EA TW79 Trend Filter Margintale control system
- Uzman Danışmanlar
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Merhaba;
Bu ürün hareketli ortalamaları kullanıp trend yönünde işlem açmayı ve bu sayede başarılı işlem sayısını arttırmayı amaçlar.Bir margintale sistemi kullanıp kaybedilen işlemleri geri kazanmak için sistemi zorlar.Ayrıca özsermaye yönetimi kullanma özelliği bulunur.
Girdi paramatre açıklamaları:
Lots Auto:True-False seçenekleri ile özsermaye yönetiminin kullanımının aktif yada pasif hale getirilmesini sağlar.
Lots Auto Divide:Özsermaye kullanım limitini belirler.
Lots Fix:Sabit Lot miktarını belirler.
Lots Exponent:Kaybedilen işlem sonrası lot miktarının artış katsayısını belirler.
Ema Fast:Hızlı ema periyot değeri
Ema Slow:Yavaş ema periyot değeri
Ema Trend:Trend periyot değeri
Candle ID:İşleme giriş için sinyal sonrası işleme girilecek sonraki bar sayısı
SL pıps:Stop loss pıps cinsinden değeri
TP pıps:Take profit pips cinsinden değeri