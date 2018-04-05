Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro는 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 MT5 자동매매 시스템이며 M1(1분봉)에 최적화되어 있습니다.

여러 확인 조건을 기반으로 한 자체 전략을 사용하여 체계적인 거래를 수행합니다.

과도한 거래를 피하고 안정적인 운용과 리스크 관리를 중시합니다.

핵심 개념

Gold M1 Pro는 장기적으로 안정적인 금 거래를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

확인 기반 진입과 명확한 제한 설정에 중점을 둡니다.

사양 및 권장 사항

종목: XAUUSD(금)

타임프레임: M1(권장)

최소 자본금: 300–500 USD

권장 랏 크기: 200 USD당 0.01 랏

계좌 유형: XAUUSD 지원 MT5 브로커

브로커 시간 설정:

GMT+3 브로커는 오프셋 활성화

GMT+0 브로커는 오프셋 비활성화

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

주요 기능

다중 확인 기반 사용자 전략

자동 랏 복리 기능(선택)

기본 랏 크기 제어

최대 랏 제한

일일 최대 손실 제한

전체 계좌 손실 보호

프롭펌 환경에 적합한 리스크 관리

완전 자동 거래

사용 권장 사항

XAUUSD 전용

M1에서 최적 성능

소형 계좌는 보수적인 랏 사용 권장

브로커 조건에 맞게 설정 조정

실계좌 전 데모 테스트 권장