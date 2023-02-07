Inside Bar Dashboard

Indicador de múltiplas moedas e multiprazos Inside Bar (IB). Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O painel exibe o último padrão da barra interna (e da barra mãe) encontrado, a posição atual do preço e o rompimento dos níveis das barras mãe e interna. Você pode definir o tamanho e a cor das barras e do texto nas células. O indicador também pode enviar notificações quando os níveis são quebrados. Ao clicar em uma célula com ponto final, o símbolo e ponto final especificados serão abertos. Este é o scanner MTF.

A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão.


Parâmetros

  • How long pattern will be valid after first breakout (bars) — quantas barras o sinal será exibido em uma célula
  • IB body must be inside of the MB body - O corpo IB deve estar dentro do corpo MB.
  • IB body and wicks must be inside the MB body - O corpo IB e as mechas devem estar dentro do corpo MB.
  • If MB is IB, choose the next MB — se a Barra Mãe encontrada for a Barra Interna do sinal anterior, então o sinal anterior será exibido.
  • MB body must be large than IB body - O corpo MB deve ser maior que o corpo IB
  • MB wicks must be smaller than MB body - As mechas MB devem ser menores que o corpo MB
  • Ignore IB wicks (look only at the bar body) - Ignore as mechas IB (olhe apenas para o corpo da barra)
  • Ignore MB wicks (look only at the bar body) - Ignore os pavios MB (olhe apenas para o corpo da barra)
Painel
Clear the chart at startup - Limpe o gráfico na inicialização
Set of Pairs - Conjunto de pares:
— Market Watch - Pares do "Market Watch" do MT
— Specified manually - Especificado manualmente
— Current pair - Par atual.
Pairs (separated by a space or semicolon) — lista de símbolos separados por espaço ou ponto e vírgula. Os nomes das moedas devem ser escritos exatamente como os da corretora, mantendo a caixa e o prefixo/sufixo.
Time Frames (separated by a space or semicolon) (multi timeframe) - Períodos de tempo (separados por um espaço ou ponto e vírgula) (multiperíodos)
Sort pairs - Classificar pares
Position on chart - Posição no gráfico
X offset (pix) - Deslocamento X (pix)
Y offset (pix) - Deslocamento Y (pix)
Refresh dashboard every (seconds) - Atualizar painel a cada (segundos)
Open the pair in a new window - Abra o par em uma nova janela
Chart template - Modelo de gráfico
Code breakout Up - Quebra de código para cima
Code breakout Down - Detalhamento do código para baixo
Arrow color when IB is broken Up - Cor da seta quando o IB está dividido
Arrow color when IB is broken Down - Cor da seta quando o IB é dividido
Arrow color when MB is broken Up - Cor da seta quando o MB está dividido
Arrow color when MB is broken Down - Cor da seta quando o MB é dividido
Bullish candle (fill) - Vela de alta (preenchimento)
Bearish candle (fill) - Vela de baixa (preenchimento)
Bar up (boundary) - Barra para cima (limite)
Bar down (boundary) - Barra para baixo (limite)
Show price label in cell - Mostrar etiqueta de preço na célula
Price label color - Cor da etiqueta de preço
Highlight color when IB just formed - Destaque a cor quando o IB acabou de ser formado
Candles height size (font size multiplier) - Tamanho da altura das velas (multiplicador do tamanho da fonte)
Candles width size (font size multiplier) - Tamanho da largura das velas (multiplicador do tamanho da fonte).

Alertas
New IB - alerta quando um novo IB é formado.
IB breakout - alerta quando os níveis de IB são quebrados.
MB breakout - alerta quando os níveis de MB são quebrados.

Lines on the chart - Linhas no gráfico
Draw pattern on the chart - Desenhe um padrão no gráfico.
Lines length (bars) - Comprimento das linhas (barras).
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.06.27 14:20 
 

The developer is simply incredible! There aren’t many words—just amazing results. I've purchased many of his products—each one better than the last. The support is fantastic. If someone wants a serious “view” of the market, these are the ultimate tools! A thousand thanks, Taras! Keep up the great work!

aworex
1915
aworex 2024.06.27 18:19 
 

A very good tool to have to make easy money on any instrument. I already use a few other tools from this developer and can confirm his coding and attention to detail is next to none.

forix7
627
forix7 2023.08.28 04:12 
 

I use a number of indicators from Taras and the programming is excellent. The attention to detail and response from the author is excellent. Always happy to assist and always very busy making advancements to each indicator. One of the best authors I have purchased from and also very knowledgeable in his craft and the markets. Thank you Taras keep up the great work.

Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do Oscilador Estocástico. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. O painel exibe os valores atuais e as interseções das linhas — Sinal e Principal (cruzamento estocástico). Além disso, o indicador pode enviar notificações ao cruzar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Indicadores
Indicador ZigZag de vários períodos de tempo. Ele exibe as linhas horizontais de suporte/resistência e seus rompimentos, bem como desenha as metas atuais do mercado. Também pode exibir linhas do indicador Fractais e velas de outros períodos (até Trimestral). Indicador – conecta máximas e mínimas importantes para mostrar linhas de tendência. O indicador redesenha o último ponto (atual) e, em alguns casos, pode alterar os últimos 2-3 pontos. Todas as linhas são desenhadas como objetos ( não buf
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador ZigZag. Exibe a direção atual do mercado, a altura do último movimento, o número de barras neste movimento e a quebra do ponto anterior do ZigZag (linha horizontal). Este é o scanner MTF. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações quando o ZigZag mudar de direção ou quando houver um rompimento do ponto anterior. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Indicadores
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . You can also find my other products here Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time
FREE
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Indicadores
O indicador exibe lucro (perda) no símbolo atual. Você pode arrastar e soltar livremente a linha para exibir o lucro ou perda atual. Você pode encontrar meus produtos   aqui Parâmetros Calculation in money or in points — calcule o lucro/perda em pontos ou dinheiro. Add pending orders to calculate — leve em consideração os pedidos pendentes nos cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, caso seja necessário avaliar pedidos específicos. Offset for first drawing (points
FREE
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
O indicador ADX é usado para determinar a tendência e sua força. A direção do preço é mostrada pelos valores +DI e -DI, e o valor ADX mostra a força da tendência. Se +DI estiver acima de -DI, então o mercado está em tendência de alta, se ao contrário, está em tendência de baixa. Se o ADX estiver abaixo de 20, não há uma direção definida. Assim que o indicador ultrapassa este nível, começa uma tendência de força média. Valores acima de 40 indicam uma tendência forte (tendência de baixa ou tendên
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
O indicador ADX é usado para determinar a tendência e sua força. A direção do preço é mostrada pelos valores +DI e -DI, e o valor ADX mostra a força da tendência. Se +DI estiver acima de -DI, então o mercado está em tendência de alta, se ao contrário, está em tendência de baixa. Se o ADX estiver abaixo de 20, não há uma direção definida. Assim que o indicador ultrapassa este nível, começa uma tendência de força média. Valores acima de 40 indicam uma tendência forte (tendência de baixa ou tendên
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multimoeda e multitimeframe. Mostra o estado atual do mercado. No painel do scanner você pode ver a direção, força e número de barras da tendência atual. As velas de Consolidação/Reversão também são mostradas em cores. Você pode especificar quaisquer moedas e períodos desejados nos parâmetros. Além disso, o indicador pode enviar notificações quando a tendência muda ou quando velas de reversão e consolidação (dojis) aparecem. Ao clicar em uma célula, este símbolo e ponto fi
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Bollinger Bands. No painel você pode ver os rompimentos e toques das Bandas de Bollinger. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O indicador também pode enviar notificações quando o preço toca as Bandas de Bollinger, quando a volatilidade atual muda (expande ou cai) e quando o preço toca todas as bandas. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF.
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Bollinger Bands. No painel você pode ver os rompimentos e toques das Bandas de Bollinger. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O indicador também pode enviar notificações quando o preço toca as Bandas de Bollinger, quando a volatilidade atual muda (expande ou cai) e quando o preço toca todas as bandas. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF.
MA Dashboard
Taras Slobodyanik
4.5 (2)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Moving Average (MA). No painel você pode ver o estado atual do indicador - rompimentos e toques (por preço) do MA Rápido e MA Lento, bem como a intersecção das linhas MA entre si (cruzamento da média móvel). Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. Além disso, o indicador pode enviar notificações sobre o preço tocando as linhas e sobre o seu cruzamento. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e p
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Moving Average (MA). No painel você pode ver o estado atual do indicador - rompimentos e toques (por preço) do MA Rápido e MA Lento, bem como a intersecção das linhas MA entre si (cruzamento da média móvel). Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. Além disso, o indicador pode enviar notificações sobre o preço tocando as linhas e sobre o seu cruzamento. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e p
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Índice de Força Relativa (RSI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel pode selecionar automaticamente
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Indicadores
