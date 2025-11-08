Tokyo Crown
- Uzman Danışmanlar
- Janet Abu Khalil
- Sürüm: 4.3
- Etkinleştirmeler: 10
Tokyo Crown — GBPUSD ve USDJPY için hassas işlem sistemi
Tokyo Crown, günde ortalama bir yüksek olasılıklı işlem açan disiplinli bir Uzman Danışmandır.
GBPUSD (M30) ve USDJPY (H1) paritelerinde çalışır.
Sabit veya otomatik lot ayarı, sermaye koruması, pip bazlı stop loss ve take profit ile broker saat farkına göre zamanlama mantığını birleştirir.
Live signal :https://www.mql5.com/en/signals/2339849
Ana Özellikler
-
Her sembolde günde ortalama bir işlem
-
Bakiye bazlı sabit veya otomatik lot modu
-
Pip cinsinden SL ve TP
-
Ayarlanabilir broker zaman farkı
-
Maksimum açık pozisyon sayısı
-
Sermaye bazlı stop loss ve takip koruması
-
Mum kapanışında çıkış seçeneği
-
Varsayılan olarak grid veya martingale yok (isteğe bağlı)
-
ECN, Raw ve Standard hesaplarla uyumlu
Önerilen Kurulum
-
Pariteler: GBPUSD (M30) ve USDJPY (H1)
-
Hesap türü: ECN veya Raw spread
-
Minimum bakiye: 500 USD veya üzeri
-
Lot tipi: test için sabit, büyük hesaplar için otomatik
-
Zaman farkı: broker sunucu saatine göre ayarlayın
-
Önerilen maksimum zarar oranı: %5–10
Nasıl Çalışır
Tokyo Crown günlük piyasa ritmini analiz eder ve aktif seans sırasında tek bir kontrollü pozisyon açar.
Pozisyonlar pip bazlı sabit SL/TP ile yönetilir ve maksimum sermaye kaybı limiti ile korunur.
Aşırı işlem yapmaz, grid sistemi kullanmaz ve dengeli risk düzeyini korur.
Koruma Sistemi
-
Maksimum sermaye kaybı limiti
-
Sermaye takip stopu
-
Spread ve kayma filtreleri
-
Mum kapanışında çıkış
-
Harici DLL veya internet bağlantısı yok
Girdi Özeti
-
Broker zaman farkı
-
Sabit veya otomatik lot
-
Maksimum otomatik lot
-
SL/TP (pip)
-
Maksimum pozisyon sayısı
-
İşlem modu seçimi
-
Sermaye koruma ayarları
-
Zaman dilimi kapanışı
Hızlı Başlangıç
-
EA’yı GBPUSD M30 ve USDJPY H1 grafiklerine ekleyin.
-
Broker zaman farkını ayarlayın.
-
Sabit veya otomatik lot modunu seçin.
-
SL, TP ve sermaye korumasını ayarlayın.
-
Gerçek işlem öncesi demo hesapta test edin.