Kaufman Smart Regime EA

从 2024 年开始的黄金 (Gold M15) 测试默认设置

Kaufman Smart Regime EA: 自适应市场智能

✨ 特别首发优惠： Smart Regime EA 的强大功能以远低于其真实价值的价格发布。请立即以 $50 购入您的许可，在此价格开始逐步、分阶段上涨至最终定价 $500 之前锁定。这是一项对无与伦比的市场逻辑的投资。

释放自适应算法交易的力量。Kaufman Smart Regime EA 不仅仅是一个策略；它是一个市场感知引擎，旨在区分市场噪音和真正的动能。

核心理念：“智能机制”检测

大多数算法失败是因为它们对动态市场应用了静态逻辑。Kaufman Smart Regime EA 利用 Perry Kaufman 传奇效率比逻辑的专有改编，来确定市场的“机制”（Regime）。它在混乱的盘整期间保持休眠，并在真正的方向性流动性进入市场时精确打击。

通过更高时间框架矩阵过滤价格行为，该 EA 确保您始终与主要的机构流动保持一致，而不是逆势而行。

验证层

原始信号永远不够。该 EA 在执行任何交易之前，采用三重验证协议。这减少了“误报”，并确保了高概率的入场点。

  1. 自适应动能核心： 主引擎计算市场效率，过滤掉困住散户交易者的微不足道的价格波动。

  2. 动能合流过滤器（基于 RSI）： 第二层确认，防止在耗尽时买入或在地板价时卖出，确保趋势拥有继续所需的“燃料”。

  3. 价格行为识别引擎： 高级子程序扫描特定的K线形态（如 Pin Bars、吞没形态等），以精确到特定K线的时机入场。它不是猜测；它等待市场“亮出底牌”。

机构级风险管理

保全资本比赚取利润更重要。Kaufman Smart Regime EA 包含一个“资本护盾”模块，旨在实现长寿和符合专业自营交易公司（Prop Firm）的要求。

  • 每日最大亏损硬止损： 当达到当日特定的亏损阈值时，自动停止交易，保护您免受情绪化交易（“tilt”）和糟糕市场日的影响。

  • 动态追踪管理： 一旦交易朝着您有利的方向发展，算法就会锁定利润，允许利润奔跑的同时保障底线。

  • 指标抬头显示（HUD）： 一个简洁的图表仪表板提供关于您的账户健康状况、每日表现和胜率的实时遥测数据，让您一目了然地了解情况。

关键能力

  • 自适应敏感性： 自动调整波动性；在盘整时更紧凑，在趋势中更宽松。

  • 反向逻辑模式： 如果市场条件要求，能够反转其核心逻辑，以利用反趋势机制。

  • 自营交易公司就绪： 构建了严格的风险参数（最大亏损、每日重置），适用于通过资金挑战。

  • 视觉清晰度： 图表上清晰的视觉提示准确显示“机制”何时发生变化。

为什么选择“智能机制”？

市场每天都在变化。您的 EA 不应该停留在过去。Kaufman Smart Regime EA 专为那些要求系统在市场发言前倾听市场的交易者而设计。


