Gold M1 Pro

Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor

Gold M1 Pro est un Expert Advisor professionnel conçu spécifiquement pour le trading de XAUUSD (Or) sur le timeframe M1 (1 minute).
Il repose sur une stratégie personnalisée avec confirmations multiples pour une exécution structurée.

L’EA privilégie la discipline, le contrôle du risque et une utilisation à long terme.

Concept principal

Gold M1 Pro s’adresse aux traders recherchant une approche stable et structurée sur l’or.
La stratégie met l’accent sur les confirmations et les limites définies.

Spécifications et recommandations

Symbole : XAUUSD (Or)
Timeframe : M1 (recommandé)
Capital minimum : 300–500 USD
Lot recommandé : 0.01 pour chaque 200 USD
Type de compte : tout broker MT5 proposant XAUUSD

Gestion de l’heure broker :
Activer le décalage GMT pour GMT+3
Désactiver le décalage GMT pour GMT+0

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Fonctionnalités principales

Stratégie personnalisée à confirmations multiples
Compounding automatique du lot (optionnel)
Contrôle du lot de base
Limite de lot maximale
Limite de drawdown quotidien
Protection globale du drawdown
Gestion du risque adaptée aux prop firms
Trading entièrement automatisé

Recommandations d’utilisation

Conçu exclusivement pour XAUUSD
Performance optimale sur M1
Utiliser des lots conservateurs sur petits comptes
Ajuster le risque selon le broker
Test en compte démo recommandé


Produits recommandés
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experts
Goldfish MT5 - is an automatic trend hunter for Gold. It catches the trend before it starts Goldfish MT5 - is not just a robot, it is your strategic advantage in the Gold market based on advanced AI technology This expert advisor is an ensemble system of models trained on a space of synthesized high-dimensional features He uses a system that identifies trend levels and automatically breaks through strong global levels based on market conditions. Real -Time Signa / https://www.mql5.com/ru/sign
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experts
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experts
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Système de Trading Algorithmique Avancé La paire EUR/USD est l’instrument de devises le plus échangé au monde , réputé pour sa liquidité et ses mouvements directionnels nets. Pourtant, beaucoup de traders perdent à cause de virages de tendance discrets et de faux breakouts. EUR/USD TRIPLE FUSION AI est un expert advisor de nouvelle génération conçu spécialement pour maîtriser les particularités du couple euro-dollar. Contrairement aux robots à stratégie unique q
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robot de trading sur l'indicateur de moyenne mobile Avantages pour les experts : Scalping, Martingale, grille de trading. Vous pouvez configurer le trading avec un seul ordre ou une grille d'ordres. Une grille d'ordres hautement personnalisable avec une étape dynamique, fixe ou multiplicatrice et un lot de négociation vous permettra d'adapter l'Expert Advisor à presque tous les instruments de négociation. Système de récupération des prélèvements, chevauchement des ordres perdants et prot
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or). Il fonctionne en combinant neuf stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps spécifiques (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux précis. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise à durée limitée. Il ne reste plus que 7 places sur 20 — presque épuisé. Le prix passera bientôt à 999 $ . Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Offre à durée limitée. Il ne reste plus que 5 places sur 20 — presque épuisé. La mise à jour majeure est terminée. Le prix passera bientôt à 599 USD , et le prix final sera de 1500  USD . Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine est un système de scalping sur l’or de gamme intermédiaire capable de prendre des décisions basées sur le sentiment global du forex via une API web. Signal en direct Cheat Engine bientôt disponible ! Le prix actuel sera augmenté. Prix à durée limitée 199  USD Trading à entrée unique uniquement. Aucun grid ni martingale, jamais. Sorties par stop suiveur intelligent qui s’adaptent à la volatilité quotidienne Le sentiment global du forex est une mesure des positions de centaines de mi
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Prop Firm Prêt ! Non conçu pour le retournement de comptes à court terme ou les profits rapides. Pas de martingale / Pas de grille / Pas d'IA Conçu pour les traders privilégiant la régularité à long terme Résultats en direct :   Signal en direct   |   Portefeuille principal   |   Résultats FTMO     |    Communauté publique PRIX DE LANCEMENT : 249 $, prochain prix : 349 $ (Il ne reste que 6 exemplaires) Qu'est-ce que Gold Atlas ? Gold Atlas est un système de trading automatisé professionnel pou
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]     [SET FILES]
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.76 (54)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Plus de l'auteur
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Experts
Bitcoin Sniper — Expert Advisor pour BTCUSD (MT5) Informations générales Bitcoin Sniper est un Expert Advisor automatisé développé pour MetaTrader 5. L’EA est conçu pour trader le symbole BTCUSD sur le timeframe M30 en utilisant des règles internes prédéfinies et des paramètres configurables par l’utilisateur. Une fois attaché au graphique, toutes les opérations de trading sont gérées automatiquement selon les paramètres d’entrée sélectionnés. Conditions de trading Symbole : BTCUSD Timeframe :
FREE
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
Experts
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Poison Ivy Pro
Janet Abu Khalil
Experts
Poison Ivy - EA de Trading avec Filtre d'Actualités Poison Ivy est un expert advisor automatisé pour plusieurs symboles Optimisé pour GBPUSD,  sur timeframe H1 Dépôt minimum: 100 USD pour chaque 0,01 lot; préférable 500 USD pour chaque 0,01 lot FONCTION DE BACKTEST AVEC ACTUALITÉS L'EA supporte le backtest complet avec filtre d'actualités activé Demandez le fichier CSV historique des actualités après l'achat Inclut les données 2022-2025 avec mises à jour trimestrielles Double source d'actualit
Tokyo Crown
Janet Abu Khalil
Experts
Tokyo Crown   — Expert Advisor   de session   pour GBPUSD   et USDJPY Tokyo Crown   est un Expert   Advisor discipliné et à faible   fréquence, conçu pour   un trading   contrôlé sur   GBPUSD et   USDJPY, y   compris sur   des comptes   de type prop   firm. Il   se concentre en moyenne   sur un setup   de haute qualité   par jour et   par symbole, en utilisant   un stop loss   et un take   profit fixes, sans martingale cachée et avec   une protection   stricte de   l’équité. Aperçu de   la strat
Rose Gold
Janet Abu Khalil
Experts
ROSE Gold – Expert Advisor pour XAUUSD ROSE Gold est un Expert Advisor automatisé développé pour le trading de l’or (XAUUSD) sur la plateforme MetaTrader 5. L’EA est optimisé pour les unités de temps M1–M5 avec les paramètres par défaut. D’autres unités de temps peuvent être utilisées en ajustant les paramètres d’entrée. Les transactions sont exécutées uniquement lorsque toutes les conditions internes sont remplies, avec une approche de trading contrôlée et structurée. Fonctionnalités • Conçu
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis