Tokyo Crown — GBPUSD ve USDJPY için hassas işlem sistemi

Tokyo Crown, günde ortalama bir yüksek olasılıklı işlem açan disiplinli bir Uzman Danışmandır.

GBPUSD (M30) ve USDJPY (H1) paritelerinde çalışır.

Sabit veya otomatik lot ayarı, sermaye koruması, pip bazlı stop loss ve take profit ile broker saat farkına göre zamanlama mantığını birleştirir.

Live signal :https://www.mql5.com/en/signals/2339849

Ana Özellikler

Her sembolde günde ortalama bir işlem

Bakiye bazlı sabit veya otomatik lot modu

Pip cinsinden SL ve TP

Ayarlanabilir broker zaman farkı

Maksimum açık pozisyon sayısı

Sermaye bazlı stop loss ve takip koruması

Mum kapanışında çıkış seçeneği

Varsayılan olarak grid veya martingale yok (isteğe bağlı)

ECN, Raw ve Standard hesaplarla uyumlu

Önerilen Kurulum

Pariteler: GBPUSD (M30) ve USDJPY (H1)

Hesap türü: ECN veya Raw spread

Minimum bakiye: 500 USD veya üzeri

Lot tipi: test için sabit, büyük hesaplar için otomatik

Zaman farkı: broker sunucu saatine göre ayarlayın

Önerilen maksimum zarar oranı: %5–10

Nasıl Çalışır

Tokyo Crown günlük piyasa ritmini analiz eder ve aktif seans sırasında tek bir kontrollü pozisyon açar.

Pozisyonlar pip bazlı sabit SL/TP ile yönetilir ve maksimum sermaye kaybı limiti ile korunur.

Aşırı işlem yapmaz, grid sistemi kullanmaz ve dengeli risk düzeyini korur.

Koruma Sistemi

Maksimum sermaye kaybı limiti

Sermaye takip stopu

Spread ve kayma filtreleri

Mum kapanışında çıkış

Harici DLL veya internet bağlantısı yok

Girdi Özeti

Broker zaman farkı

Sabit veya otomatik lot

Maksimum otomatik lot

SL/TP (pip)

Maksimum pozisyon sayısı

İşlem modu seçimi

Sermaye koruma ayarları

Zaman dilimi kapanışı

Hızlı Başlangıç