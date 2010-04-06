Gold M1 Pro

Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro è un Expert Advisor professionale sviluppato specificamente per il trading di XAUUSD (Oro) sul timeframe M1 (1 minuto).
Utilizza una strategia personalizzata basata su conferme multiple per un trading strutturato.

L’EA è orientato alla disciplina operativa e al controllo del rischio.

Concetto principale

Gold M1 Pro è pensato per trader che cercano stabilità e struttura nel trading dell’oro.
La strategia privilegia conferme, limiti predefiniti e utilizzo a lungo termine.

Specifiche e raccomandazioni

Simbolo: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M1 (consigliato)
Saldo minimo: 300–500 USD
Lotto consigliato: 0.01 ogni 200 USD
Tipo di conto: qualsiasi broker MT5 con XAUUSD

Gestione orario broker:
Abilitare GMT offset per GMT+3
Disabilitare GMT offset per GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Caratteristiche principali

Strategia personalizzata con conferme multiple
Compounding automatico del lotto (opzionale)
Controllo del lotto base
Limite massimo di lotto
Limite di drawdown giornaliero
Protezione drawdown complessiva
Gestione del rischio orientata a prop firm
Trading completamente automatico

Raccomandazioni d’uso

Esclusivo per XAUUSD
Migliori risultati su M1
Usare lotti conservativi su piccoli conti
Regolare il rischio secondo il broker
Test demo consigliato


