Tw79 ema trend scalping alert

Merhaba;

İndikatör her pariteye ve her periyota uygun olacak şekilde kodlanmıştır.İndikatörün kullanım amacı doğru sinyal seviyelerini yakalamaktır.Ürün tüm bildirim ve alarm seçenekleri ile donatılmıştır.Bu sayede ekran başınızda olmasanız dahi sinyalleri alabileceksiniz.Ürün strateji olarak trend yönündeki sinyalleri bulmaya çalışır.Bu sayede daha güvenilir giriş sinyallerine sahip olursunuz.Varsayılan ayarlar için önerilen periyotlar M15,M30,H1 olmalıdır.

Önerilen ürünler
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Bu gösterge, agresif scalping ve ikili opsiyonlarda hızlı girişler yapmak için tasarlanmıştır , her mumda sinyaller üreterek her an neler olduğunu tam olarak bilmenizi sağlar. Happy Scalping kanalına katılın: MQL5 Yeniden çizim yapmaz : Mevcut mumun sinyali gerçek ZAMAN da üretilir, bu da mum hala şekillenirken, fiyatın bir önceki mumun kapanışına göre yukarı ya da aşağı gitmesine bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Ancak bir kez mum kapanınca , sinyalin rengi tamamen sabit kalır . Değ
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Banking levels
Sergey Demin
Göstergeler
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Stochastic Visual MTF for MT4
Naththapach Thanakulchayanan
Göstergeler
This MT4 indicator, Stochastic Visual MTF, summarize the oscillator values in color graphic for both  Main and Signal in current market emotion stage which will show you in multi timeframes (9) and sum of the total Main and Signal oscillator values which is an important information for traders especially you can see all oscillator values in visualized graphic easily, You can add more by Shift, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Göstergeler
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Sabah Yıldızı deseni". - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok. - Gösterge grafikte boğa Sabah Yıldızı desenlerini algılar: Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - Ayrıca kardeşi - ayı "Akşam Yıldızı deseni" göstergesi mevcuttur (aşağıdaki bağlantıyı takip edin). - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştir
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Göstergeler
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Göstergeler
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Göstergeler
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştiril
Market Structure Analysis Indicator MT4
Korabhat Phonwiang
Göstergeler
Overview  Market Structure Analysis Indicator MT4 Structure Analysis Indicator   automatically identifies Market Structure based on Smart Money Concepts (SMC). It clearly displays Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs, and Lower Lows in real-time. Key Features Automatic Market Structure Detection   Break of Structure (BoS)   - Price breaks previous structure in trend direction   Change of Character (CHoCH)   - Trend reversal sig
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Göstergeler
TMA AI Bands göstergesi, dinamik üst ve alt bantlar ile grafiğe doğrudan çizilen net alım/satım okları içeren Üçgensel Hareketli Ortalama (TMA) temellidir. Adaptif optimizasyon için entegre AI özelliği sunar ve yeniden boyama yapmaz, fiyat bantlara dokunduğunda hassas tersine dönüş sinyalleri sağlar. * Pariteler: Tüm döviz pariteleriyle çalışır * Önerilen zaman dilimleri: D1 / W1 / MN * Yapılandırılabilir harici değişkenler:   * TimeFrame – hesaplama periyodu   * HalfLength – ortalamanın y
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Night Ghost - İkili opsiyonlar için ok göstergesi. Bu, gelecekte sizin için güvenilir bir yardımcıdır! - Grafikte yeniden çizim yok -Tüm döviz çiftlerinde harika çalışıyor! -%90'a varan gösterge doğruluğu (Özellikle geceleri) -Uzun süre kurulum yapmaya gerek yok (İkili Opsiyonlar için mükemmel kurulum) - Geç olmayan sinyaller - Mevcut mum üzerinde bir sinyalin görünümü -M1 dönemi için mükemmel (Artık Yok!) - Göz dostu mum rengi (Kırmızı ve Mavi) -Yüklü Uyarı Onunla çalışmak: - Mavi
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Göstergeler
