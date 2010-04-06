Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro est un Expert Advisor professionnel conçu spécifiquement pour le trading de XAUUSD (Or) sur le timeframe M1 (1 minute).

Il repose sur une stratégie personnalisée avec confirmations multiples pour une exécution structurée.

L’EA privilégie la discipline, le contrôle du risque et une utilisation à long terme.

Concept principal

Gold M1 Pro s’adresse aux traders recherchant une approche stable et structurée sur l’or.

La stratégie met l’accent sur les confirmations et les limites définies.

Spécifications et recommandations

Symbole : XAUUSD (Or)

Timeframe : M1 (recommandé)

Capital minimum : 300–500 USD

Lot recommandé : 0.01 pour chaque 200 USD

Type de compte : tout broker MT5 proposant XAUUSD

Gestion de l’heure broker :

Activer le décalage GMT pour GMT+3

Désactiver le décalage GMT pour GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Fonctionnalités principales

Stratégie personnalisée à confirmations multiples

Compounding automatique du lot (optionnel)

Contrôle du lot de base

Limite de lot maximale

Limite de drawdown quotidien

Protection globale du drawdown

Gestion du risque adaptée aux prop firms

Trading entièrement automatisé

Recommandations d’utilisation

Conçu exclusivement pour XAUUSD

Performance optimale sur M1

Utiliser des lots conservateurs sur petits comptes

Ajuster le risque selon le broker

Test en compte démo recommandé