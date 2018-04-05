Gold M1 Pro
- Asesores Expertos
- Janet Abu Khalil
- Versión: 1.4
- Activaciones: 10
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro es un asesor experto profesional desarrollado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1 (1 minuto).
Se basa en una estrategia personalizada con múltiples confirmaciones para ejecutar operaciones precisas y estructuradas en mercados volátiles.
El EA se centra en una ejecución disciplinada y un control del riesgo adecuado, evitando el sobre-trading.
Concepto principal
Gold M1 Pro está diseñado para traders que buscan un sistema estructurado y estable para operar oro a largo plazo.
La estrategia prioriza confirmaciones, límites definidos y consistencia operativa.
Especificaciones y recomendaciones
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M1 (recomendado)
Balance mínimo: 300–500 USD
Lote recomendado: 0.01 por cada 200 USD
Tipo de cuenta: cualquier broker MT5 con XAUUSD
Configuración horaria del broker:
Activar GMT offset para brokers GMT+3
Desactivar GMT offset para brokers GMT+0
Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2345679
Características principales
Estrategia personalizada con múltiples confirmaciones
Compounding automático del lote (opcional)
Control del lote base
Límite de lote máximo
Límite de drawdown diario
Protección de drawdown total
Gestión de riesgo orientada a prop firms
Trading totalmente automatizado
Recomendaciones de uso
Diseñado exclusivamente para XAUUSD
Mejor rendimiento en M1
Utilizar lotes conservadores en cuentas pequeñas
Ajustar el riesgo según el broker
Se recomienda probar primero en cuenta demo