Volume Profile Indicator for MT4 Gain a trading edge with the "Volume Profile" indicator for MetaTrader 4 (MT4). This advanced technical analysis tool allows you to precisely identify key support and resistance levels based on transaction volume. Easily visualize market areas of high interest, where trading volumes are highest, and use this information to make more informed trading decisions. Key Features: Clear and detailed visualization : The indicator displays volume histograms directly on th
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Göstergeler
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
Göstergeler
Was: $69    Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Göstergeler
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Gold Flux Signal – XAUUSD için Repaint Yapmayan Sinyal Göstergesi Net sinyal üretimi için tasarlanmıştır – Gold Flux Signal, XAUUSD üzerinde net ve istikrarlı giriş sinyalleri sağlamak için geliştirilmiştir – Trend takibi ve breakout stratejileri için özel olarak tasarlanmış olup, grafik üzerinde karışıklık yaratmaz – Göstergenin tüm sinyalleri yalnızca kapanmış mumlar üzerinden hesaplanır – M1, M5 ve H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir Kararlı görsel sinyaller – Sinyal bir kez oluş
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
M W Scanner
Reza Aghajanpour
5 (11)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "M W Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Double Top(M) and Double Bottom(W) is a very repetitive common type of price reversal patterns. Double Top resembles M pattern and indicates bearish reversal whereas Double Bottom resembles W pattern and indicates a bullish reversal that they have  high win  rate. The M W Scanne
Yazarın diğer ürünleri
Trend Up Down Arrow
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Ürün yüksek kalitede trend takibi sunar.Grafikteki oklar sayesinde giriş ve çıkış sinyallerini kolay bir şekilde takip edersiniz.Tek bir girdi parametresi sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.Alarm seçenekleri sayesinde sinyalleri kolay bir şekilde takip edersiniz.Ayrıca trend renk çizgileri trend yönünü belirlemede kolaylık sağlar. Girdi parametre ayarı: Periodic: Hesaplanması geren bar sayısını ifade eder.
EA TW79 Trend Filter Margintale control system
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün hareketli ortalamaları kullanıp trend yönünde işlem açmayı ve bu sayede başarılı işlem sayısını arttırmayı amaçlar.Bir margintale sistemi kullanıp kaybedilen işlemleri geri kazanmak için sistemi zorlar.Ayrıca özsermaye yönetimi kullanma özelliği bulunur. Girdi paramatre açıklamaları: Lots Auto:True-False seçenekleri ile özsermaye yönetiminin kullanımının aktif yada pasif hale getirilmesini sağlar. Lots Auto Divide:Özsermaye kullanım limitini belirler. Lots Fix:Sabit Lot miktarın
EA Tw79 Adx Trend Control
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün adx indikatörünün sinyal seviyelerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Toplam kazanç ile işlemleri kapatmayı hedefler ve bu sayede belirlediğiniz dolar cinsinden kazanç ile döngü kapatılır. Parametre ayarları: Lots:Sabit lot miktarını ifade eder. Lots Margintale:Bir sonraki işlemde açılacak lot miktarı katsayısını ifade eder. Distance Pips:Bir sonraki işlem ile önceki işlem arasındaki mesafeyi pips cinsinden ölçer. Adx Periyot:Hesaplanacak bar sayısını ifade eder. Adx Va
Ea Tw79 Scalping Cci Signal
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün macd indikatörünü farklı periyot seçenekleri ile (mtf) trend gücünü ve yönünü belirleyerek cci indikatörünün sinyallerini kullanarak bir scalping stratejisi oluşturur. Parametre açıklamaları: Low lot:En düşük lot miktarını ifade eder. High lot:En yüksek lot miktarını ifade eder. Stop loss:Zarar kes seviyesini pips cinsinden hesaplar. Take profit:Kazanç seviyesini pips cinsinden hesaplar. Trailing stop:İzleyen durdurma seviyesini pips cinsinden hesaplar. Trailing step:İzleyen dur
Ea Tw79 Scalping Grid
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Otomatik alım satım sistemimiz hızlı bir algoritma ile çalışır.Grid startejisine sahiptir.Bu otomatik alım satım robotu düşük lot miktarı ile  işlemlere başlayıp kısa Tp alım yöntemlerini uygular.Grid aralıkları açıldıkça lot miktarı ufak ufak artar ve sistemi tp almaya zorlar.Aşağıdaki optimizasyon test sonuçlarını dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim.İstikrarlı bir tp cizgisi oluşur.Aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri için rsı indikatörünü kullanır. Girdi parametre açıkla
