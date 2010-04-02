EA TW79 Trend Filter Margintale control system

Atlantis EA, altın piyasasının arz ve talebin önemli seviyelerini aştığı güçlü fiyat hareketlerini yakalamak için özel olarak tasarlanmış bir kırılma stratejisi izler. Bu, bir martingale veya grid stratejisi değildir. EA, bir takip eden stop emriyle çalışır ve trend değiştiğinde otomatik olarak dahili bir stop emri de içerir. Bu EA, günün 24 saati ideal işlem kurulumlarını arayacaktır. Önerilen parite: xauusd m1, m15 veya m30 Minimum 300$ ve küçük spreadli hesap kullanın, tercihen sent değil Ay