Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro é um Expert Advisor profissional desenvolvido especificamente para negociação de XAUUSD (Ouro) no timeframe M1 (1 minuto).

Baseia-se em uma estratégia personalizada com múltiplas confirmações, focada em execuções precisas e controladas.

O EA prioriza disciplina operacional e controle de risco, evitando negociações excessivas.

Conceito principal

Gold M1 Pro foi criado para traders que buscam uma abordagem estruturada e estável no longo prazo.

A estratégia enfatiza confirmações, limites definidos e consistência.

Especificações e recomendações

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M1 (recomendado)

Saldo mínimo: 300–500 USD

Lote recomendado: 0.01 para cada 200 USD

Tipo de conta: qualquer broker MT5 com XAUUSD

Configuração de horário do broker:

Ativar GMT offset para brokers GMT+3

Desativar GMT offset para brokers GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Principais recursos

Estratégia personalizada com múltiplas confirmações

Compounding automático de lote (opcional)

Controle de lote base

Limite máximo de lote

Limite de drawdown diário

Proteção de drawdown total

Gestão de risco voltada para prop firms

Trading totalmente automatizado

Recomendações de uso

Exclusivo para XAUUSD

Melhor desempenho no M1

Utilizar lotes conservadores em contas pequenas

Ajustar risco conforme o broker

Recomenda-se testar em conta demo