Inside Bar Dashboard
- Indikatoren
- Taras Slobodyanik
- Version: 2.50
- Aktualisiert: 10 Juni 2025
- Aktivierungen: 10
Mehrwährungs- und Mehrzeitrahmen-Indikator Inside Bar (IB). In den Parametern können Sie alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen angeben. Das Panel zeigt das zuletzt gefundene Inside Bar (und Mother Bar) Muster, die aktuelle Preisposition und den Durchbruch der Levels der Mother und Inside Bars an. Sie können die Größe und Farbe der Balken und des Textes in den Zellen einstellen. Der Indikator kann auch Benachrichtigungen senden, wenn Niveaus durchbrochen werden. Das Dashboard hebt Double Inside Bar in einer speziellen Farbe hervor. Wenn Sie auf eine Zelle mit einer Periode klicken, wird das angegebene Symbol und die Periode geöffnet. Dies ist MTF Scanner - IB Dashboard.Die Taste zum Ausblenden des Dashboards aus dem Chart ist standardmäßig "D".
- Wie lange das Muster nach dem ersten Ausbruch gültig ist (Balken) - wie viele Balken das Signal in einer Zelle angezeigt werden soll
- Der IB-Körper muss sich innerhalb des MB-Körpers befinden.
- IB-Körper und Dochte müssen sich innerhalb des MB-Körpers befinden.
- Wenn MB IB ist, wähle den nächsten MB - wenn der gefundene Mother Bar der Inside Bar des vorherigen Signals ist, dann wird das vorherige Signal angezeigt.
- Der MB-Körper muss größer sein als der IB-Körper
- MB-Dochte müssen kleiner sein als der MB-Körper
- IB-Dochte ignorieren (nur auf den Balkenkörper achten)
- MB-Dochte ignorieren (nur auf den Balkenkörper achten)
Clear the chart at startup
Set of Pairs:
- Market Watch des MT
- Manuell festgelegt
- Aktuelles Paar.
Zeitrahmen (getrennt durch ein Leerzeichen oder Semikolon)(Multi Timeframe)
Paare sortieren
Position im Chart
X-Offset (pix)
Y-Offset (pix)
Dashboard alle (Sekunden) aktualisieren
Das Paar in einem neuen Fenster öffnen
Chartvorlage
Code breakout Up
Code breakout Down
Pfeilfarbe bei IB broken Up
Pfeilfarbe bei IB-Breakout Down
Pfeilfarbe bei MB-Breakout Up
Pfeilfarbe bei MB-Breakout Down
Bullish Candle (Fill)
Bearish Candle (Fill)
Bar up (Boundary)
Bar down (Boundary)
Show price label in cell
Farbe der Preisauszeichnung
Farbe hervorheben, wenn IB gerade gebildet wurde
Größe der Kerzenhöhe (Schriftgröße Multiplikator)
Größe der Kerzenbreite (Schriftgröße Multiplikator).
New IB - Alarm, wenn ein neuer IB gebildet wird.
IB breakout - Alarm, wenn IB-Levels durchbrochen werden.
MB breakout - Alarm, wenn MB-Levels durchbrochen werden.
Zeichnen Sie Muster auf dem Chart.
Linienlänge (Balken).
The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!