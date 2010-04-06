Gold M1 Pro
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro est un Expert Advisor professionnel conçu spécifiquement pour le trading de XAUUSD (Or) sur le timeframe M1 (1 minute).
Il repose sur une stratégie personnalisée avec confirmations multiples pour une exécution structurée.
L’EA privilégie la discipline, le contrôle du risque et une utilisation à long terme.
Concept principal
Gold M1 Pro s’adresse aux traders recherchant une approche stable et structurée sur l’or.
La stratégie met l’accent sur les confirmations et les limites définies.
Spécifications et recommandations
Symbole : XAUUSD (Or)
Timeframe : M1 (recommandé)
Capital minimum : 300–500 USD
Lot recommandé : 0.01 pour chaque 200 USD
Type de compte : tout broker MT5 proposant XAUUSD
Gestion de l’heure broker :
Activer le décalage GMT pour GMT+3
Désactiver le décalage GMT pour GMT+0
Fonctionnalités principales
Stratégie personnalisée à confirmations multiples
Compounding automatique du lot (optionnel)
Contrôle du lot de base
Limite de lot maximale
Limite de drawdown quotidien
Protection globale du drawdown
Gestion du risque adaptée aux prop firms
Trading entièrement automatisé
Recommandations d’utilisation
Conçu exclusivement pour XAUUSD
Performance optimale sur M1
Utiliser des lots conservateurs sur petits comptes
Ajuster le risque selon le broker
Test en compte démo recommandé