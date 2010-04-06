Gold M1 Pro
- Uzman Danışmanlar
- Janet Abu Khalil
- Sürüm: 1.4
- Etkinleştirmeler: 10
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro, XAUUSD (Altın) işlemleri için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir MT5 Expert Advisor’dır ve M1 (1 dakikalık) zaman dilimi için optimize edilmiştir.
Çoklu onaylara dayalı özel bir strateji kullanarak kontrollü işlemler gerçekleştirir.
EA, disiplinli işlem yapısı ve risk kontrolünü ön planda tutar.
Temel Konsept
Gold M1 Pro, altın işlemlerinde uzun vadeli ve yapılandırılmış bir sistem arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Strateji, onaylı girişler ve önceden tanımlı limitlere odaklanır.
Teknik Özellikler ve Öneriler
Sembol: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: M1 (önerilir)
Minimum Bakiye: 300–500 USD
Önerilen Lot: Her 200 USD için 0.01
Hesap Türü: XAUUSD sunan herhangi bir MT5 broker
Broker Saat Ayarı:
GMT+3 brokerlar için offset açık
GMT+0 brokerlar için offset kapalı
Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2345679
Ana Özellikler
Çoklu onaylı özel strateji
Otomatik lot artırımı (isteğe bağlı)
Temel lot kontrolü
Maksimum lot sınırı
Günlük maksimum düşüş limiti
Toplam hesap düşüş koruması
Prop firm uyumlu risk yönetimi
Tam otomatik işlem sistemi
Kullanım Önerileri
Sadece XAUUSD için tasarlanmıştır
M1 zaman diliminde en iyi performans
Küçük hesaplarda muhafazakâr lot kullanımı
Broker koşullarına göre risk ayarlaması
Canlı kullanım öncesi demo test önerilir