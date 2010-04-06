Gold M1 Pro

Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel von XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitfenster entwickelt wurde.
Er basiert auf einer benutzerdefinierten Strategie mit mehreren Bestätigungen für strukturierte und kontrollierte Trades.

Der EA legt Wert auf Disziplin, Risikokontrolle und langfristige Stabilität.

Grundkonzept

Gold M1 Pro richtet sich an Trader, die einen strukturierten und stabilen Ansatz für den Goldhandel suchen.
Der Fokus liegt auf bestätigten Signalen und definierten Limits.

Spezifikationen und Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)
Timeframe: M1 (empfohlen)
Mindestkapital: 300–500 USD
Empfohlene Lotgröße: 0.01 pro 200 USD
Kontotyp: Jeder MT5 Broker mit XAUUSD

Broker-Zeiteinstellung:
GMT-Offset aktivieren für GMT+3
GMT-Offset deaktivieren für GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Hauptfunktionen

Benutzerdefinierte Multi-Bestätigungsstrategie
Automatische Lot-Kompoundierung (optional)
Kontrolle der Basislotgröße
Maximale Lotbegrenzung
Tägliches Drawdown-Limit
Gesamtes Drawdown-Schutzsystem
Risikomanagement für Prop-Firm-Umgebungen
Vollautomatischer Handel

Empfohlene Nutzung

Ausschließlich für XAUUSD
Optimale Leistung auf M1
Konservative Lotgrößen bei kleinen Konten
Risiko an Brokerbedingungen anpassen
Vorab Demotest empfohlen


5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel, er kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experten
FanTrader wurde für den Handel mit beliebigen Märkten (Aktien, Devisen, Rohstoffe, Futures, Kryptowährungen) entwickelt. Die Strategien werden auf der Grundlage verschiedener Preisaktionen entwickelt, die auf verschiedenen Fibonacci-Fan-Levels zu beobachten sind. Produkt-Homepage: https: //www.mql5.com/en/market/product/51333 VORTEILE: Funktioniert auf jedem Markt und Zeitrahmen Mehrere Strategien in 4 Kategorien: Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Gleichzeitiger Handel auf einer be
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experten
Goldfish MT5 - ist ein automatischer Trendjäger für Gold. Er fängt den Trend ein, bevor er beginnt Goldfish MT5 - ist nicht nur ein Roboter, sondern Ihr strategischer Vorteil auf dem Goldmarkt, der auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert Dieser Expert Advisor ist ein Ensemble von Modellen, die auf einem Raum von synthetisierten hochdimensionalen Merkmalen trainiert wurden Er verwendet ein System, das Trendniveaus identifiziert und automatisch starke globale Niveaus auf der Grundlage der Ma
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experten
EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experten
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Fortgeschrittenes algorithmisches Handelssystem Das Währungspaar EUR/USD ist das meistgehandelte Instrument der Welt , bekannt für seine Liquidität und klare Richtungsbewegungen. Viele Trader scheitern jedoch an subtilen Trendwechseln und falschen Ausbrüchen. EUR/USD TRIPLE FUSION AI ist ein hochmoderner Expert Advisor, speziell entwickelt, um die einzigartigen Eigenschaften des Euro-Dollar-Paares zu meistern. Im Gegensatz zu Ein-Strategie-Robotern, die bei Mark
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
