MyGrid Scalper

4.02
 Scalper MyGrid

O lo guidi tu, o è lui a guidare te.

Oltre 28.000 download dal 2022: niente clamore, niente rumore, niente sconti.
Solo un'esecuzione coerente nelle mani di chi capisce.

Informazioni di base

  • Simbolo:  Qualsiasi (ottimizzato per impostazione predefinita: XAUUSD)
  • Intervallo di tempo:  qualsiasi (ottimizzato per impostazione predefinita:  M5  )
  • Tipo:  EA basato su griglia con soft martingala (predefinito 1.5)
  • Controllo lotto:  imposta il moltiplicatore su 1,0 per lotti fissi
  • Tipo di conto:  ECN consigliato ma non obbligatorio
  • Broker:  qualsiasi broker, preferibilmente con spread bassi
  • Pronto per la demo e il live:  testato, testato e ottimizzato

Non ti senti più a tuo agio con i Comfort Script?

Gli strumenti gratuiti promettono tranquillità. Gli strumenti veri offrono controllo.
MyGrid Scalper non finge di essere gentile. Semplicemente funziona.

Non una guida. Non una rete di sicurezza.

Questo sistema non lusingherà le tue speranze né attutirà i tuoi errori.
Agisce, che tu ti senta a tuo agio o meno.
Se non ti senti a tuo agio con le posizioni fluttuanti o hai bisogno di garanzie, vai avanti.

Demo First: non per sicurezza, ma per chiarezza

Non si tratta di protezione. Si tratta di comprensione.
Osservalo respirare. Impara il suo ritmo.
Decidi non con l'emozione, ma con consapevolezza.

Lascia una recensione — Solo se ti ha cambiato

Se questo EA ha ridefinito il tuo modo di vedere le operazioni, di' qualcosa.
Non per applausi, ma per chiarezza.
La tua voce aiuta i trader seri a distinguere il segnale dal rumore.

Questo non è per tutti

Se ti fidi solo degli EA gratuiti, questo non ti sembrerà un granché.
Se sei ancora alla ricerca di omaggi, gadget o partecipazioni fortunate, questo non è il tuo campo.

Ma se i giocattoli ti stanno stretti e hai bisogno di qualcosa di più efficace, inizia a guardare.

Osserva una volta. Poi decidi, in silenzio.

Ciò che realizzi - quando è troppo silenzioso

C'è un punto – sottile, quasi impercettibile – in cui il sistema inizia a parlare.
Non con avvisi o rumori. Ma con ritmo. Con intenzione.

E se sei abbastanza attento, noterai:
– voci che non chiedono approvazione
– uscite che non si spiegano
– decisioni prese senza esitazione

Chi lo riconosce non torna più indietro.
Chi non lo fa, non sa nemmeno cosa si è perso.

Pronti per il livello successivo?

La versione gratuita dimostra che funziona.
La versione a pagamento dimostra  che sei  pronto.

  • Controllo illimitato  : nessun limite, nessun limite
  • Esecuzione più pulita  : meno rumore, più nitidezza
  • Motore di rischio raffinato  , progettato per i trader che non si tirano indietro

Se questo EA ti ha fatto riconsiderare il modo in cui un trade può respirare,
la versione completa  ti consente di padroneggiare il ritmo  .

  Prendi il controllo totale

Scalper MyGrid

Silenzioso. Preciso. Spietato.
Non si spiega. Funziona.




Attenzione:   https://www.mql5.com/it/blogs/post/762986

Recensioni 76
tr_88682261
14
tr_88682261 2025.08.22 10:29 
 

バックテストで良かったのでリアル口座で使用します。

Mohammed Abdulla D K Karbon
150
Mohammed Abdulla D K Karbon 2025.05.27 21:02 
 

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un I'm deeply saddened for the loss of your beloved mother. May Allah (SWT) shower her with His infinite mercy, grant her the highest place in Jannah, and give you and your family the strength and patience during this difficult time.

ryanbrooks
2064
ryanbrooks 2025.05.04 02:05 
 

One of the best choices to use MyGridScalper in a real account instead of demo . I adjusted the system with my personal settings in my input on XAUUSD M5 and the results are impressive. Huge thanks to the author for making this available!

