Magnifier Ruler Crosshair

Göstergenin üç ana aracı vardır: Büyüteç (Yakınlaştırma grafiği), Cetvel (Zaman ve Fiyat ölçekleri) ve Artı İşareti. Farenizle her yeri hareket ettirebilir ve farklı görüntüleme formatlarını özelleştirebilir, her öğenin boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz.





Büyüteç (yakınlaştırma tablosu), mumları herhangi bir zaman diliminde ve farklı ölçeklerde görüntülemenizi sağlar. Varsayılan kısayol tuşları: 'Q' - daha yüksek zaman aralığı, 'A' - daha düşük zaman aralığı, 'W' - mum boyutunu azalt, 'S' - mum boyutunu artır, 'Z' - yakınlaştırma tablosunu göster/gizle.

Zaman Ölçeği, grafiği yuvarlak zaman dilimlerine göre işaretler. Ölçekte komisyoncunun saatini değil yerel saatinizi görebilmeniz için bir zaman kayması ayarlayabilirsiniz (böylece grafiğinizde MT saati yerine yerel saatiniz görüntülenir). Saat formatı 24 saat veya 12 saat olarak ayarlanabilir. Kısayol Tuşu 'T' - Zaman Ölçeği'ni gösterir/gizler.





Fiyat Ölçeği grafiği dikey olarak işaretler. Sayıları ve yuvarlama fiyatlarını görüntüleme biçimini ayarlayabilirsiniz. Kısayol Tuşu 'P' - Fiyat Ölçeğini gösterir/gizler.





Artı işareti fiyatı, zamanı, çubuk sayısını, puan sayısını, yüzdeyi, belirtilen lota göre hesaplanan karı (lot bazında kar), belirtilen para miktarına göre hesaplanan lotu (lot by risk) gösterebilir. Kısayol tuşu 'C' - Artı işaretini gösterir/gizler. Tutar yanlış hesaplanırsa "Sembol para birimi Hesabın para biriminden farklıysa Kârı Yeniden Hesapla" parametresini etkinleştirmeyi deneyin.





Standart MT ölçeklerini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için 'M' kısayol tuşu belirtilir.









Parametreler

Show Crosshair — Artı İşaretini Göster

Show Time Scale — Zaman Ölçeğini Göster

Show Price Scale — Fiyat Ölçeğini Göster

Show Zoom chart — Yakınlaştırma grafiğini göster

Hide MT's Time Scale — MT'nin Zaman Ölçeğini Gizle

Hide MT's Price Scale — MT'nin Fiyat Ölçeğini Gizle

Hide MT's Crosshair — MT'nin Artı İşaretini Gizle

Always show mouse on the Scales — Fareyi her zaman Terazi üzerinde göster

Numbers format — Sayı formatı:

12345.00

12345,00

12 345.00

12 345,00

12,345.00

12.345,00

Allow to move Scales manually — Terazilerin manuel olarak taşınmasına izin ver

Ink color (None-default) — Mürekkep rengi (Yok-varsayılan)

BG color (None-default) — BG rengi (Yok-varsayılan)

Ink Select — Mürekkep Seçimi

BG Select — BG Seçimi

Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)

Color scheme — Renk uyumu





- - - - -- ---- Artı işareti (Crosshair) ---- -- - -

Show price text — Fiyat metnini göster

Show bars text — Çubuk metnini göster

Show points text — Puan metnini göster

Show percentage text — Yüzde metnini göster

Always show hh:mm text — Her zaman ss:dd metnini göster

Always show price on the Crosshair — Fiyatı her zaman Artı İşaretinde göster

Show 'Profit by Lot' —bu parametre, belirtilen lot değerine göre karı hesaplayacaktır.

Lot to calculate 'Profit by Lot' — 'Lot bazında kar' hesaplamak için lot

Decimal places for calculating 'Profit by Lot' — 'Kura Göre Kâr' hesaplamak için ondalık basamaklar

Show 'Lot by Money' — bu parametre, belirli miktarda para kazanmak için gereken parti büyüklüğünü hesaplayacaktır.

Money to calculate 'Lot by Money' — 'Para bazında' hesaplamak için para

Decimal places for calculating 'Lot by Money' — 'Para bazında' hesaplamak için ondalık basamaklar

Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency — Sembol para birimi Hesabın para biriminden farklıysa Karı Yeniden Hesapla

Color — Renk

Width — Genişlik

Style — Stil

Font name — Yazı tipi adı

Font size — Yazı Boyutu





- - - -- ---- Zaman Ölçeği (Time Scale) ---- -- - -

Time Scale mode — Zaman Ölçeği modu:

usual — olağan

advanced — gelişmiş

Hours offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Saat farkı (zamanınızın komisyoncunun saatinden +/- kaydırılması)

Minutes offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Dakika farkı (zamanınızın komisyoncunun zamanından +/- kaydırılması)

