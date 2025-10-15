Gold Trend Guard, XAUUSD M15 için tasarlanmış sade bir trend EA’sıdır. Yön için EMA hızlı/yavaş kullanır; ATR tabanlı SL/TP ve ATR trailing ile işlemleri korur.

Grid yok. Martingale yok. Mum başına en fazla 1 emir.

Özellikler

Trend: EMA fast vs slow

Risk: ATR SL/TP/Trailing

Mum başına 1 emir (netting), spread filtresi, hızlı EMA tersinde erken çıkış

Hazır ayarlar: Conservative / Balanced / Aggressive

Temiz kod, optimize etmesi kolay

Öneriler

Sembol: XAUUSD • Zaman dilimi: M15 • Maks. spread: ≤ 40 puan

VPS önerilir

Risk uyarısı

Altın haberlerde aşırı oynak olabilir. Hiçbir EA her zaman kazanmaz. Önce demo hesapta test edin.

Sürüm notu

v1.0 — EMA trend + ATR SL/TP/Trailing, spread filtresi, mum başına 1 emir.