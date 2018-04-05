Gold M1 Pro
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro é um Expert Advisor profissional desenvolvido especificamente para negociação de XAUUSD (Ouro) no timeframe M1 (1 minuto).
Baseia-se em uma estratégia personalizada com múltiplas confirmações, focada em execuções precisas e controladas.
O EA prioriza disciplina operacional e controle de risco, evitando negociações excessivas.
Conceito principal
Gold M1 Pro foi criado para traders que buscam uma abordagem estruturada e estável no longo prazo.
A estratégia enfatiza confirmações, limites definidos e consistência.
Especificações e recomendações
Símbolo: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: M1 (recomendado)
Saldo mínimo: 300–500 USD
Lote recomendado: 0.01 para cada 200 USD
Tipo de conta: qualquer broker MT5 com XAUUSD
Configuração de horário do broker:
Ativar GMT offset para brokers GMT+3
Desativar GMT offset para brokers GMT+0
Live Signal
Principais recursos
Estratégia personalizada com múltiplas confirmações
Compounding automático de lote (opcional)
Controle de lote base
Limite máximo de lote
Limite de drawdown diário
Proteção de drawdown total
Gestão de risco voltada para prop firms
Trading totalmente automatizado
Recomendações de uso
Exclusivo para XAUUSD
Melhor desempenho no M1
Utilizar lotes conservadores em contas pequenas
Ajustar risco conforme o broker
Recomenda-se testar em conta demo