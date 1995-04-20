Tw79 ema trend scalping alert
- Göstergeler
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
Merhaba;
İndikatör her pariteye ve her periyota uygun olacak şekilde kodlanmıştır.İndikatörün kullanım amacı doğru sinyal seviyelerini yakalamaktır.Ürün tüm bildirim ve alarm seçenekleri ile donatılmıştır.Bu sayede ekran başınızda olmasanız dahi sinyalleri alabileceksiniz.Ürün strateji olarak trend yönündeki sinyalleri bulmaya çalışır.Bu sayede daha güvenilir giriş sinyallerine sahip olursunuz.Varsayılan ayarlar için önerilen periyotlar M15,M30,H1 olmalıdır.