MyGrid Scalper

4.02
 Scalper MyGrid

Soit vous le dirigez, soit c'est lui qui vous dirige.

Plus de 28 000 téléchargements depuis 2022 : pas de battage médiatique, pas de bruit, pas de réductions.
Juste une exécution rigoureuse entre les mains de ceux qui comprennent.

Informations de base

  • Symbole :  N'importe lequel (optimisé par défaut : XAUUSD)
  • Période :  N’importe laquelle (optimisée par défaut :  M5  )
  • Type :  EA basé sur une grille avec martingale souple (par défaut 1,5)
  • Contrôle des lots :  définissez le multiplicateur sur 1,0 pour les lots fixes
  • Type de compte :  ECN recommandé mais pas obligatoire
  • Courtier :  Tout courtier, faible spread préféré
  • Prêt pour le live et la démonstration :  backtesté, testé en avant et optimisé

Avez-vous déjà dépassé les scripts de confort ?

Les outils gratuits promettent la tranquillité. Les vrais outils offrent le contrôle.
MyGrid Scalper ne prétend pas être gentil. Il est simplement performant.

Ce n'est pas un guide. Ce n'est pas un filet de sécurité.

Ce système ne flattera pas vos espoirs et n'atténuera pas vos erreurs.
Il agit, que vous soyez à l'aise ou non.
Si les transactions flottantes vous mettent mal à l'aise ou si vous avez besoin de garanties, passez votre chemin.

Démo d'abord — Pas pour la sécurité, mais pour plus de clarté

Il ne s'agit pas de protection. Il s'agit de comprendre.
Observez-le respirer. Apprenez son rythme.
Décidez non pas avec émotion, mais avec conscience.

Laissez un avis — seulement si cela vous a changé

Si cet expert en trading a redéfini votre vision des transactions, dites-le-nous.
Pas pour des applaudissements, mais pour plus de clarté.
Votre voix aide les traders sérieux à distinguer le signal du bruit.

Ce n'est pas pour tout le monde

Si vous ne faites confiance qu'aux EA gratuits, cela n'aura aucun sens pour vous.
Si vous courez après les cadeaux, les gadgets ou les participations chanceuses, ce n'est pas votre domaine.

Mais si vous êtes trop grand pour les jouets et que vous avez besoin d'un jouet plus costaud, commencez à regarder.

Observez une fois. Puis décidez – en silence.

Ce que vous réalisez — quand c'est trop calme

Il y a un moment — subtil, presque imperceptible — où le système commence à parler.
Non pas avec des alertes ou du bruit. Mais avec rythme. Avec intention.

Et si vous êtes suffisamment attentif, vous remarquerez :
– des entrées qui ne demandent pas d’approbation
– des sorties qui ne s’expliquent pas
– des décisions prises sans hésitation

Ceux qui le reconnaissent ne reviennent jamais en arrière.
Ceux qui ne le reconnaissent pas ne sauront même pas ce qu'ils ont manqué.

Prêt pour le niveau suivant ?

La version gratuite prouve son efficacité.
La version payante prouve que  vous  êtes prêt.

  • Contrôle illimité  — pas de plafond, pas de retenue
  • Exécution plus propre  — moins de bruit, plus de tranchant
  • Moteur de risque raffiné  — conçu pour les traders qui ne bronchent pas

Si cet EA vous a fait repenser la façon dont un trade peut respirer,
la version complète  vous permet de maîtriser le rythme  .

  Prenez le contrôle total

Scalper MyGrid

Silencieux. Précis. Impitoyable.
Ça ne s'explique pas. Ça fonctionne.




Avertissement :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/762986

Avis 76
tr_88682261
14
tr_88682261 2025.08.22 10:29 
 

バックテストで良かったのでリアル口座で使用します。

Mohammed Abdulla D K Karbon
150
Mohammed Abdulla D K Karbon 2025.05.27 21:02 
 

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un I'm deeply saddened for the loss of your beloved mother. May Allah (SWT) shower her with His infinite mercy, grant her the highest place in Jannah, and give you and your family the strength and patience during this difficult time.

ryanbrooks
2064
ryanbrooks 2025.05.04 02:05 
 

One of the best choices to use MyGridScalper in a real account instead of demo . I adjusted the system with my personal settings in my input on XAUUSD M5 and the results are impressive. Huge thanks to the author for making this available!