Prodotti consigliati
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Nano Zen
Imam Nasrudin
Experts
The current version has been tested on the GBPUSD pair. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2293272 See other products here: https://www.mql5.com/en/users/jekicun/seller Join the   MQL5   channel   for other interesting information :  autofxinvestment Recommendation: - Minimum deposit $1000. - Pair GBPUSD. - TimeFrame M15. - Default Properties settings. - Use standard or Cent accounts. Strategy used: uses Power Candle Strength Volume by combining it with the height of the candle, th
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experts
This Expert advisor (100% Automatic) is able to combine two indicators to create a strategy, this version called "Bear version" (BASIC VERSION)contains 2 indicators: CCI and RSI With a simple personal message you can contact me to ask for your EA  "Bear version"(or SUPERIOR Version)with the indicators you have chosen and with your conditions and once agreed I will put it here on the market ,  or follow the link   at the bottom of the page   that will take you to my Telegram contact. If you can't
FREE
Algorithmic FREE
Vladimir Gorbachev
5 (4)
Experts
Medium-term trading system that tries to profit during the price rollbacks after significant movements. The system automatically determines the current trading range, the price rollback levels. This is a demonstration version of the Algorithmic EA, which is optimized over the year 2016 for trading the EURUSD currency pair. It is possible to trade in manual mode using a simple on-screen panel or in fully automatic mode. Amount of trades per month is from 5 to 18 in automatic mode. The recommended
FREE
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
Experts
Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
FREE
Accumulo
Hoang Loc Tran
Experts
Accumulo – Automatic EA for multi-symbol trading Accumulo is an automated trading tool that applies a bi-directional grid strategy with volume control. It uses technical indicators such as ATR, MA, and CCI to determine entry and exit points. All operations are automated and require no complex user configuration. Accumulo is designed to work across different types of markets and instruments, including currency pairs, precious metals, and digital assets. It can run on multiple charts at the same
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.88 (25)
Experts
Questo EA opera utilizzando i crossover di medie mobili. Offre impostazioni completamente personalizzabili, impostazioni flessibili di gestione della posizione, oltre a molte funzioni utili come sessioni di trading personalizzabili e una modalità martingala e martingala inversa. [ Guida all'installazione | Guida all'aggiornamento | Risoluzione dei problemi | Domande frequenti | Tutti i prodotti ] Facile da usare e supervisionare Impostazioni della media mobile completamente personalizzabili Impl
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Experts
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Co
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
LaboratoryMoney EURCAD
Dmitrii Survila
1 (1)
Experts
Laboratory.Money EUR/CAD M30 Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive EUR/CAD M30 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий. Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера. Все изменения в на
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experts
Questa strategia utilizza principalmente l’indicatore   MACD , segue la direzione del trend principale e apre operazioni quando appare un segnale sul   grafico M1 . Adatta per trading su   oro (XAUUSD)   e altre materie prime con trend chiari. Parametri: Attivare long/short:   Attivato Saldo del conto:   1.000$ o 10.000$ Per   1.000$ , si consiglia   1 operazione alla volta . Per   10.000$ , è possibile aumentare il limite a   10 operazioni . Dimensione fissa del lotto:   0,01 Gestione avanzata
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experts
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experts
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
GA Moving Average
Osama Echchakery
4 (2)
Experts
"GA Moving Average" ("GA Media Mobile") è un Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare il trading basato sulla strategia di incrocio delle medie mobili. Con le sue impostazioni personalizzabili, questo EA consente ai trader di creare la strategia perfetta adattando vari parametri alle proprie preferenze di trading. Il concetto principale dell'EA "GA Moving Average" ruota attorno all'utilizzo di indicatori di medie mobili per identificare potenziali opportunità di trading. Analizzando l'
FREE
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
5 (1)
Experts
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
CandleCrusherX ScalpingEdition FREE
Christian Opperskalski
4 (1)
Experts
