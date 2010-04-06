Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel von XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitfenster entwickelt wurde.

Er basiert auf einer benutzerdefinierten Strategie mit mehreren Bestätigungen für strukturierte und kontrollierte Trades.

Der EA legt Wert auf Disziplin, Risikokontrolle und langfristige Stabilität.

Grundkonzept

Gold M1 Pro richtet sich an Trader, die einen strukturierten und stabilen Ansatz für den Goldhandel suchen.

Der Fokus liegt auf bestätigten Signalen und definierten Limits.

Spezifikationen und Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Timeframe: M1 (empfohlen)

Mindestkapital: 300–500 USD

Empfohlene Lotgröße: 0.01 pro 200 USD

Kontotyp: Jeder MT5 Broker mit XAUUSD

Broker-Zeiteinstellung:

GMT-Offset aktivieren für GMT+3

GMT-Offset deaktivieren für GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Hauptfunktionen

Benutzerdefinierte Multi-Bestätigungsstrategie

Automatische Lot-Kompoundierung (optional)

Kontrolle der Basislotgröße

Maximale Lotbegrenzung

Tägliches Drawdown-Limit

Gesamtes Drawdown-Schutzsystem

Risikomanagement für Prop-Firm-Umgebungen

Vollautomatischer Handel

Empfohlene Nutzung

Ausschließlich für XAUUSD

Optimale Leistung auf M1

Konservative Lotgrößen bei kleinen Konten

Risiko an Brokerbedingungen anpassen

Vorab Demotest empfohlen