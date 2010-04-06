Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro, XAUUSD (Altın) işlemleri için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir MT5 Expert Advisor’dır ve M1 (1 dakikalık) zaman dilimi için optimize edilmiştir.

Çoklu onaylara dayalı özel bir strateji kullanarak kontrollü işlemler gerçekleştirir.

EA, disiplinli işlem yapısı ve risk kontrolünü ön planda tutar.

Temel Konsept

Gold M1 Pro, altın işlemlerinde uzun vadeli ve yapılandırılmış bir sistem arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Strateji, onaylı girişler ve önceden tanımlı limitlere odaklanır.

Teknik Özellikler ve Öneriler

Sembol: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: M1 (önerilir)

Minimum Bakiye: 300–500 USD

Önerilen Lot: Her 200 USD için 0.01

Hesap Türü: XAUUSD sunan herhangi bir MT5 broker

Broker Saat Ayarı:

GMT+3 brokerlar için offset açık

GMT+0 brokerlar için offset kapalı

Live Signal

Ana Özellikler

Çoklu onaylı özel strateji

Otomatik lot artırımı (isteğe bağlı)

Temel lot kontrolü

Maksimum lot sınırı

Günlük maksimum düşüş limiti

Toplam hesap düşüş koruması

Prop firm uyumlu risk yönetimi

Tam otomatik işlem sistemi

Kullanım Önerileri

Sadece XAUUSD için tasarlanmıştır

M1 zaman diliminde en iyi performans

Küçük hesaplarda muhafazakâr lot kullanımı

Broker koşullarına göre risk ayarlaması

Canlı kullanım öncesi demo test önerilir