CandleCrusherX Scalping EA  analyses the market situation on volume and strong price movement within internal Timeframe. It works on all major forex pairs and Timeframes (M5 or M15 recommend). The EA has integrated dynamic Take Profit, this means, if you reach your defined TP it gives you the chance to follow on the Trend by dynamic TP & SL and extend your profits. Also a News Filter function is integrated, to prevent miss trades on News events. Dynamic Lot calculation integrated On Request we a
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (23)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1057)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (34)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trade
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Altri dall’autore
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Sistema di breakout a griglia e adattivo Velora è un Expert Advisor di alta qualità progettato a partire dal nucleo di Instant Volatility Breakout (IVB), con un Grid Engine adattivo, logica di trailing dinamica, meccanismi di chiusura parziale e voci automatizzate basate sulla volatilità. Progettata per i trader che cercano un mix di aggressività, sicurezza e adattabilità, Velora non è solo reattiva, è anche reattiva. Punti di forza principali IVB Breakout Engine:   rileva raffiche d
My Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.31 (13)
Experts
MyBTCUSD GRID EA è la versione GRATUITA di BTCUSD GRID EA https://www.mql5.com/en/market/product/99513 MyBTCUSD GRID EA è un programma automatizzato progettato per utilizzare la strategia di trading a griglia MyBTCUSD GRID EA è molto utile sia per i principianti che per i trader esperti. Sebbene esistano altri tipi di bot di trading che puoi utilizzare, la natura logica della strategia di trading di rete rende facile per i bot di trading di criptovalute eseguire il trading automatico senza pr
FREE
My Risk Management MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indicatori
My Risk Management The Risk Management Dashboard is a visual tool designed to help traders monitor risk exposure in real time. With a clear and compact layout, it provides an instant overview of trading activity, enabling more disciplined and informed decision-making. Key Features Active Symbol Summary Displays all traded symbols with the number of trades, total buy/sell lots, and current profit/loss. Per-Symbol Risk Analysis Calculates and shows the risk percentage of each symbol relative to
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
My Fibonacci MT5 An automated Fibonacci indicator for MetaTrader 5 that combines ZigZag swing detection with comprehensive Expert Advisor integration through a 20-buffer system. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Core Features Automated Fibonacci Detection The indicator identifies swing points using configurable ZigZag parameters and draws Fibonacci retracements and extensions automatically. It updates levels as new swing formatio
FREE
MyCandleTime MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
My CandleTime This indicator displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. It is designed to help traders keep track of candle formation without constantly checking the platform’s status bar. Main Features Shows countdown timer for the active candle. Works on any symbol and timeframe. Lightweight, does not overload the terminal. Adjustable font size and name. How to Use Simply attach the indicator to a chart. You can customize font size, color, and font to
FREE
My Risk Management
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
My Risk Management The Risk Management Dashboard is a visual tool designed to help traders monitor risk exposure in real time. With a clear and compact layout, it provides an instant overview of trading activity, enabling more disciplined and informed decision-making. Key Features Active Symbol Summary Displays all traded symbols with the number of trades, total buy/sell lots, and current profit/loss. Per-Symbol Risk Analysis Calculates and shows the risk percentage of each symbol relative to
FREE
My Fibonacci
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
My Fibonacci An automated Fibonacci indicator that combines ZigZag swing detection with comprehensive Expert Advisor integration through a 20-buffer system. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764109 Core Features Automated Fibonacci Detection The indicator identifies swing points using configurable ZigZag parameters and draws Fibonacci retracements and extensions automatically. It updates levels as new swing formations develop. Market Ad
FREE
MyCandleTime
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
My CandleTime This indicator displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. It is designed to help traders keep track of candle formation without constantly checking the platform’s status bar. Main Features Shows countdown timer for the active candle. Works on any symbol and timeframe. Lightweight, does not overload the terminal. Adjustable font size and name. How to Use Simply attach the indicator to a chart. You can customize font size, color, and font to
FREE
TAwES
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Utilità
