EA Tw79 Adx Trend Control

Merhaba;

Bu ürün adx indikatörünün sinyal seviyelerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Toplam kazanç ile işlemleri kapatmayı hedefler ve bu sayede belirlediğiniz dolar cinsinden kazanç ile döngü kapatılır.

Parametre ayarları:

Lots:Sabit lot miktarını ifade eder.

Lots Margintale:Bir sonraki işlemde açılacak lot miktarı katsayısını ifade eder.

Distance Pips:Bir sonraki işlem ile önceki işlem arasındaki mesafeyi pips cinsinden ölçer.

Adx Periyot:Hesaplanacak bar sayısını ifade eder.

Adx Value:Hesaplanacak sinyal seviyesini ifade eder.

Close profit money:Kazanç miktarını dolar cinsinden ifade eder.

