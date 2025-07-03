Velora
- Uzman Danışmanlar
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 9
Velora, Anında Volatilite Çıkışı (IVB) temelinde tasarlanmış, uyarlanabilir bir Grid Motoru, dinamik takip mantığı, kısmi kapanış mekanizmaları ve otomatik volatilite tabanlı girişlere sahip yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır.
Saldırganlık, güvenlik ve uyum sağlama yeteneğinin bir karışımını arayan yatırımcılar için tasarlanan Velora, yalnızca tepkisel değil, aynı zamanda duyarlıdır.
Temel Güçler
IVB Breakout Motoru: Gelişmiş oynaklık ve momentum filtreleri (ROC, ATR, Keltner, Hacim) kullanarak yüksek etkili momentum patlamalarını tespit eder.
Uyarlanabilir Izgara Sistemi:
- Sabit veya uyarlanabilir (ATR tabanlı) ızgara aralığı
- Özelleştirilebilir çarpanla kademeli lot boyutlandırma
- Koruma ve koruma dışı destek
- Güvenlik ve tutarlılık için bütünlük kontrolünden geçmiş ızgara mantığı
Otomatik Takip Sistemi:
- ATR tabanlı durdurma ayarlamaları
- Dinamik Kar Alımı takip ediyor
- Yapılandırılabilir kâr seviyelerinde kısmi kapanış
Pazar Farkındalığı:
- SMA, ATR, ADX kullanarak değişen piyasalar için yerleşik filtreler
- ROC tabanlı momentum onayı
Dahili Düşüş Koruması: Sermaye düşüşü belirli bir yüzdeyi aşarsa pozisyonları anında kapatır.
Kapsamlı Gösterge Paneli Kullanıcı Arayüzü:
- Tam ticaret istatistikleri, ızgara seviyeleri, risk maruziyeti
- Piyasa durumu göstergeleri ve sinyal netliği
Buton Paneli: Hızlı manuel işlem girişi, opsiyon kapatma ve TP/SL ayarlamaları.
Teknik Öne Çıkanlar
- Tüm sembolleri ve zaman dilimlerini destekler (M5 ve M15 için optimize edilmiştir)
- 4/5 haneli brokerlarla çalışır
- Harici göstergelere gerek yok – tamamen gömülü
- Görsel mod ile tamamen otomatik ve geriye dönük test edilebilir
En İyi Kullanım Örnekleri
- XAUUSD, BTCUSD, NAS100, US30 gibi yüksek volatiliteli varlıklar
- Aralıklı-kırılma piyasa döngüleri
- Güvenilir takip sistemlerine sahip grid stratejileri arayan yatırımcılar
Tavsiye
- Düşük spreadli ECN brokerlarıyla kullanın
- En iyi performans için VPS önerilir
- Talep üzerine sembole özgü ön ayarlar (XAUUSD, BTCUSD, NASDAQ) mevcuttur
Excellent EA, and good assistance, I recommend it, the developer is an honest and human person and always assistance. This EA has a good management in itself allowing to set stop loss and TP based on your strategy, recommended !!! Ottimo Ea , e una buona assistenza , lo consiglio , lo sviluppatore è una PERSONA ONESTA ed UMANA e da sempre assistenza . Questo EA ha di per se una buona gestione permettendo di impostare degli STOP LOSS e TP in base alla propria strategia , Consigliato !!!