linie i
          News Dashboard MT5
          Taras Slobodyanik
          Utilitys
          Dieses Dashboard zeigt aktuelle Nachrichten aus drei Quellen an: von der Website ForexFactory.com (FFC-Kalender), von der Website Investing.com und dem Wirtschaftskalender von mql5.com. Sie können die Nachrichten nach Auswirkung und Land sortieren und sie mit einem Klick im Diagramm anzeigen lassen. Wenn Sie die Taste "Strg" gedrückt halten, können Sie mehrere verschiedene "Währungen" oder "Auswirkungen" zum Sortieren auswählen. Außerdem zeigt dieses Dienstprogramm nicht nur die Prognosen, sond
          Pro Sessions MT4
          Taras Slobodyanik
          4.75 (4)
          Indikatoren
          Dies ist ein Indikator für Handelssitzungen , der alle Niveaus (Open-High-Low-Close) für vier Sitzungen anzeigen kann. Der Indikator kann auch Sitzungsniveaus vorhersagen. Die Sessions können mit Linien oder Rechtecken (leer oder gefüllt) gezeichnet werden, die Linien können bis zur nächsten Session verlängert werden. Sie können jede Session einfach durch Drücken von Hotkeys (standardmäßig '1', '2', '3', '4') aus- und einblenden. Sie können ASR-Zeilen (Average Session Range) anzeigen (Standard-
          Dashboard RSI Multicurrency
          Taras Slobodyanik
          5 (6)
          Indikatoren
          Modifikation des Relative Strength Index (RSI)-Indikators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der MTF-Scanner. Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Diagramm ist standardmäßig „D“.
          CCI Dashboard for MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (1)
          Indikatoren
          Mehrwährungs- und Multitimeframe-Modifikation des Commodity Channel Index (CCI) Indikators. Sie können alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen in den Parametern angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden dieses Symbol und diese Periode geöffnet. Dies ist der MTF Scanner. Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Chart ist standardmäßig "D". Parameter
          Pro Sessions MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (1)
          Indikatoren
          Dies ist ein Indikator für Handelssitzungen , der alle Niveaus (Open-High-Low-Close) für vier Sitzungen anzeigen kann . Der Indikator kann auch Sitzungsniveaus vorhersagen. Die Sessions können mit Linien oder Rechtecken (leer oder gefüllt) gezeichnet werden, die Linien können bis zur nächsten Session verlängert werden. Sie können jede Session einfach durch Drücken von Hotkeys (standardmäßig '1', '2', '3', '4') aus- und einblenden. Sie können ASR-Zeilen (Average Session Range) anzeigen (Standard
          Time Scale
          Taras Slobodyanik
          4.86 (14)
          Indikatoren
          Der Indikator zeichnet die Zeitskala auf dem Chart. Sie können die Zeitverschiebung festlegen, die Größe und die Schriftart für die Anzeige im Diagramm einstellen (es wird Ihre lokale Zeit im Diagramm anstelle der MT-Zeit angezeigt). Sie können auch das gewünschte Format für die Anzeige von Datum und Uhrzeit auswählen. Während Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten und den Cursor bewegen, erscheint ein Schieberegler auf der Skala. Vielleicht sind Sie an meinem anderen Produkt interessiert,
          FREE
          Gann Square of 144
          Taras Slobodyanik
          5 (6)
          Indikatoren
          Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells: 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (od
          Dashboard Stochastic Multicurrency
          Taras Slobodyanik
          5 (13)
          Indikatoren
          Modifikation des stochastischen Oszillators für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Sie können in den Parametern beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt die aktuellen Werte und Schnittpunkte der Linien – Signal und Main (Stochastik-Crossover) – an. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn überkaufte und überverkaufte Niveaus überschritten werden. Durch Klicken auf eine Zelle mit einem Punkt werden dieses Symbol und dieser Punkt geöffnet. Dies ist der
          Magnifier Ruler Crosshair
          Taras Slobodyanik
          5 (2)
          Utilitys
