MyGrid Scalper
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Versione: 1.8
- Aggiornato: 13 novembre 2024
O lo guidi tu, o è lui a guidare te.
Oltre 28.000 download dal 2022: niente clamore, niente rumore, niente sconti.
Solo un'esecuzione coerente nelle mani di chi capisce.
Informazioni di base
- Simbolo: Qualsiasi (ottimizzato per impostazione predefinita: XAUUSD)
- Intervallo di tempo: qualsiasi (ottimizzato per impostazione predefinita: M5 )
- Tipo: EA basato su griglia con soft martingala (predefinito 1.5)
- Controllo lotto: imposta il moltiplicatore su 1,0 per lotti fissi
- Tipo di conto: ECN consigliato ma non obbligatorio
- Broker: qualsiasi broker, preferibilmente con spread bassi
- Pronto per la demo e il live: testato, testato e ottimizzato
Non ti senti più a tuo agio con i Comfort Script?
Gli strumenti gratuiti promettono tranquillità. Gli strumenti veri offrono controllo.
MyGrid Scalper non finge di essere gentile. Semplicemente funziona.
Non una guida. Non una rete di sicurezza.
Questo sistema non lusingherà le tue speranze né attutirà i tuoi errori.
Agisce, che tu ti senta a tuo agio o meno.
Se non ti senti a tuo agio con le posizioni fluttuanti o hai bisogno di garanzie, vai avanti.
Demo First: non per sicurezza, ma per chiarezza
Non si tratta di protezione. Si tratta di comprensione.
Osservalo respirare. Impara il suo ritmo.
Decidi non con l'emozione, ma con consapevolezza.
Lascia una recensione — Solo se ti ha cambiato
Se questo EA ha ridefinito il tuo modo di vedere le operazioni, di' qualcosa.
Non per applausi, ma per chiarezza.
La tua voce aiuta i trader seri a distinguere il segnale dal rumore.
Questo non è per tutti
Se ti fidi solo degli EA gratuiti, questo non ti sembrerà un granché.
Se sei ancora alla ricerca di omaggi, gadget o partecipazioni fortunate, questo non è il tuo campo.
Ma se i giocattoli ti stanno stretti e hai bisogno di qualcosa di più efficace, inizia a guardare.
Osserva una volta. Poi decidi, in silenzio.
Ciò che realizzi - quando è troppo silenzioso
C'è un punto – sottile, quasi impercettibile – in cui il sistema inizia a parlare.
Non con avvisi o rumori. Ma con ritmo. Con intenzione.
E se sei abbastanza attento, noterai:
– voci che non chiedono approvazione
– uscite che non si spiegano
– decisioni prese senza esitazione
Chi lo riconosce non torna più indietro.
Chi non lo fa, non sa nemmeno cosa si è perso.
Pronti per il livello successivo?
La versione gratuita dimostra che funziona.
La versione a pagamento dimostra che sei pronto.
- Controllo illimitato : nessun limite, nessun limite
- Esecuzione più pulita : meno rumore, più nitidezza
- Motore di rischio raffinato , progettato per i trader che non si tirano indietro
Se questo EA ti ha fatto riconsiderare il modo in cui un trade può respirare,
la versione completa ti consente di padroneggiare il ritmo .
Silenzioso. Preciso. Spietato.
Non si spiega. Funziona.
Attenzione: https://www.mql5.com/it/blogs/post/762986
バックテストで良かったのでリアル口座で使用します。