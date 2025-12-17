ROSE Gold – XAUUSD için Otomatik Uzman Danışman

ROSE Gold, Altın (XAUUSD) için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır.

EA, varsayılan ayarlarda M1–M5 zaman dilimleri için optimize edilmiştir ve giriş parametreleri ayarlanarak herhangi bir zaman diliminde çalıştırılabilir.

Sistem, yapılandırılabilir işlem frekansı kontrolleri içerir ve seçilen ayarlara bağlı olarak yüksek, orta veya düşük frekanslı modlarda çalışabilir.

İşlemler yalnızca tüm dahili koşullar sağlandığında gerçekleştirilir ve yapılandırılmış, kontrollü bir işlem süreci sunar.

Önemli kullanım notu

HFT moduna ayarlandığında, ROSE Gold sınırlı işlem seansları ve günlük kâr hedefi bazlı kullanım için tasarlanmıştır ve 24/7 sürekli çalıştırılmamalıdır.

HFT olmayan modda, EA varsayılan ayarlarla standart işlem frekansında çalışır.

Tüm modlarda zaman ofseti sabitlenmeli ve broker sunucu saatiyle hizalanmalıdır.

Temel özellikler

• XAUUSD (Altın) için tasarlanmıştır

• Varsayılan ayarlar M1–M5 için optimize edilmiştir

• Zaman dilimi tamamen kullanıcı tarafından seçilebilir

• Yapılandırılabilir işlem frekansı (yüksek / orta / düşük)

• Ayarlanabilir işlem günleri ve seansları

• Sabit lot veya bakiyeye dayalı lot

• Opsiyonel otomatik bileşikleme mantığı

• Ayarlanabilir Stop Loss ve Take Profit

• Sepet seviyesinde kâr hedefleri ve işlem yönetimi

• Günlük işlem limitleri ve maksimum zarar koruması

• Zarar kilidi ve drawdown koruması

• Uyarılar ve magic number ile işlem tanımlama

• Harici DLL içermeyen MetaTrader 5 yerel Uzman Danışman

Önerilen ayarlar

• Sembol: XAUUSD

• Zaman dilimi: M1–M5 (varsayılan), diğerleri isteğe bağlı

• Hesap türü: ECN veya Raw Spread

• Risk modu: küçük sabit lotlarla başlamak

• Broker zamanı: sunucu saatiyle uyumlu sabit ofset

Backtest ve kullanım

• Tick verileriyle MetaTrader 5 Strategy Tester uyumludur

• Altın için gerçekçi spreadler kullanın

• Yürütme tarzı zaman dilimi ve frekans ayarlarına bağlıdır

• Kontrollü risk maruziyeti için tasarlanmıştır

Ek bilgi

Bu Uzman Danışmana dayalı bir referans sinyal MQL5 Signals hizmetinde mevcuttur:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Sinyal yalnızca izleme ve demo amaçlıdır.

Risk uyarısı

Forex ve CFD işlemleri yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Canlı kullanımdan önce mutlaka demo hesapta test edin.