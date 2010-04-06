Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro は、XAUUSD（ゴールド）専用に開発された MT5 用のプロフェッショナル EA で、M1（1分足）に最適化されています。

複数の条件確認に基づく独自戦略を使用し、規律あるトレードを実行します。

安定性とリスク管理を重視し、過剰な取引を避ける設計です。

基本コンセプト

Gold M1 Pro は、長期的に安定したゴールド取引を求めるトレーダー向けです。

確認条件、制限設定、継続的な運用を重視しています。

仕様と推奨設定

通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

時間足: M1（推奨）

最低残高: 300～500 USD

推奨ロット: 200 USD ごとに 0.01

口座タイプ: XAUUSD 対応の MT5 ブローカー

ブローカー時間設定:

GMT+3 の場合はオフセットを有効

GMT+0 の場合はオフセットを無効

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

主な機能

複数確認条件による独自戦略

自動ロット複利（任意）

ベースロット管理

最大ロット制限

日次ドローダウン制限

全体ドローダウン保護

プロップファーム向けリスク管理

完全自動取引

使用推奨

XAUUSD 専用

M1 で最適動作

小口座では保守的なロット推奨

ブローカー条件に応じて調整

事前にデモテストを推奨