Magnifier Ruler Crosshair

5
Göstergenin üç ana aracı vardır: Büyüteç (Yakınlaştırma grafiği), Cetvel (Zaman ve Fiyat ölçekleri) ve Artı İşareti. Farenizle her yeri hareket ettirebilir ve farklı görüntüleme formatlarını özelleştirebilir, her öğenin boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz.

Büyüteç (yakınlaştırma tablosu), mumları herhangi bir zaman diliminde ve farklı ölçeklerde görüntülemenizi sağlar. Varsayılan kısayol tuşları: 'Q' - daha yüksek zaman aralığı, 'A' - daha düşük zaman aralığı, 'W' - mum boyutunu azalt, 'S' - mum boyutunu artır, 'Z' - yakınlaştırma tablosunu göster/gizle.
En son demoyu yorumlar sayfasında bulabilirsiniz. → Demo sürümü yalnızca USDJPY çiftinde çalışır.
Zaman Ölçeği, grafiği yuvarlak zaman dilimlerine göre işaretler. Ölçekte komisyoncunun saatini değil yerel saatinizi görebilmeniz için bir zaman kayması ayarlayabilirsiniz (böylece grafiğinizde MT saati yerine yerel saatiniz görüntülenir). Saat formatı 24 saat veya 12 saat olarak ayarlanabilir. Kısayol Tuşu 'T' - Zaman Ölçeği'ni gösterir/gizler.

Fiyat Ölçeği grafiği dikey olarak işaretler. Sayıları ve yuvarlama fiyatlarını görüntüleme biçimini ayarlayabilirsiniz. Kısayol Tuşu 'P' - Fiyat Ölçeğini gösterir/gizler.

Artı işareti fiyatı, zamanı, çubuk sayısını, puan sayısını, yüzdeyi, belirtilen lota göre hesaplanan karı (lot bazında kar), belirtilen para miktarına göre hesaplanan lotu (lot by risk) gösterebilir. Kısayol tuşu 'C' - Artı işaretini gösterir/gizler. Tutar yanlış hesaplanırsa "Sembol para birimi Hesabın para biriminden farklıysa Kârı Yeniden Hesapla" parametresini etkinleştirmeyi deneyin.

Standart MT ölçeklerini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için 'M' kısayol tuşu belirtilir.


Parametreler

Show Crosshair — Artı İşaretini Göster
Show Time Scale — Zaman Ölçeğini Göster
Show Price Scale — Fiyat Ölçeğini Göster
Show Zoom chart — Yakınlaştırma grafiğini göster
Hide MT's Time Scale — MT'nin Zaman Ölçeğini Gizle
Hide MT's Price Scale — MT'nin Fiyat Ölçeğini Gizle
Hide MT's Crosshair — MT'nin Artı İşaretini Gizle
Always show mouse on the Scales — Fareyi her zaman Terazi üzerinde göster
Numbers format — Sayı formatı:
  • 12345.00
  • 12345,00
  • 12 345.00
  • 12 345,00
  • 12,345.00
  • 12.345,00
Allow to move Scales manually — Terazilerin manuel olarak taşınmasına izin ver
Ink color (None-default) — Mürekkep rengi (Yok-varsayılan)
BG color (None-default) — BG rengi (Yok-varsayılan)
Ink Select — Mürekkep Seçimi
BG Select — BG Seçimi
Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)
Color scheme — Renk uyumu

-     - - - -- ---- Artı işareti (Crosshair) ---- -- - -
Show price text — Fiyat metnini göster
Show bars text — Çubuk metnini göster
Show points text — Puan metnini göster
Show percentage text — Yüzde metnini göster
Always show hh:mm text — Her zaman ss:dd metnini göster
Always show price on the Crosshair — Fiyatı her zaman Artı İşaretinde göster
Show 'Profit by Lot' —bu parametre, belirtilen lot değerine göre karı hesaplayacaktır.
Lot to calculate 'Profit by Lot' — 'Lot bazında kar' hesaplamak için lot
Decimal places for calculating 'Profit by Lot' — 'Kura Göre Kâr' hesaplamak için ondalık basamaklar
Show 'Lot by Money' — bu parametre, belirli miktarda para kazanmak için gereken parti büyüklüğünü hesaplayacaktır.
Money to calculate 'Lot by Money' — 'Para bazında' hesaplamak için para
Decimal places for calculating 'Lot by Money' — 'Para bazında' hesaplamak için ondalık basamaklar
Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency — Sembol para birimi Hesabın para biriminden farklıysa Karı Yeniden Hesapla
Color — Renk
Width — Genişlik
Style — Stil
Font name — Yazı tipi adı
Font size — Yazı Boyutu