Trading Assistant with Equity Security (TAwES) This EA for helping manual trading (the EA will be activated when manual trade opened - Semi Auto) - This EA will be triggered by manual trading/first OPEN TRADE - If some manual trades have been opened and EA activated then all manual trades will be take over by EA separately. - This EA feature can be a martingale with multiplier, max order, and the distance can be adjusted - This EA will secure your Equity by max/loss Equity Setup.
FREE
Stomacd
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
STOMACD Divergence Detector - Professional Trading System "Revolutionary Stochastic-MACD Hybrid Technology with Full EA Integration" Transform your trading with the most advanced divergence detection system available! STOMACD combines the power of Stochastic Oscillator with MACD-style analysis to deliver crystal-clear divergence signals that other traders miss. Now with complete EA automation support! Why STOMACD is the Ultimate Divergence Solution 100% NO REPAINT GUARANTEE Confirmed signals on
MyGrid Scalper Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
MyGrid Scalper Ultimate è un potente ed entusiasmante robot di trading per Forex, materie prime, criptovalute e indici. Caratteristiche: Varie modalità di lotto: lotto fisso, lotto Fibonacci, lotto Dalembert, lotto Labouchere, lotto Martingala, lotto sequenza, lotto sistema Bet 1326 Dimensione lotto automatico. Rischio di equilibrio, correlato alla dimensione del lotto automatico TP manuale o utilizzo di ATR per Take Profit e dimensione della griglia (dinamico/automatico) Configurazione EMA Im
Black Bird
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Solo per chi conosce il personaggio di Martingale (Martingale Lover). Questo EA è molto buono per coloro che sono preoccupati per i generatori di REBATE. Black Bird EA si basa sulla strategia di copertura che procede con un algoritmo avanzato. Black Bird EA è un avanzato sistema di trading Scalp che utilizza algoritmi intelligenti per entrare nel mercato il più rapidamente possibile. Utilizza un take-profit fisso/dinamico basato sullo stato del mercato al momento dell'ingresso e ha una varie
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA è un programma automatizzato progettato per utilizzare la strategia di grid trading BTCUSD GRID EA è molto utile sia per i principianti che per i trader esperti.   Sebbene esistano altri tipi di bot di trading che puoi utilizzare, la natura logica della strategia di grid trading rende facile per i bot di trading di criptovalute eseguire scambi automatizzati senza problemi.   BTCUSD GRID EA è la migliore piattaforma in assoluto da utilizzare se stai cercando di provare un bot di t
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Prima dell'acquisto, effettua un test tramite test in avanti utilizzando un account demo   MyVolume Profile FV (versione GRATUITA)   per diversi mesi.   imparalo e trova la configurazione migliore per incontrare il tuo. MyVolume Profile Scalper EA è un programma avanzato   e     automatizzato progettato per utilizzare il profilo del volume che   prende   il volume totale scambiato a un livello di prezzo specifico durante il periodo di tempo specificato e divide il volume totale in volume in ria
Miliarto Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
an EA that use 3 Moving Average or Bollinger Bands indicators. You can choose one and setup the indicator selected as you wish.  Moving averages and Bollinger bands is one of powerful indicator. The recommendation to uses the main trend to enter the market, H1 or H4 timeframe for identifying the trend. and you can uses a short timeframe to enter the market and setup how the EA allowed trade direction  (Buy only, Sell only, or both) within short time frame. The EA have : - Take Profit and Stop Lo
MurreyGannQuantum
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
MurreyGannQuantum - Professional Trading Indicator Advanced Murrey Math & Gann Angle Technical Analysis with Complete EA Integration Professional technical indicator combining Murrey Math level analysis with Gann angle calculations. Features comprehensive visual analysis, multi-timeframe adaptation, and complete EA integration capabilities for automated trading systems. The blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763757 CORE FEATURES Technical Implementation: Murrey Math Levels: 9 dynamic su
MurreyGannQuantum MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicatori
MurreyGannQuantum - Professional Trading Indicator Advanced Murrey Math & Gann Angle Technical Analysis with Complete EA Integration Professional technical indicator combining Murrey Math level analysis with Gann angle calculations. Features comprehensive visual analysis, multi-timeframe adaptation, and complete EA integration capabilities for automated trading systems. The Non-Repainting Guarantee: Why It Matters What Does Non-Repainting Really Mean? A non-repainting indicator maintains its h
Filtro:
tr_88682261
14
tr_88682261 2025.08.22 10:29 
 

