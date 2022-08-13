Ea Tw79 Scalping Cci Signal
- Uzman Danışmanlar
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Merhaba;
Bu ürün macd indikatörünü farklı periyot seçenekleri ile (mtf) trend gücünü ve yönünü belirleyerek cci indikatörünün sinyallerini kullanarak bir scalping stratejisi oluşturur.
Parametre açıklamaları:
Low lot:En düşük lot miktarını ifade eder.
High lot:En yüksek lot miktarını ifade eder.
Stop loss:Zarar kes seviyesini pips cinsinden hesaplar.
Take profit:Kazanç seviyesini pips cinsinden hesaplar.
Trailing stop:İzleyen durdurma seviyesini pips cinsinden hesaplar.
Trailing step:İzleyen durdurma seviyesinin pips cinsinden ilerleme adımını ifade eder.
Trend macd mtf:Trend yönünde işlem açılması için bir üst periyotlardaki en iyi trend gücünü tespit etmek için optimizasyon çeşitliliği sunar.Sabit (12-26-9) parametre içerir.
Cci signal periyot:Hesaplanması gereken cci ortalamasını ifade eder.
Cci buy set level:Alış işlemleri için girilecek cci seviyesini ifade eder.
Cci sell sell level:Satış işlemleri için girilecek cci seviyesini ifade eder.