Indicador ZigZag de vários períodos de tempo. Ele exibe as linhas horizontais de suporte/resistência e seus rompimentos, bem como desenha as metas atuais do mercado. Também pode exibir linhas do indicador Fractais e velas de outros períodos (até Trimestral). Indicador – conecta máximas e mínimas importantes para mostrar linhas de tendência. O indicador redesenha o último ponto (atual) e, em alguns casos, pode alterar os últimos 2-3 pontos. Todas as linhas são desenhadas como objetos ( não buf
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Indicadores
O indicador exibe lucro (perda) no símbolo atual. Você pode arrastar e soltar livremente a linha para exibir o lucro ou perda atual. Você pode encontrar meus produtos aqui Parâmetros Calculation in money or in points — calcule o lucro/perda em pontos ou dinheiro. Add pending orders to calculate — leve em consideração os pedidos pendentes nos cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, caso seja necessário avaliar pedidos específicos. Offset for first drawing (points fro
FREE
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador ZigZag. Exibe a direção atual do mercado, a altura do último movimento, o número de barras neste movimento e a quebra do ponto anterior do ZigZag (linha horizontal). Este é o scanner MTF. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações quando o ZigZag mudar de direção ou quando houver um rompimento do ponto anterior. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Utilitários
Este painel exibe notícias atuais de três fontes: do site ForexFactory.com (calendário FFC), do site Investing.com e do Calendário Econômico de mql5.com. Você pode classificar as notícias por impacto e por país e exibi-las no gráfico com um clique. Ao manter pressionada a tecla 'Ctrl', você pode selecionar várias 'moedas' ou 'impactos' diferentes para classificar. Além disso, este utilitário mostra não apenas a previsão, mas também os valores reais após aparecerem no site. Você pode definir uma
Pro Sessions MT4
Taras Slobodyanik
4.75 (4)
Indicadores
Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4'). Você pode ver linhas ASR (intervalo médio de sessão) (tecla de atalho padrão 'A'). I
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Índice de Força Relativa (RSI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel pode selecionar automaticamente
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Commodity Channel Index (CCI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Parâmetros CCI Period — período médio. CCI Applied price — tipo de preço. Clear t
Pro Sessions MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4'). Você pode ver linhas   ASR (intervalo médio de sessão)   (tecla de atalho padrão 'A'
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Indicadores
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart (it is displaying your local time on your chart instead of MT time). You can also select the desired format for displaying the date and time. While holding down the middle mouse button, and moving the cursor, a slider will appear on the scale. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale. You can also find my o
FREE
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
A Gann Box (ou Gann Square) é um método de análise de mercado baseado no artigo "Fórmula matemática para previsões de mercado" de WD Gann. Este indicador pode representar três modelos de Quadrados: 90, 52(104), 144. Existem seis variantes de grades e duas variantes de arcos. Você pode plotar vários quadrados em um gráfico simultaneamente. Parâmetros Square — seleção de um modelo quadrado de Gann: 90 — quadrado de 90 (ou quadrado de nove); 52 (104) — quadrado de 52 (ou 104); 144 — quadrado uni
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do Oscilador Estocástico. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. O painel exibe os valores atuais e as interseções das linhas — Sinal e Principal (cruzamento estocástico). Além disso, o indicador pode enviar notificações ao cruzar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel
Magnifier Ruler Crosshair
Taras Slobodyanik
5 (2)
Utilitários
O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento. A Lupa   (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Utilitários
O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento. A Lupa   (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da
Inside Bar Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador de múltiplas moedas e multiprazos Inside Bar (IB). Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O painel exibe o último padrão da barra interna (e da barra mãe) encontrado, a posição atual do preço e o rompimento dos níveis das barras mãe e interna. Você pode definir o tamanho e a cor das barras e do texto nas células. O indicador também pode enviar notificações quando os níveis são quebrados. Ao clicar em uma célula com ponto final, o símbolo e ponto fin
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multimoeda e multitimeframe. Mostra o estado atual do mercado. No painel do scanner você pode ver a direção, força e número de barras da tendência atual. As velas de Consolidação/Reversão também são mostradas em cores. Você pode especificar quaisquer moedas e períodos desejados nos parâmetros. Além disso, o indicador pode enviar notificações quando a tendência muda ou quando velas de reversão e consolidação (dojis) aparecem. Ao clicar em uma célula, este símbolo e ponto fi
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Fractals. Exibe os dois últimos fractais — sua sequência (e qual está quebrada) ou a distância entre eles. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações sobre o rompimento de um fractal. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Parâmetros Calcula
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilitários
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
