Poison Ivy
- Janet Abu Khalil
- Sürüm: 5.0
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
Poison Ivy - Haber Filtreli Ticaret EA'sı
Poison Ivy çoklu semboller için otomatik ticaret uzman danışmanı
GBPUSD, H1 zaman dilimi için optimize edilmiş
Minimum depozito: Her 0.01 lot için 100 USD; tercih edilen her 0.01 lot için 500 USD
CANLI SİNYAL
HABER BACKTEST ÖZELLİĞİ
EA haber filtresi etkin tam backtest destekler
Satın alma sonrası geçmiş haber CSV dosyasını talep edin
2022-2025 verileri içerir, üç aylık güncellemeler
Çift haber kaynağı: Forex Factory + DailyFX
GİRİŞ PARAMETRELERİ
- Belirli hafta günlerinde ticareti etkinleştir veya devre dışı bırak
- Ticaret başlangıç ve bitiş saatlerini ayarla
- Ticaret tanımlama için magic number
- Hesap bakiyesi yüzdesine dayalı lot büyüklüğü
- USD cinsinden statik kar al ve zarar durdur
- Toplam kar tanımlı yüzdeye ulaştığında tüm işlemleri kapat
- Yapılandırılabilir parametrelerle akıllı pozisyon yönetimi
- Yüksek/Orta/Düşük etki seviyeli haber filtresi
NOTLAR
- EA varsayılan ayarlarla hemen ticarete başlar
- Optimal performans için ekran görüntülerindeki SET dosyalarını kullanın
- GBPUSD/USDJPY için H1 zaman dilimini kullanın
- Strateji test cihazı haber olaylarıyla doğru sonuçlar sağlar
- Harici kütüphaneler gerektirmez
KURULUM
1. EA'yı /MQL4/Experts klasörüne yerleştirin
2. Şu adresler için web isteklerine izin verin:
- https://nfs.faireconomy.media
3. Ekran görüntülerinden SET dosyasını yükleyin
DESTEKLENENSEMBOLLERİLER
GBPUSD, USDJPY (önerilen)
Diğerleri kullanıcı tarafından test edilebilir
BROKER
ECN veya düşük spread brokerları önerilir
DESTEK
Destek yalnızca MQL5 özel mesajları ile sağlanır
Satın alma sonrası haber CSV dosyasını talep edin
KULLANMADAN ÖNCE
Canlı kullanmadan önce demoda test edin
Performans yürütme, spread ve broker koşullarına bağlıdır
I’ve been using this EA for almost 2 weeks and it’s honestly made trading less stressful. It handles trades automatically, manages risk well, and keeps me from over trading. Support team has been helpful whenever I had questions and always available