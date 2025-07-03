Velora

Velora EA – Grid ve Uyarlanabilir Trailing Breakout Sistemi

Velora, Anında Volatilite Çıkışı (IVB) temelinde tasarlanmış, uyarlanabilir bir Grid Motoru, dinamik takip mantığı, kısmi kapanış mekanizmaları ve otomatik volatilite tabanlı girişlere sahip yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır.

Saldırganlık, güvenlik ve uyum sağlama yeteneğinin bir karışımını arayan yatırımcılar için tasarlanan Velora, yalnızca tepkisel değil, aynı zamanda duyarlıdır.

Temel Güçler

IVB Breakout Motoru:  Gelişmiş oynaklık ve momentum filtreleri (ROC, ATR, Keltner, Hacim) kullanarak yüksek etkili momentum patlamalarını tespit eder.

Uyarlanabilir Izgara Sistemi:

  • Sabit veya uyarlanabilir (ATR tabanlı) ızgara aralığı
  • Özelleştirilebilir çarpanla kademeli lot boyutlandırma
  • Koruma ve koruma dışı destek
  • Güvenlik ve tutarlılık için bütünlük kontrolünden geçmiş ızgara mantığı

Otomatik Takip Sistemi:

  • ATR tabanlı durdurma ayarlamaları
  • Dinamik Kar Alımı takip ediyor
  • Yapılandırılabilir kâr seviyelerinde kısmi kapanış

Pazar Farkındalığı:

  • SMA, ATR, ADX kullanarak değişen piyasalar için yerleşik filtreler
  • ROC tabanlı momentum onayı

Dahili Düşüş Koruması:  Sermaye düşüşü belirli bir yüzdeyi aşarsa pozisyonları anında kapatır.

Kapsamlı Gösterge Paneli Kullanıcı Arayüzü:

  • Tam ticaret istatistikleri, ızgara seviyeleri, risk maruziyeti
  • Piyasa durumu göstergeleri ve sinyal netliği

Buton Paneli:  Hızlı manuel işlem girişi, opsiyon kapatma ve TP/SL ayarlamaları.

Teknik Öne Çıkanlar

  • Tüm sembolleri ve zaman dilimlerini destekler (M5 ve M15 için optimize edilmiştir)
  • 4/5 haneli brokerlarla çalışır
  • Harici göstergelere gerek yok – tamamen gömülü
  • Görsel mod ile tamamen otomatik ve geriye dönük test edilebilir

En İyi Kullanım Örnekleri

  • XAUUSD, BTCUSD, NAS100, US30 gibi yüksek volatiliteli varlıklar
  • Aralıklı-kırılma piyasa döngüleri
  • Güvenilir takip sistemlerine sahip grid stratejileri arayan yatırımcılar

Tavsiye

  • Düşük spreadli ECN brokerlarıyla kullanın
  • En iyi performans için VPS önerilir
  • Talep üzerine sembole özgü ön ayarlar (XAUUSD, BTCUSD, NASDAQ) mevcuttur


Domenico Argentiero
310
Domenico Argentiero 2025.08.20 08:30 
 

Excellent EA, and good assistance, I recommend it, the developer is an honest and human person and always assistance. This EA has a good management in itself allowing to set stop loss and TP based on your strategy, recommended !!! Ottimo Ea , e una buona assistenza , lo consiglio , lo sviluppatore è una PERSONA ONESTA ed UMANA e da sempre assistenza . Questo EA ha di per se una buona gestione permettendo di impostare degli STOP LOSS e TP in base alla propria strategia , Consigliato !!!

Andras Feher
340
Andras Feher 2025.08.10 06:57 
 

Safe and stable EA. Definitely worth checking out. Aan is very kind and generous person.

chuchuang
51
chuchuang 2025.07.24 04:43 
 

这款EA是我目前为止见过最为安全的一款，它并不是靠传统的马丁网格策略。你做的每一笔交易，都会有相应的止损，不会让使用者感到焦虑。 它的开发者是个非常有耐心的人。感谢

Domenico Argentiero
310
Domenico Argentiero 2025.08.20 08:30 
 

Excellent EA, and good assistance, I recommend it, the developer is an honest and human person and always assistance. This EA has a good management in itself allowing to set stop loss and TP based on your strategy, recommended !!! Ottimo Ea , e una buona assistenza , lo consiglio , lo sviluppatore è una PERSONA ONESTA ed UMANA e da sempre assistenza . Questo EA ha di per se una buona gestione permettendo di impostare degli STOP LOSS e TP in base alla propria strategia , Consigliato !!!

Andras Feher
340
Andras Feher 2025.08.10 06:57 
 

Safe and stable EA. Definitely worth checking out. Aan is very kind and generous person.

chuchuang
51
chuchuang 2025.07.24 04:43 
 

这款EA是我目前为止见过最为安全的一款，它并不是靠传统的马丁网格策略。你做的每一笔交易，都会有相应的止损，不会让使用者感到焦虑。 它的开发者是个非常有耐心的人。感谢

Fuad
61
Fuad 2025.07.12 07:31 
 

I’ve tried a lot of EAs over the years, but Velora really stands out. It’s been consistently profitable with low drawdown, and I haven’t had to babysit it much. The breakout entries are sharp, and the trailing works smoothly. Definitely worth checking out.

Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
447
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.07.11 19:17 
 

Très satisfait de cet EA, il m’a fait un rendement de 39% en une semaine. Le dev est à l’écoute est très sympathique, propose de l’aide à l’installation, même si cet EA est très simple à installer. J’ai beaucoup aimé le système de clôture partiel, pour optimiser les gains. Je recommande

