Gold M1 Pro
- エキスパート
- Janet Abu Khalil
- バージョン: 1.4
- アクティベーション: 10
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro は、XAUUSD（ゴールド）専用に開発された MT5 用のプロフェッショナル EA で、M1（1分足）に最適化されています。
複数の条件確認に基づく独自戦略を使用し、規律あるトレードを実行します。
安定性とリスク管理を重視し、過剰な取引を避ける設計です。
基本コンセプト
Gold M1 Pro は、長期的に安定したゴールド取引を求めるトレーダー向けです。
確認条件、制限設定、継続的な運用を重視しています。
仕様と推奨設定
通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
時間足: M1（推奨）
最低残高: 300～500 USD
推奨ロット: 200 USD ごとに 0.01
口座タイプ: XAUUSD 対応の MT5 ブローカー
ブローカー時間設定:
GMT+3 の場合はオフセットを有効
GMT+0 の場合はオフセットを無効
Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2345679
主な機能
複数確認条件による独自戦略
自動ロット複利（任意）
ベースロット管理
最大ロット制限
日次ドローダウン制限
全体ドローダウン保護
プロップファーム向けリスク管理
完全自動取引
使用推奨
XAUUSD 専用
M1 で最適動作
小口座では保守的なロット推奨
ブローカー条件に応じて調整
事前にデモテストを推奨