- - - -- ---- Zaman Ölçeği (Time Scale) ---- -- - -
Time Scale mode — Zaman Ölçeği modu:
  • usual — olağan
  • advanced — gelişmiş
Hours offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Saat farkı (zamanınızın komisyoncunun saatinden +/- kaydırılması)
Minutes offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Dakika farkı (zamanınızın komisyoncunun zamanından +/- kaydırılması)
Mouse Date format — Fare Tarihi formatı:
  • disable — devre dışı bırakmak
  • dd Mon — gg Pzt
  • Mon dd — Pazartesi gg
  • dd Mon yyyy — gg Pzt yyyy
  • Mon dd yyyy — Pazartesi gg yyyy
  • yyyy.mm.dd — yyyy.aa.gg
  • yyyy.dd.mm — yyyy.gg.aa
  • yyyy — yyyy
Mouse Time format — Fare Zaman formatı:
  • disable — devre dışı bırakmak
  • 12-hour clock — 12 saatlik saat
  • 24-hour clock — 24 saatlik format
Scale First Date format  — İlk Tarihi Ölçeklendir formatı
Scale Next Date format — Sonraki Tarihi Ölçeklendir formatı
Scale Time format — Ölçek Zamanı formatı
Precise time scale — Hassas zaman ölçeği
Use a fixed scale to adjust the height of the candles — Mumların yüksekliğini ayarlamak için sabit bir ölçek kullanın
Font style. Mouse — Yazı stili. Fare
Font style. Scale First Date — Yazı stili. İlk Tarihi Ölçeklendir
Font style. Scale Next Date — Yazı stili. Sonraki Tarihi Ölçeklendir
Font style. Scale Time — Yazı stili. Zamanı Ölçeklendir
Font name — Yazı tipi adı
Font size — Yazı Boyutu
Position on chart — Grafikteki konum
Y-offset (pix) — Y ofseti (piks)
Color odd (None-off) — Tek renk (Yok-kapalı)
Color even (None-off) — Eşit renk (Yok kapalı)

-     - - - -- ---- Fiyat Skalası (Price Scale) ---- -- - -
Round numbers — Yuvarlak sayılar - fiyat değerlerinin ölçekte, otomatik olarak veya belirli bir değere yuvarlanması.
Round nums. Font name — Yuvarlak sayılar. Yazı tipi adı
Round nums. Font size — Yuvarlak sayılar. Yazı Boyutu
Round nums. Font style — Yuvarlak sayılar. Yazı stili
Round nums. Min space between lines (font size height) — Yuvarlak sayılar. Satırlar arasındaki minimum boşluk (yazı tipi boyutu yüksekliği)
Small nums. Font name — Küçük sayılar. Yazı tipi adı
Small nums. Font size (0-off) — Küçük sayılar. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)
Small nums. Font style — Küçük sayılar. Yazı stili
Small nums. Min space between lines (font size height) — Küçük sayılar. Satırlar arasındaki minimum boşluk (yazı tipi boyutu yüksekliği)
Subwindow. Font name — Alt pencere. Yazı tipi adı
Subwindow. Font size (0-off) — Alt pencere. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)
Subwindow. Font style — Alt pencere. Yazı stili
Subwindow. Min space between lines (font size height) — Alt pencere. Satırlar arasındaki minimum boşluk (yazı tipi boyutu yüksekliği)
Ask. Font name — Sormak. Yazı tipi adı
Ask. Font size (0-off) — Sormak. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)
Ask. Font style — Sormak. Yazı stili
Bid. Font name — Teklif etmek. Yazı tipi adı
Bid. Font size (0-off) — Teklif etmek. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)
Bid. Font style — Teklif etmek. Yazı stili
Position on chart — Grafikteki konum
X-offset (pix) — X ofseti (piks)

