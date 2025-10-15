Gold Trend Guard
- Uzman Danışmanlar
- Varachat Numchaisri
- Sürüm: 1.12
- Etkinleştirmeler: 10
Gold Trend Guard, XAUUSD M15 için tasarlanmış sade bir trend EA’sıdır. Yön için EMA hızlı/yavaş kullanır; ATR tabanlı SL/TP ve ATR trailing ile işlemleri korur.
Grid yok. Martingale yok. Mum başına en fazla 1 emir.
Özellikler
-
Trend: EMA fast vs slow
-
Risk: ATR SL/TP/Trailing
-
Mum başına 1 emir (netting), spread filtresi, hızlı EMA tersinde erken çıkış
-
Hazır ayarlar: Conservative / Balanced / Aggressive
-
Temiz kod, optimize etmesi kolay
Öneriler
-
Sembol: XAUUSD • Zaman dilimi: M15 • Maks. spread: ≤ 40 puan
-
VPS önerilir
Risk uyarısı
Altın haberlerde aşırı oynak olabilir. Hiçbir EA her zaman kazanmaz. Önce demo hesapta test edin.
Sürüm notu
v1.0 — EMA trend + ATR SL/TP/Trailing, spread filtresi, mum başına 1 emir.