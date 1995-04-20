Trend Up Down Arrow
- Göstergeler
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Merhaba;
Ürün yüksek kalitede trend takibi sunar.Grafikteki oklar sayesinde giriş ve çıkış sinyallerini kolay bir şekilde takip edersiniz.Tek bir girdi parametresi sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.Alarm seçenekleri sayesinde sinyalleri kolay bir şekilde takip edersiniz.Ayrıca trend renk çizgileri trend yönünü belirlemede kolaylık sağlar.
Girdi parametre ayarı:
Periodic: Hesaplanması geren bar sayısını ifade eder.