-     - - - -- ---- Yakınlaştırma Tablosu (Zoom Chart) ---- -- - -
Candle size — Mum boyutu
Width (pix) — Genişlik (piks)
Height (pix) — Yükseklik (piksel)
Font size (0-off) — Yazı tipi boyutu (0-kapalı)
Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)
Color Candle Up — Renkli Mum Yukarı
Color Candle Down — Renkli Mum Aşağı
Chart position (relative to the mouse) — Grafik konumu (fareye göre)
Chart Y-offset (relative to the mouse +/-, pix) — Grafik Y ofseti (fareye göre +/-, piksel)
Draw timeframe separator — Zaman aralığı ayırıcısını çiz
Default TF — Varsayılan TF
Date format — Tarih formatı
Time format — Zaman formatı

-     - - - -- ---- Kısayol tuşları (Hotkeys) ---- -- - -
Enable Hotkeys — Kısayol tuşlarını etkinleştir
Crosshair — Artı işareti - varsayılan 'C'.
Price Scale — Fiyat Ölçeği - varsayılan 'P'.
Time Scale — Zaman Ölçeği - varsayılan 'T'.
MT's Price Scale — MT'nin Fiyat Ölçeği - varsayılan 'M'.
MT's Time Scale — MT'nin Zaman Ölçeği - varsayılan 'M'.
Zoom Chart — Yakınlaştırma Tablosu - varsayılan 'Z'.
Zoom Chart. Higher TF — Yakınlaştırma Tablosu. Daha yüksek TF - varsayılan 'Q'.
Zoom Chart. Lower TF — Yakınlaştırma Tablosu. Düşük TF - varsayılan 'A'.
Zoom Chart. Decreasing candle size — Yakınlaştırma Tablosu. Mum boyutunun azaltılması - varsayılan 'W'.
Zoom Chart. Increasing candle size — Yakınlaştırma Tablosu. Mum boyutunun arttırılması - varsayılan 'S'.
İncelemeler 4
katototo
1021
katototo 2023.12.31 23:23 
 

I have to agree with both the comments below as this is very well done. Thank you.

Yusuf Hamzah
836
Yusuf Hamzah 2023.12.28 15:48 
 

A self-explanatory tool. A must have. Only one word "Perfect" utility. Well done!

