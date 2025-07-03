Pek çok EA ve Copy Signal, martingale ile Ortalama Izgara sistemini kullanıyor veya hatta düz lot boyutunu kullanıyor, değişken pip farkları var, ayrıca aynı anda 3-5 sipariş verme biçimleri, hepsi yakında bir saatli bomba yapıyor veya ikincisi hesabınızı patlatacaktır. 8 yılı aşkın tecrübemle buradayım, başka herhangi bir ızgara ortalama EA veya ızgara ortalama sistemini kullanan herhangi bir kopyalama sinyali gibi değil, ızgara ortalama sisteminin yeni bir yolunu buldum. My Grid, her bir aç