Tw79 Correlation matrix
- Göstergeler
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.0
Merhaba;
Bu gösterge sizlere en hacimli sekiz para biriminin oluşturduğu 28 çapraz paritenin güç matrixini sunar.Bu güç tablosu sayesinde en iyi trend gücünü ve yönüne sahip pariteleri gösterir.Gösterge tablosu basket trading yöntemi sunar.Böylece belirli kolerasyona sahip pariteler arasında işlem yaparak ortalama kazanç sağlayabilirsiniz.
Girdi parametre açıklamaları:
Note_1:Gösterge tablosunun hangi yöntemi kullanarak kolerasyonu bulacağını ifade eder.
Algo:Note_1 yöntemlerini seçmenize olanak sağlayan girdi parametresidir.
Use_default_period:Güç hesaplamasını false ise tüm periodlarını hesaplayarak yapar.True ise grafik periodunu hesaplar.
Period:Hesaplanacak bar sayısını ifade eder.
Correlation_level:Güç seviyesini tanımlamak için kullanılır.Tavsiye edilen seviye varsayılan ayardır.
Timeframe:Hesaplama yapılacak tekli period zamanını ifade eder.
Real Time:Gerçek zamanlı hızlı ölçüm hesaplaması için kullanılır.