Tw79 Correlation matrix
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Bu gösterge sizlere en hacimli sekiz para biriminin oluşturduğu 28  çapraz paritenin güç matrixini sunar.Bu güç tablosu sayesinde en iyi trend gücünü ve yönüne sahip pariteleri gösterir.Gösterge tablosu basket trading yöntemi sunar.Böylece belirli kolerasyona sahip pariteler arasında işlem yaparak ortalama kazanç sağlayabilirsiniz. Girdi parametre açıklamaları: Note_1:Gösterge tablosunun hangi yöntemi kullanarak kolerasyonu bulacağını ifade eder. Algo:Note_1 yöntemlerini seçmenize olana
Ea Tw79 Adx Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Ea tw79 adx grid scalping otomatik işlem robotu tüm fiyat hareketlerini bir küme içerisine alarak tüm sağlıklı işlem  seviyelerini bulur.Sistem dolar bazında toplam kazanç miktarı ile kapanır.Ayrıca adx indikatörünün ters sinyalinde en kısa take profit hedefi ile işlemden çıkabilme yeteniği vardır.Bu sistem adx trend kontrolü sayesinde grid sisteminin trend yönünde çalışmasına odaklanır.Sistem 1-2-3-4-5.... ilerlemeli lot miktarı ile çalışır.Başlangiç lot miktarı düşük tutulmalıdır.Otom
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
Tw79 Hedge Zone Ea
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu EA otomatik alım satım stratejisi olarak hedge sistemini kullanır.Yüksek volatilite zamanını tespit eder ve belirli bir bölgede sistemi başlatır.Yapılandırılabilir değişkenler ile sistem güvenliği optimizasyon yardımı ile kontrol altına alınır. Ürünü satın alan kişilere GBPJPY M5 hazır set dosyası hediye edilir.Bu set dosyası ilgili paritede uzun dönem optimizasyon ve walk forward testlerini başarı ile tamamlamıştır.İlgili paritede bir daha optimizasyon çalıştırmanıza gerek yoktur. 
TW79 BullsBears Tick Volume System
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Bu indikatör gerçek hacim seviyelerinin bazı matematiksel hesaplar ile giriş ve çıkış sinyallerinin oluşmasını sağlar.Kullanımı basit ve güvenlidir.Gerçek hacim seviyelerinin ortalamalar ile kesişmesi sonucu al ve say sinyalleri oluşturur. İndikatör parametre açıklamaları: A-PERIOD:Hesaplanması gereken bar sayısını ifade eder. B-GAMMA:0.618 olan bir sabit fibonacci trend ortalaması kullanılır.(En yüksek 0.786 en düşük 0.236 kullanmanız gerekmektedir.) C-VOLUME TYPE:Tick volume sabit ola
TW79 Channel Signal Pro
Tufan Gocmen
Göstergeler
Bu ürün kanal ölçeklendirme sayesinde kapanış barlarında sinyal üretir.Bu sinyalleri bir ok sayesinde görselleştirir.Ok rengi işlem yönünü ifade eder.Varsayılan ayarlar H1 periyot için geçerlidir.Her periyot ve ürün için backtest yapabilirsiniz.İndikatörün kod içeriği mümkün olduğunca fiyat hareketlerine uygun bir şekilde uygulanmıştır.Bu sebeple trend başlangıçlarını ve sonlarını iyi tespit eder. Parametre açıklamaları: PER: Hesaplanacak bar sayısını ifade eder. PRO: Kanal genişleme faktörünü h
Ea Tw79 Ma Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün iki hareketli ortalamanın kesişiminden alış ve satış sinyalleri üretir.Hareketli ortalamalarının bütün yeteneklerini kullanır.Bir scalping stratejisi üretmek için sinyal seviyesinden sonra bir kar alma seviyesi belirlenir.Kaybı durdurmak için ise ters sinyali kullanır.Sistem her kayıptan sonra lot miktarını fibonacci oranlarına göre artırabilir.Bu margintale özelliğini pasif hale getirmek için low lot ve high lot miktarını aynı girmek gerecektir.Böylece sabit lot miktarı ile çal
Tw79 time zone pivot strategy
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Tw79 time zone pivot strateji indikatörü önemli kırılımları bulur ve kırılımlar sonrası aynı yönde kar marjını koruyarak toplam kar hedefinin devamlılığını sağlar. İndikatör girdi açıklamaları; Start Hours:Başlangıç ve referans noktasını ifade eder.Sıfır yada bir rakamını kullanın. Offset:Referans sonrası hesaplanacak bar sayısını ifade eder.Ortalama değerler 55-144 arasındadır. Number of bar:Sinyal için hesaplanacak son mumu ifade eder.Bir olarak kalmalıdır. Sound On:Sinyal açık-kapalı
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt