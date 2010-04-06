Gold M1 Pro

Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro, XAUUSD (Altın) işlemleri için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir MT5 Expert Advisor’dır ve M1 (1 dakikalık) zaman dilimi için optimize edilmiştir.
Çoklu onaylara dayalı özel bir strateji kullanarak kontrollü işlemler gerçekleştirir.

EA, disiplinli işlem yapısı ve risk kontrolünü ön planda tutar.

Temel Konsept

Gold M1 Pro, altın işlemlerinde uzun vadeli ve yapılandırılmış bir sistem arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Strateji, onaylı girişler ve önceden tanımlı limitlere odaklanır.

Teknik Özellikler ve Öneriler

Sembol: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: M1 (önerilir)
Minimum Bakiye: 300–500 USD
Önerilen Lot: Her 200 USD için 0.01
Hesap Türü: XAUUSD sunan herhangi bir MT5 broker

Broker Saat Ayarı:
GMT+3 brokerlar için offset açık
GMT+0 brokerlar için offset kapalı

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Ana Özellikler

Çoklu onaylı özel strateji
Otomatik lot artırımı (isteğe bağlı)
Temel lot kontrolü
Maksimum lot sınırı
Günlük maksimum düşüş limiti
Toplam hesap düşüş koruması
Prop firm uyumlu risk yönetimi
Tam otomatik işlem sistemi

Kullanım Önerileri

Sadece XAUUSD için tasarlanmıştır
M1 zaman diliminde en iyi performans
Küçük hesaplarda muhafazakâr lot kullanımı
Broker koşullarına göre risk ayarlaması
Canlı kullanım öncesi demo test önerilir


Önerilen ürünler
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Uzman Danışmanlar
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Uzman Danışmanlar
Goldfish MT5 - is an automatic trend hunter for Gold. It catches the trend before it starts Goldfish MT5 - is not just a robot, it is your strategic advantage in the Gold market based on advanced AI technology This expert advisor is an ensemble system of models trained on a space of synthesized high-dimensional features He uses a system that identifies trend levels and automatically breaks through strong global levels based on market conditions. Real -Time Signa / https://www.mql5.com/ru/sign
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Uzman Danışmanlar
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Uzman Danışmanlar
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Uzman Danışmanlar
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Gelişmiş Algoritmik İşlem Sistemi EUR/USD çifti dünyanın en çok işlem gören para birimi aracıdır , yüksek likidite ve net yönlü hareketleriyle bilinir. Ancak birçok yatırımcı trendin ince değişimleri ve sahte kırılımlarla kaybeder. EUR/USD TRIPLE FUSION AI , euro-dolar çiftinin benzersiz özelliklerini ustalıkla yönetmek için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir uzman danışmandır. Tek strateji robotlar piyasada değişiklik olduğunda başarısız olur . Bizim yapay
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Uzman Danışmanlar
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Uzman Danışmanlar
Hareketli Ortalama göstergesinde ticaret robotu Uzman Avantajları: Scalping, Martingale, ızgara ticareti. Sadece bir emir veya bir emirler tablosu ile alım satım kurabilirsiniz. Dinamik, sabit veya çarpan adımı ve işlem lotu ile son derece özelleştirilebilir bir emirler tablosu, Expert Advisor'ı hemen hemen her işlem enstrümanına uyarlamanıza olanak tanır. Düşüş Kurtarma Sistemi, Örtüşen Kaybedilen Emirler ve Bakiye Koruması Şebeke ticaretinin geri tepmeyen fiyat hareketlerine karşı sav
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 199  USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Che
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Sahne malzemeleri firması hazır! Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları     |    Herkese Açık Topluluk Lansman fiyatı: 249$, Sonraki fiyat: 349$ (Sadece 6 adet kaldı) Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi ha
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.76 (54)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Yazarın diğer ürünleri
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Sniper — BTCUSD için Uzman Danışman (MT5) Genel Bilgiler Bitcoin Sniper, MetaTrader 5 için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışmandır. EA, önceden tanımlanmış dahili kurallar ve kullanıcı tarafından yapılandırılabilir parametreler kullanarak BTCUSD sembolünü M30 zaman diliminde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Grafiğe eklendiğinde, tüm işlem operasyonları seçilen giriş ayarlarına göre otomatik olarak gerçekleştirilir. İşlem Koşulları Sembol: BTCUSD Zaman Dilimi: M30 Minimum Depozito
FREE
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
Uzman Danışmanlar
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Poison Ivy Pro
Janet Abu Khalil
Uzman Danışmanlar
Poison Ivy - Haber Filtreli Ticaret EA'sı Poison Ivy çoklu semboller için otomatik ticaret uzman danışmanı GBPUSD, H1 zaman dilimi için optimize edilmiş Minimum depozito: Her 0.01 lot için 100 USD; tercih edilen her 0.01 lot için 500 USD HABER BACKTEST ÖZELLİĞİ EA haber filtresi etkin tam backtest destekler Satın alma sonrası geçmiş haber CSV dosyasını talep edin 2022-2025 verileri içerir, üç aylık güncellemeler Çift haber kaynağı: Forex Factory + DailyFX GİRİŞ PARAMETRELERİ - Belirli hafta
Tokyo Crown
Janet Abu Khalil
Uzman Danışmanlar
Tokyo Crown   — GBPUSD   ve USDJPY için   seans tabanlı Expert   Advisor Tokyo   Crown,   GBPUSD   ve USDJPY üzerinde   kontrollü işlem   için tasarlanmış, disiplinli ve   düşük frekanslı bir   Expert   Advisor’dır; prop   firm tarzı hesaplarda da   kullanılabilir. Her sembol için   günde ortalama bir   yüksek   kaliteli   setup’a   odaklanır; sabit stop   loss ve   take profit   kullanır, gizli martingale içermez ve sıkı bir equity   koruma   sistemi   sunar. Strateji özeti Tokyo   Crown,   Asy
Rose Gold
Janet Abu Khalil
Uzman Danışmanlar
ROSE Gold — XAUUSD için Expert Advisor (MT5) ROSE Gold, MetaTrader 5 platformunda Altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. EA; ayarlanabilir risk, işlem sıklığı ve sepet yönetimi ile kontrollü ve kurallara dayalı işlem yürütmeye odaklanır. Agresif stratejiler yerine yapılandırılmış ve disiplinli otomasyonu tercih eden yatırımcılar için uygundur. ROSE Gold yalnızca kendi iç işlem koşulları sağlandığında işlem açar ve bu sayede aşırı işlem yapma
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt