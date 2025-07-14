SuperTraderX

🧠 SuperTrader X için MT5 — Açıklama  

SuperTrader X, Martingale tabanlı, yönlü ızgara (grid) stratejisi kullanan bir Uzman Danışman (Expert Advisor - EA) uygulamasıdır. Emirler, fiyat başlangıç pozisyonuna ters yönde ilerlediğinde, önceden belirlenmiş nokta (pip) aralıklarıyla açılır.


Bu EA, her yeni emirle birlikte kâr hedefinin arttığı doğrusal bir Take Profit (TP) modelini destekler. Aralıklar, çarpan, hacim, emir sınırı ve işlem yönü gibi tüm temel parametreler manuel olarak yapılandırılabilir.


Sistem, ortalama alma stratejilerini kullanan ve Martingale yönteminin taşıdığı riskleri bilen traderlar için tasarlanmıştır.


⚙️ Ana Özellikler  

- Yönü belirlenmiş Martingale mantığı (sadece ALIŞ veya SATIŞ)  

- Fiyat belirlenen DropPoints (nokta düşüşü) kadar düştükten sonra işlem açar  

- Doğrusal kâr modeli (isteğe bağlı)  

- Emir sayısını özelleştirme  

- Farklı finansal araçlar için esnek parametreler  

- Basit arayüz ve kararlı çalışma  


📌 Önerilen Ayarlar  

İşlem aracı: EURUSD  

Başlangıç lotu: 0.01  

Emirler arası mesafe (StepPips): 45  

Hedef kâr (TargetProfit): 4.5  

TP artış miktarı (TPIncrement): 0.5 ve üzeri  

DropPoints: 350  

Maksimum emir sayısı: 12  

LookbackHours: 2  

UseLinearTP: true / false (isteğe bağlı)  

Zaman dilimi (Timeframe): herhangi biri  

Önerilen yatırım miktarı: 500 $ ve üzeri  


Bu parametreler ekran görüntülerinde gösterilmiştir ve sermaye ve işlem stilinize göre ayarlanabilir.


🖥️ Minimum Gereksinimler  

Aracı kurum (Broker): her türlü aracı kurum  

Kaldıraç: en az 1:500 önerilir  

VPS: kesintisiz çalışmak için önerilir  


❗ Önemli Bilgiler  

- Trend filtresi içermez  

- Sadece bir yönde (ALIŞ veya SATIŞ) çalışır  

- Kullanmadan önce Martingale stratejisinin taşıdığı riskleri anladığınızdan emin olun  

- Geçmiş test sonuçları gelecekte kâr garantisi vermez  


📷 Arayüz ve parametre örnekleri ekran görüntülerinde yer almaktadır  

💬 Sorularınızı “Yorumlar” bölümünden iletebilirsiniz