Mouse Date format — Fare Tarihi formatı:

disable — devre dışı bırakmak

dd Mon — gg Pzt

Mon dd — Pazartesi gg

dd Mon yyyy — gg Pzt yyyy

Mon dd yyyy — Pazartesi gg yyyy

yyyy.mm.dd — yyyy.aa.gg

yyyy.dd.mm — yyyy.gg.aa

yyyy — yyyy

Mouse Time format — Fare Zaman formatı:

disable — devre dışı bırakmak

12-hour clock — 12 saatlik saat

24-hour clock — 24 saatlik format

Scale First Date format — İlk Tarihi Ölçeklendir formatı

Scale Next Date format — Sonraki Tarihi Ölçeklendir formatı

Scale Time format — Ölçek Zamanı formatı

Precise time scale — Hassas zaman ölçeği

Use a fixed scale to adjust the height of the candles — Mumların yüksekliğini ayarlamak için sabit bir ölçek kullanın

Font style. Mouse — Yazı stili. Fare

Font style. Scale First Date — Yazı stili. İlk Tarihi Ölçeklendir

Font style. Scale Next Date — Yazı stili. Sonraki Tarihi Ölçeklendir

Font style. Scale Time — Yazı stili. Zamanı Ölçeklendir

Font name — Yazı tipi adı

Font size — Yazı Boyutu

Position on chart — Grafikteki konum

Y-offset (pix) — Y ofseti (piks)

Color odd (None-off) — Tek renk (Yok-kapalı)

Color even (None-off) — Eşit renk (Yok kapalı)





- - - - -- ---- Fiyat Skalası (Price Scale) ---- -- - -

Round numbers — Yuvarlak sayılar - fiyat değerlerinin ölçekte, otomatik olarak veya belirli bir değere yuvarlanması.

Round nums. Font name — Yuvarlak sayılar. Yazı tipi adı

Round nums. Font size — Yuvarlak sayılar. Yazı Boyutu

Round nums. Font style — Yuvarlak sayılar. Yazı stili

Round nums. Min space between lines (font size height) — Yuvarlak sayılar. Satırlar arasındaki minimum boşluk (yazı tipi boyutu yüksekliği)

Small nums. Font name — Küçük sayılar. Yazı tipi adı

Small nums. Font size (0-off) — Küçük sayılar. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)

Small nums. Font style — Küçük sayılar. Yazı stili

Small nums. Min space between lines (font size height) — Küçük sayılar. Satırlar arasındaki minimum boşluk (yazı tipi boyutu yüksekliği)

Subwindow. Font name — Alt pencere. Yazı tipi adı

Subwindow. Font size (0-off) — Alt pencere. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)

Subwindow. Font style — Alt pencere. Yazı stili

Subwindow. Min space between lines (font size height) — Alt pencere. Satırlar arasındaki minimum boşluk (yazı tipi boyutu yüksekliği)

Ask. Font name — Sormak. Yazı tipi adı

Ask. Font size (0-off) — Sormak. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)

Ask. Font style — Sormak. Yazı stili

Bid. Font name — Teklif etmek. Yazı tipi adı

Bid. Font size (0-off) — Teklif etmek. Yazı tipi boyutu (0-kapalı)

Bid. Font style — Teklif etmek. Yazı stili

Position on chart — Grafikteki konum

X-offset (pix) — X ofseti (piks)





- - - - -- ---- Yakınlaştırma Tablosu (Zoom Chart) ---- -- - -

Candle size — Mum boyutu

Width (pix) — Genişlik (piks)

Height (pix) — Yükseklik (piksel)

Font size (0-off) — Yazı tipi boyutu (0-kapalı)

Transparency (0-255) — Şeffaflık (0-255)

Color Candle Up — Renkli Mum Yukarı

Color Candle Down — Renkli Mum Aşağı

Chart position (relative to the mouse) — Grafik konumu (fareye göre)

Chart Y-offset (relative to the mouse +/-, pix) — Grafik Y ofseti (fareye göre +/-, piksel)

Draw timeframe separator — Zaman aralığı ayırıcısını çiz

Default TF — Varsayılan TF

Date format — Tarih formatı

Time format — Zaman formatı





- - - - -- ---- Kısayol tuşları (Hotkeys) ---- -- - -

Enable Hotkeys — Kısayol tuşlarını etkinleştir

Crosshair — Artı işareti - varsayılan 'C'.

Price Scale — Fiyat Ölçeği - varsayılan 'P'.

Time Scale — Zaman Ölçeği - varsayılan 'T'.

MT's Price Scale — MT'nin Fiyat Ölçeği - varsayılan 'M'.

MT's Time Scale — MT'nin Zaman Ölçeği - varsayılan 'M'.

Zoom Chart — Yakınlaştırma Tablosu - varsayılan 'Z'.

Zoom Chart. Higher TF — Yakınlaştırma Tablosu. Daha yüksek TF - varsayılan 'Q'.

Zoom Chart. Lower TF — Yakınlaştırma Tablosu. Düşük TF - varsayılan 'A'.

Zoom Chart. Decreasing candle size — Yakınlaştırma Tablosu. Mum boyutunun azaltılması - varsayılan 'W'.

Zoom Chart. Increasing candle size — Yakınlaştırma Tablosu. Mum boyutunun arttırılması - varsayılan 'S'.