バックテストで良かったのでリアル口座で使用します。

Mrinmoy BISWAS
34
Mrinmoy BISWAS 2025.07.26 14:47 
 

Great EA! Works smoothly and efficiently. Highly recommend for automation needs.

英夫 富永
278
英夫 富永 2025.05.28 01:34 
 

thanks

Mohammed Abdulla D K Karbon
150
Mohammed Abdulla D K Karbon 2025.05.27 21:02 
 

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un I'm deeply saddened for the loss of your beloved mother. May Allah (SWT) shower her with His infinite mercy, grant her the highest place in Jannah, and give you and your family the strength and patience during this difficult time.

angelwings61
90
angelwings61 2025.05.21 07:57 
 

User Support non requested, can't tell, but so far the EA free version in spite of its limitations is performing well. I'm earning money. Applied only to XAUUSD Great piece of work. Thank you

Dennis JustA
78
Dennis JustA 2025.05.13 06:52 
 

1. No manual with params review 2. After attaching EA to the chart it's window garbaged by text and promo images. Only 1/4 left for monitoring trades 3. The EA uses 2 EMAs with hardcoded periods EMA7 and EMA21. 4. Most of useful variables blocked and available in Ultimate version. 5. Fake test results that cannot be reached with constant indicator values. 'The best thing in industry' revealed as a junk software promoting paid version. Don't waste your time on it

ryanbrooks
2064
ryanbrooks 2025.05.04 02:05 
 

One of the best choices to use MyGridScalper in a real account instead of demo . I adjusted the system with my personal settings in my input on XAUUSD M5 and the results are impressive. Huge thanks to the author for making this available!

Nick
60
Nick 2025.05.02 21:06 
 

Excellent EA, tested it on XAUUSD M5 and it was very profitable! It's soft martingale (1.5), so don't get greedy with your lots

lakanoon
25
lakanoon 2025.04.29 00:23 
 

Good

apapa50
24
apapa50 2025.04.18 10:51 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

[Eliminato] 2025.04.10 02:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

[Eliminato] 2025.04.03 03:31 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Gaetano Natale
38
Gaetano Natale 2025.03.28 22:57 
 

nulla da dire , ho letto la dedica sul grafico, complimenti , ti auguro una lunga vita , grazie....

[Eliminato] 2025.03.26 03:26 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

[Eliminato] 2025.02.20 03:34 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

mcren inthahouse
18
mcren inthahouse 2025.02.05 18:28 
 

blew my account bruh

Jayesh Gar
122
Jayesh Gar 2025.02.02 19:11 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Panner Chelvan
18
Panner Chelvan 2025.01.02 16:26 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

muller_hans
49
muller_hans 2024.07.28 08:38 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

oliviataylor
60
oliviataylor 2024.07.28 08:07 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

1234
Rispondi alla recensione