Gold Trend Guard

Gold Trend Guard, XAUUSD M15 için tasarlanmış sade bir trend EA’sıdır. Yön için EMA hızlı/yavaş kullanır; ATR tabanlı SL/TP ve ATR trailing ile işlemleri korur.
Grid yok. Martingale yok. Mum başına en fazla 1 emir.

Özellikler

  • Trend: EMA fast vs slow

  • Risk: ATR SL/TP/Trailing

  • Mum başına 1 emir (netting), spread filtresi, hızlı EMA tersinde erken çıkış

  • Hazır ayarlar: Conservative / Balanced / Aggressive

  • Temiz kod, optimize etmesi kolay

Öneriler

  • Sembol: XAUUSD • Zaman dilimi: M15 • Maks. spread: ≤ 40 puan

  • VPS önerilir

Risk uyarısı
Altın haberlerde aşırı oynak olabilir. Hiçbir EA her zaman kazanmaz. Önce demo hesapta test edin.

Sürüm notu
v1.0 — EMA trend + ATR SL/TP/Trailing, spread filtresi, mum başına 1 emir.


