Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro es un asesor experto profesional desarrollado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1 (1 minuto).

Se basa en una estrategia personalizada con múltiples confirmaciones para ejecutar operaciones precisas y estructuradas en mercados volátiles.

El EA se centra en una ejecución disciplinada y un control del riesgo adecuado, evitando el sobre-trading.

Concepto principal

Gold M1 Pro está diseñado para traders que buscan un sistema estructurado y estable para operar oro a largo plazo.

La estrategia prioriza confirmaciones, límites definidos y consistencia operativa.

Especificaciones y recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Timeframe: M1 (recomendado)

Balance mínimo: 300–500 USD

Lote recomendado: 0.01 por cada 200 USD

Tipo de cuenta: cualquier broker MT5 con XAUUSD

Configuración horaria del broker:

Activar GMT offset para brokers GMT+3

Desactivar GMT offset para brokers GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Características principales

Estrategia personalizada con múltiples confirmaciones

Compounding automático del lote (opcional)

Control del lote base

Límite de lote máximo

Límite de drawdown diario

Protección de drawdown total

Gestión de riesgo orientada a prop firms

Trading totalmente automatizado

Recomendaciones de uso

Diseñado exclusivamente para XAUUSD

Mejor rendimiento en M1

Utilizar lotes conservadores en cuentas pequeñas

Ajustar el riesgo según el broker

Se recomienda probar primero en cuenta demo