Önerilen ürünler
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
MTF Stochastic
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Uzman Danışmanlar
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Göstergeler
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
Smartility
Syed Oarasul Islam
Yardımcı programlar
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Yardımcı programlar
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
PyramidExpert
Joel Protusada
Yardımcı programlar
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Yardımcı programlar
Gösterge, dünya borsalarının çalışma saatlerini gösterir. Hangi pazarların şu anda en aktif olduğunu görmenize yardımcı olur Benim  #1 Pro  Utility : 66+ özellik, bu araç dahil  |   Bana ulaşın  sorularınız varsa Şu anda en volatil enstrümanları seçmenize yardımcı olur; Özellikle gün içi traderlar için faydalıdır; 1) 1H ve altı zaman dilimlerinde kullanıldığında: çizgiler, grafikteki çubukların gerçek konumuna karşılık gelecek ve grafik hareket ettirildiğinde işlem seanslarının çizgileri grafik
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Göstergeler
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Göstergeler
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Yardımcı programlar
SAFETYLOCK , yatırımcıların mevcut açık pozisyonları için ters bir emir belirleyerek ani piyasa dönüşlerine karşı korunmalarını sağlar. Bir yatırımcı veya EA yeni bir pozisyon açtığında, SAFETYLOCK otomatik olarak bu pozisyona ters yönde bir bekleyen emir oluşturur. Pozisyon zarar etmeye başlarsa, bekleyen emir devreye girer ve pozisyonu kilitleyerek zararı sınırlamaya yardımcı olur. Bu EA, başlangıç pozisyonunu kapatma, takip eden durdurma (trailing stop) ile çalışarak kazançları maksimize etm
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Yardımcı programlar
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Yardımcı programlar
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
RS Trade Copier
Boris Sedov
Yardımcı programlar
Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm. RS Trade Copier , MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Yardımcı programlar
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Yazarın diğer ürünleri
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Göstergeler
Çoklu zaman dilimi ZigZag göstergesi. Destek/direnç yatay çizgilerini ve bunların kırılmalarını gösterir, ayrıca piyasanın mevcut hedeflerini de çizer. Ayrıca Fraktallar göstergesinin çizgilerini ve diğer dönemlere ait mumları da görüntüleyebilir (Üç Aylığa kadar). Gösterge son (geçerli) noktayı yeniden çizer ve bazı durumlarda son 2-3 noktayı değiştirebilir. Tüm çizgiler nesneler olarak çizilir ( gösterge arabellekleri değil, ancak EA için veri alma olasılığı vardır ). Uzman Danışmanda kulla
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Yardımcı programlar
Bu kontrol paneli üç kaynaktan güncel haberleri görüntüler: ForexFactory.com web sitesinden (FFC takvimi), Investing.com web sitesinden ve mql5.com Ekonomik Takviminden. Haberleri etki alanına ve ülkeye göre sıralayabilir, tek tıkla grafikte görüntüleyebilirsiniz. 'Ctrl' tuşunu basılı tutarak sıralamak için birkaç farklı 'para birimi' veya 'etki' seçebilirsiniz. Ayrıca bu yardımcı program yalnızca tahmini değil, aynı zamanda sitede göründükten sonraki gerçek değerleri de gösterir. Her haber içi
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.74 (27)
Göstergeler
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time shift (minutes); Show time on mouse — sho
FREE
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Göstergeler
Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli bir para
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Göstergeler
Gösterge mevcut sembol üzerinde kârı (zararı) gösterir. Mevcut kar veya zararı görüntülemek için çizgiyi serbestçe sürükleyip bırakabilirsiniz. Parametreler Calculation in money or in points — kar/zararı puan veya para cinsinden hesaplayın. Add pending orders to calculate — hesaplamalarda bekleyen siparişleri dikkate alın. Magic Number (0 - all orders on symbol) — belirli sıraları değerlendirmek gerekiyorsa sihirli sayı. Offset for first drawing (points from the average price) — ilk başlangı
FREE
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Stokastik Osilatörün çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Panel, Sinyal ve Ana (stokastik geçiş) çizgilerinin mevcut değerlerini ve kesişimlerini görüntüler. Ayrıca gösterge aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli b
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Göstergeler
ZigZag göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Piyasanın mevcut yönünü, son hareketin yüksekliğini, bu hareketteki çubuk sayısını ve ZigZag'ın önceki noktasının (yatay çizgi) kırılmasını görüntüler. Bu MTF Tarayıcıdır. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, ZigZag yön değiştirdiğinde veya önceki noktada bir ilerleme olduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açıla
Heikin Ashi Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli Heikin Ashi göstergesi. Piyasanın mevcut durumunu gösterir. Tarayıcı panelinde mevcut trendin yönünü, gücünü ve çubuk sayısını görebilirsiniz. Konsolidasyon/Tersine Dönme mumları da renk kullanılarak gösterilir. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve periyodu belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, trend değiştiğinde veya tersine dönüş ve konsolidasyon mumları (dojiler) göründüğünde bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta a
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Göstergeler
Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli bir para
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
ZigZag göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Piyasanın mevcut yönünü, son hareketin yüksekliğini, bu hareketteki çubuk sayısını ve ZigZag'ın önceki noktasının (yatay çizgi) kırılmasını görüntüler. Bu MTF Tarayıcıdır. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, ZigZag yön değiştirdiğinde veya önceki noktada bir ilerleme olduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açıla
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
ADX göstergesi trendi ve gücünü belirlemek için kullanılır. Fiyatın yönü +DI ve -DI değerleriyle, ADX değeri ise trendin gücünü gösterir. +DI -DI'nin üzerindeyse piyasa yükseliş trendindedir, tam tersi ise düşüş trendindedir. ADX 20'nin altında ise kesin bir yön yoktur. Gösterge bu seviyeyi kırdığı anda orta güçte bir trend başlıyor. 40'ın üzerindeki değerler güçlü bir trendi (düşüş trendi veya yükseliş trendi) gösterir. Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) göstergesinin çoklu para birimi ve ç
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Göstergeler
Stokastik Osilatörün çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Panel, Sinyal ve Ana (stokastik geçiş) çizgilerinin mevcut değerlerini ve kesişimlerini görüntüler. Ayrıca gösterge aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Para Birimi Gücü Ölçer'e benzer şekilde, Kontrol Paneli belirli b
Inside Bar Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi Inside Bar (IB). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Panel, en son bulunan İç Çubuk (ve Ana Çubuk) formasyonunu, mevcut fiyat pozisyonunu ve Ana ve İç Çubuk seviyelerinin kırılmasını görüntüler. Hücrelerdeki çubukların ve metnin boyutunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Gösterge aynı zamanda seviyeler kırıldığında da bildirim gönderebiliyor. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda belirtilen sembol ve nokta aç
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Göstergeler
Çoklu zaman dilimi ZigZag göstergesi. Destek/direnç yatay çizgilerini ve bunların kırılmalarını gösterir, ayrıca piyasanın mevcut hedeflerini de çizer. Ayrıca Fraktallar göstergesinin çizgilerini ve diğer dönemlere ait mumları da görüntüleyebilir (Üç Aylığa kadar). Gösterge son (geçerli) noktayı yeniden çizer ve bazı durumlarda son 2-3 noktayı değiştirebilir. Tüm çizgiler nesneler olarak çizilir ( gösterge arabellekleri değil, ancak EA için veri alma olasılığı vardır ). Uzman Danışmanda kulla
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçeveli Heikin Ashi göstergesi. Piyasanın mevcut durumunu gösterir. Tarayıcı panelinde mevcut trendin yönünü, gücünü ve çubuk sayısını görebilirsiniz. Konsolidasyon/Tersine Dönme mumları da renk kullanılarak gösterilir. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve periyodu belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, trend değiştiğinde veya tersine dönüş ve konsolidasyon mumları (dojiler) göründüğünde bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta a
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Fraktallar göstergesinin çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Son iki fraktalın sırasını (ve hangisinin bozuk olduğunu) veya aralarındaki mesafeyi görüntüler. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel, bir fraktalın kırılmasıyla ilgili bildirimler gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. P
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Göstergeler
Gösterge mevcut sembol üzerinde kârı (zararı) gösterir. Mevcut kar veya zararı görüntülemek için çizgiyi serbestçe sürükleyip bırakabilirsiniz. Parametreler Calculation in money or in points — kar/zararı puan veya para cinsinden hesaplayın. Add pending orders to calculate — hesaplamalarda bekleyen siparişleri dikkate alın. Magic Number (0 - all orders on symbol) — belirli sıraları değerlendirmek gerekiyorsa sihirli sayı. Offset for first drawing (points from the average price) — ilk başlangı
FREE
Angle Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
This is a multicurrency and multitimeframe indicator that calculates the angle between two points. Points for measuring the angle can be taken from the ZigZag (the last two points), or from the Moving Average (between two given bars), or it can be the closing prices of bars. Angle measurement is possible in degrees or in radians. You can select the scale for the calculation. For a better understanding of the indicator, you can study the free Angle High Low indicator. In the parameters you can
Inside Bar MT4
Taras Slobodyanik
4 (4)
Göstergeler
The indicator determines the inside bar and marks its High/Low. It is plotted based on the closed candles (does not redraw). The identified inside bar can be displayed on the smaller periods. You may set a higher period (to search for the inside bar) and analyze on a smaller one. Also you can see the levels for Mother bar. Indicator Parameters Period to find Inside Bar — the period to search for the inside bar. If a specific period is set, the search will be performed in that period. Type of in