          Der Indikator verfügt über drei Hauptwerkzeuge: Lupe (Chart vergrößern), Lineal ( Zeit- und Preisskala ) und Fadenkreuz. Sie können sie alle mit der Maus verschieben und verschiedene Formate für die Anzeige , Größe und Farbe jedes Elements anpassen. Mit der Lupe (Zoom-Chart) können Sie Kerzen aus jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Maßstäben anzeigen. Hotkeys: 'Q' - höherer Zeitrahmen, 'A' - niedrigerer Zeitrahmen, 'W' - Kerzengröße verkleinern, 'S' - Kerzengröße vergrößern, 'Z' - Zoom-Char
          Magnifier Ruler Crosshair for MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (1)
          Utilitys
          Der Indikator verfügt über drei Hauptwerkzeuge: Lupe (Chart vergrößern), Lineal ( Zeit- und Preisskala ) und Fadenkreuz. Sie können sie alle mit der Maus verschieben und verschiedene Formate für die Anzeige , Größe und Farbe jedes Elements anpassen. Mit der Lupe (Zoom-Chart) können Sie Kerzen aus jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Maßstäben anzeigen. Hotkeys: 'Q' - höherer Zeitrahmen, 'A' - niedrigerer Zeitrahmen, 'W' - Kerzengröße verkleinern, 'S' - Kerzengröße vergrößern, 'Z' - Zoom-Char
          Inside Bar Dashboard for MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (4)
          Indikatoren
          Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Indikator Inside Bar (IB). In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt das zuletzt gefundene Inside Bar (und Mother Bar) Muster, die aktuelle Preisposition und den Durchbruch der Levels der Mother und Inside Bars an. Sie können die Größe und Farbe der Balken und des Textes in den Zellen einstellen. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn Niveaus durchbrochen werden. Das Dashboard hebt Double Ins
          Heikin Ashi Dashboard MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (4)
          Indikatoren
          Heikin Ashi-Indikator für mehrere Währungen und Zeitrahmen. Zeigt den aktuellen Zustand des Marktes an. Auf dem Scanner-Panel können Sie die Richtung, Stärke und Anzahl der Balken des aktuellen Trends sehen. Die Konsolidierungs-/Reversal-Kerzen werden ebenfalls farblich dargestellt. In den Parametern können Sie beliebige Währungen und Zeiträume angeben. Außerdem kann der Indikator Benachrichtigungen senden, wenn sich der Trend ändert oder wenn Umkehr- und Konsolidierungskerzen (Dojis) erscheinen
          Fractals Dashboard MT5
          Taras Slobodyanik
          5 (3)
          Indikatoren
          Multicurrency- und Multitimeframe-Modifikation des Indikators Fraktale. Zeigt die letzten beiden Fraktale an - ihre Reihenfolge (und welches gebrochen ist) oder den Abstand zwischen ihnen. Sie können in den Parametern beliebige Währungen und Zeitrahmen angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen über den Ausbruch eines Fraktals senden. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, werden dieses Symbol und diese Periode geöffnet. Dies ist der MTF-Scanner. Die Taste zum Ausblenden des
          Symbol Manager
          Taras Slobodyanik
          5 (4)
          Utilitys
          Symbol Manager oder Grid Manager, um Orders in einer Position zu gruppieren (nach Symbol oder nach Magic Number). Dieses Dienstprogramm ist für Händler mit mehreren Währungen (viele EAs) nützlich, die mehrere Aufträge für mehrere Paare haben können. Sie können die Gesamtzahl der Lots und den Gesamtgewinn sehen und einen virtuellen Stop-Loss und einen virtuellen Take-Profit setzen. Um einen realen TP (oder SL) zu setzen, müssen Sie zuerst den virtuellen Wert setzen und dann den Befehl in dieser
          Auswahl:
          MP_mpap
          569
          MP_mpap 2025.06.27 14:20 
           

          The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

          aworex
          1915
          aworex 2024.06.27 18:19 
           

          A very good tool to have to make easy money on any instrument. I already use a few other tools from this developer and can confirm his coding and attention to detail is next to none.

          forix7
          627
          forix7 2023.08.28 04:12 
           

          I use a number of indicators from Taras and the programming is excellent. The attention to detail and response from the author is excellent. Always happy to assist and always very busy making advancements to each indicator. One of the best authors I have purchased from and also very knowledgeable in his craft and the markets. Thank you Taras keep up the great work.

          Antwort auf eine Rezension