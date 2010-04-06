2024 yılından itibaren Gold (Altın M15) testi için varsayılan ayarlar

Kaufman Smart Regime EA: Adaptif Piyasa Zekası

✨ ÖZEL TANITIM TEKLİFİ: Smart Regime EA'nın gücü, gerçek değerinin çok altında bir fiyata piyasaya sürülüyor. Fiyat, kademeli ve aşamalı artışla nihai değer olan $500'a ulaşmaya başlamadan önce, lisansınızı şimdi $50 karşılığında güvenceye alın. Bu, eşi benzeri olmayan bir piyasa mantığına yapılan yatırımdır.

Adaptif algoritmik ticaretin gücünü açığa çıkarın. Kaufman Smart Regime EA sadece bir strateji değil; gürültü ile gerçek momentumu ayırt etmek için tasarlanmış bir piyasa algılama motorudur.

Temel Felsefe: "Akıllı Rejim" Tespiti

Çoğu algoritma, dinamik bir piyasaya statik mantık uyguladıkları için başarısız olur. Kaufman Smart Regime EA, Perry Kaufman'ın efsanevi Verimlilik Oranı mantığının özel bir adaptasyonunu kullanarak piyasanın "Rejimini" belirler. Kaotik yatay hareketler sırasında pasif kalır ve yalnızca gerçek yönlü likidite piyasaya girdiğinde hassasiyetle saldırır.

Fiyat hareketini Daha Yüksek Zaman Dilimi Matrisi aracılığıyla filtreleyerek, EA'nın her zaman baskın kurumsal akışla uyumlu bir şekilde işlem yapmasını, ona karşı savaşmamasını sağlar.

Doğrulama Katmanı

Ham bir sinyal asla yeterli değildir. Bu EA, herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce Üçlü Doğrulama Protokolü kullanır. Bu, "yanlış pozitifleri" azaltır ve yüksek olasılıklı giriş noktalarını garanti eder.

Adaptif Momentum Çekirdeği: Birincil motor, piyasa verimliliğini hesaplar ve perakende tüccarları tuzağa düşüren önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler. Momentum Çakışma Filtresi (RSI Tabanlı): Tükenme anında alım yapmayı veya dipte satış yapmayı engelleyen ikincil bir onay katmanıdır ve trendin devam etmek için "yakıta" sahip olmasını sağlar. Fiyat Hareketi Tanıma Motoru: Gelişmiş bir alt rutin, girişi tam olarak doğru şamdan zamanına ayarlamak için belirli şamdan oluşumlarını (Pin Bar'lar, Engulfing modelleri vb.) tarar. Tahmin etmez; piyasanın "elini göstermesini" bekler.

Kurumsal Düzeyde Risk Yönetimi

Sermayeyi korumak, kar elde etmekten daha önemlidir. Kaufman Smart Regime EA, uzun ömürlülük ve Prop Firm (Özel Ticaret Şirketi) uyumluluğu için tasarlanmış bir "Sermaye Kalkanı" modülü içerir.

Günlük Maksimum Kayıp Hard-Stop: Gün için belirlenen belirli bir kayıp eşiğine ulaşıldığında, işlemleri otomatik olarak durdurur ve sizi "tilt" (duygusal kontrol kaybı) ve kötü piyasa günlerinden korur.

Dinamik Takip Yönetimi (Trailing): Bir işlem sizin lehinize hareket ettiğinde, algoritma kazanımları kilitler, temel çizgiyi korurken karların artmasına izin verir.

Metrik Baş Üstü Ekran (HUD): Grafikteki zarif bir gösterge paneli, hesap sağlığınız, günlük performansınız ve kazanma oranlarınız hakkında gerçek zamanlı telemetri sağlar ve bir bakışta bilgi edinmenizi sağlar.

Temel Yetenekler

Adaptif Hassasiyet: Volatiliteye otomatik olarak ayarlanır; yatay piyasada daha sıkı, trendde daha geniştir.

Ters Mantık Modu: Piyasa koşulları gerektirirse, çekirdek mantığını tersine çevirerek karşı trend rejimlerini kullanma yeteneğine sahiptir.

Prop Firm Hazır: Fonlama zorluklarını geçmek için uygun katı risk parametreleriyle (Maksimum Kayıp, Günlük Sıfırlama) oluşturulmuştur.

Görsel Netlik: Grafikteki açık görsel ipuçları, "Rejim" değişikliklerinin ne zaman gerçekleştiğini tam olarak gösterir.

Neden "Smart Regime"?

Piyasa her gün değişir. EA'nız geçmişe takılıp kalmamalıdır. Kaufman Smart Regime EA, piyasa konuşmadan önce onu dinleyen bir sistem talep eden tüccarlar için tasarlanmıştır.