MACD Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (2)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi MACD. Kontrol paneli hem Geleneksel (gerçek) MACD'yi hem de MetaTrader'da yerleşik olan MACD'yi görüntüleyebilir. Panelde göstergenin mevcut durumunu, MACD çizgilerinin hareket yönünü, kesişimlerini ve gösterge grafiğini içeren bir açılır pencereyi görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz herhangi bir çift sembolü ve zaman dilimini belirleyebilirsiniz. Tarayıcı aynı zamanda birbirini kesen çizgiler ve Sıfır seviyesini geçen çizgiler hakkında
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Hareketli Ortalama (MA) göstergesinin çok para birimi ve çok zaman çerçeveli modifikasyonu. Kontrol panelinde göstergenin mevcut durumunu görebilirsiniz - Hızlı MA ve Yavaş MA'nın kırılmaları ve dokunuşları (fiyata göre) ve ayrıca MA çizgilerinin birbirleri arasındaki kesişimi (hareketli ortalama geçiş). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca gösterge, fiyatın çizgilere temas etmesi ve geçişleri hakkında bildirimler gönderebilir. Noktalı bir hü
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Gösterge Bollinger Bantlarının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Kontrol panelinde Bollinger Bantlarının kırılmalarını ve dokunuşlarını görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Gösterge ayrıca fiyat Bollinger Bantlarına dokunduğunda, mevcut oynaklık değiştiğinde (genişlediğinde veya düştüğünde) ve fiyat tüm bantlara dokunduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacakt
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Yardımcı programlar
Göstergenin üç ana aracı vardır: Büyüteç (Yakınlaştırma grafiği), Cetvel (Zaman ve Fiyat ölçekleri) ve Artı İşareti. Farenizle her yeri hareket ettirebilir ve farklı görüntüleme formatlarını özelleştirebilir, her öğenin boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz. Büyüteç   (yakınlaştırma tablosu), mumları herhangi bir zaman diliminde ve farklı ölçeklerde görüntülemenizi sağlar. Varsayılan kısayol tuşları: 'Q' - daha yüksek zaman aralığı, 'A' - daha düşük zaman aralığı, 'W' - mum boyutunu azalt,
Inside Bar Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Göstergeler
Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi göstergesi Inside Bar (IB). Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Panel, en son bulunan İç Çubuk (ve Ana Çubuk) formasyonunu, mevcut fiyat pozisyonunu ve Ana ve İç Çubuk seviyelerinin kırılmasını görüntüler. Hücrelerdeki çubukların ve metnin boyutunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Gösterge aynı zamanda seviyeler kırıldığında da bildirim gönderebiliyor. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda belirtilen sembol ve nokta aç
Standard Deviation Channel Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Standart Sapma Kanalının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi göstergesi. Piyasanın mevcut yönünü görüntüler. Panelde, doğrusal regresyon kanalının seviyelerindeki kırılmaları ve dokunuşları (fiyata göre) görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, seviyelere dokunulduğunda bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı va
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Göstergeler
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart (it is displaying your local time on your chart instead of MT time). You can also select the desired format for displaying the date and time. While holding down the middle mouse button, and moving the cursor, a slider will appear on the scale. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale. Parameters Hours (time
FREE
Pro Sessions MT4
Taras Slobodyanik
4.75 (4)
Göstergeler
Bu, dört seans boyunca tüm seviyeleri (Açık-Yüksek-Düşük-Kapanış) görüntüleyebilen işlem seanslarının bir göstergesidir. Gösterge aynı zamanda oturum düzeylerini de tahmin edebilir. Oturumlar çizgiler veya dikdörtgenler (boş veya dolu) ile çizilebilir, çizgiler bir sonraki oturuma uzatılabilir. Kısayol tuşlarına (varsayılan olarak '1', '2', '3', '4') basarak her oturumu kolayca gizleyebilir/gösterebilirsiniz. ASR (Ortalama Oturum Aralığı) satırlarını görebilirsiniz (varsayılan kısayol tuşu 'A'
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Yardımcı programlar
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
Gann Kutusu (veya Gann Meydanı), W.D. Gann'ın "Piyasa tahminleri için matematiksel formül" makalesine dayanan bir pazar analiz yöntemidir. Bu gösterge üç Kare modelini çizebilir: 90, 52(104), 144. Altı ızgara çeşidi ve iki yay çeşidi vardır. Bir grafik üzerinde aynı anda birden fazla kare çizebilirsiniz. Parametreler Square — kare modelin seçimi : 90 — 90'ın karesi (veya dokuzun karesi); 52 (104) — 52'nin karesi (veya 104); 144 — 144'ün evrensel karesi; 144 (full) — karenin "tam" versiyonu, d
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Göstergeler
Gösterge Bollinger Bantlarının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi modifikasyonu. Kontrol panelinde Bollinger Bantlarının kırılmalarını ve dokunuşlarını görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz. Gösterge ayrıca fiyat Bollinger Bantlarına dokunduğunda, mevcut oynaklık değiştiğinde (genişlediğinde veya düştüğünde) ve fiyat tüm bantlara dokunduğunda bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacakt
