Inside Bar Dashboard

Indicador de múltiplas moedas e multiprazos Inside Bar (IB). Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O painel exibe o último padrão da barra interna (e da barra mãe) encontrado, a posição atual do preço e o rompimento dos níveis das barras mãe e interna. Você pode definir o tamanho e a cor das barras e do texto nas células. O indicador também pode enviar notificações quando os níveis são quebrados. Ao clicar em uma célula com ponto final, o símbolo e ponto final especificados serão abertos. Este é o scanner MTF.
A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão.
Parâmetros
- How long pattern will be valid after first breakout (bars) — quantas barras o sinal será exibido em uma célula
- IB body must be inside of the MB body - O corpo IB deve estar dentro do corpo MB.
- IB body and wicks must be inside the MB body - O corpo IB e as mechas devem estar dentro do corpo MB.
- If MB is IB, choose the next MB — se a Barra Mãe encontrada for a Barra Interna do sinal anterior, então o sinal anterior será exibido.
- MB body must be large than IB body - O corpo MB deve ser maior que o corpo IB
- MB wicks must be smaller than MB body - As mechas MB devem ser menores que o corpo MB
- Ignore IB wicks (look only at the bar body) - Ignore as mechas IB (olhe apenas para o corpo da barra)
- Ignore MB wicks (look only at the bar body) - Ignore os pavios MB (olhe apenas para o corpo da barra)
Painel
Clear the chart at startup - Limpe o gráfico na inicialização
Set of Pairs - Conjunto de pares:
— Market Watch - Pares do "Market Watch" do MT
— Specified manually - Especificado manualmente
— Current pair - Par atual.
Pairs (separated by a space or semicolon) — lista de símbolos separados por espaço ou ponto e vírgula. Os nomes das moedas devem ser escritos exatamente como os da corretora, mantendo a caixa e o prefixo/sufixo.
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi timeframe) - Períodos de tempo (separados por um espaço ou ponto e vírgula) (multiperíodos)
Sort pairs - Classificar pares
Position on chart - Posição no gráfico
X offset (pix) - Deslocamento X (pix)
Y offset (pix) - Deslocamento Y (pix)
Refresh dashboard every (seconds) - Atualizar painel a cada (segundos)
Open the pair in a new window - Abra o par em uma nova janela
Chart template - Modelo de gráfico
Code breakout Up - Quebra de código para cima
Code breakout Down - Detalhamento do código para baixo
Arrow color when IB is broken Up - Cor da seta quando o IB está dividido
Arrow color when IB is broken Down - Cor da seta quando o IB é dividido
Arrow color when MB is broken Up - Cor da seta quando o MB está dividido
Arrow color when MB is broken Down - Cor da seta quando o MB é dividido
Bullish candle (fill) - Vela de alta (preenchimento)
Bearish candle (fill) - Vela de baixa (preenchimento)
Bar up (boundary) - Barra para cima (limite)
Bar down (boundary) - Barra para baixo (limite)
Show price label in cell - Mostrar etiqueta de preço na célula
Price label color - Cor da etiqueta de preço
Highlight color when IB just formed - Destaque a cor quando o IB acabou de ser formado
Candles height size (font size multiplier) - Tamanho da altura das velas (multiplicador do tamanho da fonte)
Candles width size (font size multiplier) - Tamanho da largura das velas (multiplicador do tamanho da fonte).
Alertas
New IB - alerta quando um novo IB é formado.
IB breakout - alerta quando os níveis de IB são quebrados.
MB breakout - alerta quando os níveis de MB são quebrados.
Lines on the chart - Linhas no gráfico
Draw pattern on the chart - Desenhe um padrão no gráfico.
Lines length (bars) - Comprimento das linhas (barras).
The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!