Rigonstructor

Bu bir yapıcıdır. Yani stratejilerin yaratıcısı. Ve sadece değil. Bu, MetaTrader 5'teki standart yerleşik göstergelerin çoğu için bir sinyal göstergesidir. Göstergelerinizi bir sinyal okunda birleştirin. Örneğin bir stratejiniz var ve onun karlılığını bulmanız, menüye gerekli öğeleri dahil etmeniz ve istatistik almanız gerekiyor. Ve eğer bir stratejiniz yoksa, onu internetten alın veya kendinizinkini yaratın. Rigonstruktor tüm bunlarda size yardımcı olacaktır. Kit, Forex, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için hazır stratejiler içerir. Metin talimatları dahildir. Video eğitim dersleri sizin için zaten hazır. Destek ve yardım için bir telgraf sohbeti de bulunmaktadır. Göstergeleri alın ve bağlayın. Bir ok al. Stratejileri keşfedin. İstatistiklere bakın ve sonuçlar çıkarın. Tasarımcı bunun için her şeye sahiptir. Ve bir zaman filtresi ve birçok varyasyon. Destek ve yardım sohbetinde her zaman sorabilir ve öğrenebilirsiniz. Yapıcının sürümleri güncellenerek daha fazla gösterge eklenecektir.