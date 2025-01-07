Rigonstructor

Bu bir yapıcıdır. Yani stratejilerin yaratıcısı. Ve sadece değil. Bu, MetaTrader 5'teki standart yerleşik göstergelerin çoğu için bir sinyal göstergesidir. Göstergelerinizi bir sinyal okunda birleştirin. Örneğin bir stratejiniz var ve onun karlılığını bulmanız, menüye gerekli öğeleri dahil etmeniz ve istatistik almanız gerekiyor. Ve eğer bir stratejiniz yoksa, onu internetten alın veya kendinizinkini yaratın. Rigonstruktor tüm bunlarda size yardımcı olacaktır. Kit, Forex, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için hazır stratejiler içerir. Metin talimatları dahildir. Video eğitim dersleri sizin için zaten hazır. Destek ve yardım için bir telgraf sohbeti de bulunmaktadır. Göstergeleri alın ve bağlayın. Bir ok al. Stratejileri keşfedin. İstatistiklere bakın ve sonuçlar çıkarın. Tasarımcı bunun için her şeye sahiptir. Ve bir zaman filtresi ve birçok varyasyon. Destek ve yardım sohbetinde her zaman sorabilir ve öğrenebilirsiniz. Yapıcının sürümleri güncellenerek daha fazla gösterge eklenecektir.
Алексей
260
Алексей 2025.01.13 14:04 
 

Хороший продукт. Все работает, как заявлено. Автор всегда на связи и подсказывает, если что не понятно.

Scalplight
Mark Lapukha
Göstergeler
Arrow indicator for forex trading using scalping strategy on popular currency pairs, bitcoin, gold, on m1 timeframe and others. The indicator has entry point settings, trend settings for higher timeframes, and various indicator filters, it is also possible to set up time trading intervals for yourself, in which you will receive signal arrows above the candles, as well as pop-up windows with alerts, or notifications on your phone via ID. The settings are simple, the strategy is ready, new sets an
Mark Lapukha
403
Geliştiriciden yanıt Mark Lapukha 2025.01.13 14:40
Спасибо! Следите за обновлениями.
