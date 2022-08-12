EA Tw79 Adx Trend Control
- Uzman Danışmanlar
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Merhaba;
Bu ürün adx indikatörünün sinyal seviyelerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Toplam kazanç ile işlemleri kapatmayı hedefler ve bu sayede belirlediğiniz dolar cinsinden kazanç ile döngü kapatılır.
Parametre ayarları:
Lots:Sabit lot miktarını ifade eder.
Lots Margintale:Bir sonraki işlemde açılacak lot miktarı katsayısını ifade eder.
Distance Pips:Bir sonraki işlem ile önceki işlem arasındaki mesafeyi pips cinsinden ölçer.
Adx Periyot:Hesaplanacak bar sayısını ifade eder.
Adx Value:Hesaplanacak sinyal seviyesini ifade eder.
Close profit money:Kazanç miktarını dolar cinsinden ifade eder.