Gold M1 Pro
- Experten
- Janet Abu Khalil
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 10
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel von XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitfenster entwickelt wurde.
Er basiert auf einer benutzerdefinierten Strategie mit mehreren Bestätigungen für strukturierte und kontrollierte Trades.
Der EA legt Wert auf Disziplin, Risikokontrolle und langfristige Stabilität.
Grundkonzept
Gold M1 Pro richtet sich an Trader, die einen strukturierten und stabilen Ansatz für den Goldhandel suchen.
Der Fokus liegt auf bestätigten Signalen und definierten Limits.
Spezifikationen und Empfehlungen
Symbol: XAUUSD (Gold)
Timeframe: M1 (empfohlen)
Mindestkapital: 300–500 USD
Empfohlene Lotgröße: 0.01 pro 200 USD
Kontotyp: Jeder MT5 Broker mit XAUUSD
Broker-Zeiteinstellung:
GMT-Offset aktivieren für GMT+3
GMT-Offset deaktivieren für GMT+0
Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2345679
Hauptfunktionen
Benutzerdefinierte Multi-Bestätigungsstrategie
Automatische Lot-Kompoundierung (optional)
Kontrolle der Basislotgröße
Maximale Lotbegrenzung
Tägliches Drawdown-Limit
Gesamtes Drawdown-Schutzsystem
Risikomanagement für Prop-Firm-Umgebungen
Vollautomatischer Handel
Empfohlene Nutzung
Ausschließlich für XAUUSD
Optimale Leistung auf M1
Konservative Lotgrößen bei kleinen Konten
Risiko an Brokerbedingungen anpassen
Vorab Demotest empfohlen