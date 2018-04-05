Gold M1 Pro
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro는 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 MT5 자동매매 시스템이며 M1(1분봉)에 최적화되어 있습니다.
여러 확인 조건을 기반으로 한 자체 전략을 사용하여 체계적인 거래를 수행합니다.
과도한 거래를 피하고 안정적인 운용과 리스크 관리를 중시합니다.
핵심 개념
Gold M1 Pro는 장기적으로 안정적인 금 거래를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
확인 기반 진입과 명확한 제한 설정에 중점을 둡니다.
사양 및 권장 사항
종목: XAUUSD(금)
타임프레임: M1(권장)
최소 자본금: 300–500 USD
권장 랏 크기: 200 USD당 0.01 랏
계좌 유형: XAUUSD 지원 MT5 브로커
브로커 시간 설정:
GMT+3 브로커는 오프셋 활성화
GMT+0 브로커는 오프셋 비활성화
Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2345679
주요 기능
다중 확인 기반 사용자 전략
자동 랏 복리 기능(선택)
기본 랏 크기 제어
최대 랏 제한
일일 최대 손실 제한
전체 계좌 손실 보호
프롭펌 환경에 적합한 리스크 관리
완전 자동 거래
사용 권장 사항
XAUUSD 전용
M1에서 최적 성능
소형 계좌는 보수적인 랏 사용 권장
브로커 조건에 맞게 설정 조정
실계좌 전 데모 테스트 권장