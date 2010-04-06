Super Trend Smart

Desenvolvido por smart2trader.com

Smart Super Trend é um indicador avançado de identificação de tendências, desenvolvido para detectar com alta precisão movimentos de alta e baixa do mercado.

O indicador Super Trend da Smart utiliza algoritmos adaptativos combinados com filtros de volatilidade, proporcionando sinais mais limpos e alinhados à dinâmica real do preço.

Conta ainda com um sistema inteligente de monitoramento que notifica, em tempo real, sempre que ocorre uma mudança de tendência, auxiliando o trader na tomada de decisões com maior agilidade e confiança.


Sobre a Super Trend

Super Trend é um indicador técnico de tendência amplamente utilizado no trading, especialmente em Forex, índices, ações e criptomoedas. Ele combina volatilidade (ATR) com o movimento do preço para identificar de forma objetiva tendências de alta e de baixa, além de possíveis pontos de reversão.

A Super Trend se adapta automaticamente às condições do mercado, ajudando traders a seguir a tendência, evitar ruídos e tomar decisões mais assertivas de compra e venda.


Indicador Super Trend: Buffers

  • [0]: Tendência (1 = Tendência de Alta, -1 = Tendência de Baixa)
Yazarın diğer ürünleri
Pin Bar Color
Alexandre Cesar Caus Filho
Göstergeler
Desenvolvido por smart2trader.com Indicador Pin Bar Color detecta e pinta automaticamente padrões de pin bar no gráfico com cores personalizáveis, oferecendo configurações flexíveis para identificação de oportunidades de trading. Além disso, através do nosso indicador Pin Bar , é possível monitorar em tempo real as formações do padrão pin bar , sendo sempre avisado nos ultimos 30 segundos antes do encerramento do candle. Sobre o Padrão Pin Bar O padrão Pin Bar é amplamente utilizado na análise
FREE
Didi Index Nuvem
Alexandre Cesar Caus Filho
Göstergeler
Developed by smart2trader.com The Didi Index Nuvem Indicator is an indicator based on the original Didi Aguiar (Didi Index) indicator, featuring two visualization methods for the moving averages: as a cloud or as lines (original). This customization offers a new way to visualize the moving average crossovers in the Didi Index indicator. About the Didi Index Indicator The Didi Index Indicator , created by Brazilian trader Didi Aguiar, is a technical analysis tool based on the crossover of three
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Göstergeler
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Canais Fimathe
Alexandre Cesar Caus Filho
Göstergeler
Desenvolvido por smart2trader.com Indicador Canais Fimathe é uma ferramenta profissional essencial para traders que buscam performance através das marcações automatizadas baseado em canais, popularmente conhecido como Canais Fimathe . Nosso indicador Canais Fimathe oferece identificação em tempo real de estruturas de preço com alertas automáticos de rompimento, gestão de risco precisa e suporte a múltiplos timeframes para operações de scalping até swing trading. Além das funcionalidades principa
