Kaufman Smart Regime EA

Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024

Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa

✨ OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50, antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500. Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes.

Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo. O Kaufman Smart Regime EA não é apenas uma estratégia; é um motor de deteção de mercado projetado para distinguir o ruído do momentum genuíno.

A Filosofia Central: Deteção de "Regime Inteligente"

A maioria dos algoritmos falha porque aplica lógica estática a um mercado dinâmico. O Kaufman Smart Regime EA utiliza uma adaptação proprietária da lendária lógica de Proporção de Eficiência de Perry Kaufman para determinar o "Regime" do mercado. Ele permanece inativo durante a consolidação caótica e ataca com precisão quando a liquidez direcional verdadeira entra no mercado.

Ao filtrar a ação do preço através de uma Matriz de Timeframes Superiores, o EA garante que você esteja sempre negociando em alinhamento com o fluxo institucional dominante, em vez de lutar contra ele.

A Camada de Verificação

Um sinal bruto nunca é suficiente. Este EA emprega um Protocolo de Tripla Verificação antes de executar qualquer negociação. Isso reduz os "falsos positivos" e garante pontos de entrada de alta probabilidade.

  1. Núcleo de Momentum Adaptativo: O motor primário calcula a eficiência do mercado, filtrando as flutuações de preço insignificantes que prendem os traders de retalho.

  2. Filtro de Confluência de Momentum (Baseado em RSI): Uma camada de confirmação secundária que impede a compra no esgotamento ou a venda em um fundo, garantindo que a tendência tenha o "combustível" para continuar.

  3. Motor de Reconhecimento de Ação do Preço: Uma sub-rotina avançada verifica formações específicas de velas (Pin Bars, padrões Engulfing, etc.) para cronometrar a entrada até à vela exata. Ele não adivinha; ele espera que o mercado "revele suas cartas".

Gestão de Risco de Nível Institucional

Preservar o capital é mais importante do que obter lucro. O Kaufman Smart Regime EA inclui um módulo "Escudo de Capital" projetado para longevidade e conformidade com as exigências das Prop Firms.

  • Hard-Stop de Drawdown Diário: Interrompe automaticamente a negociação se um limite de perda específico for atingido no dia, protegendo-o de "tilt" (descontrole emocional) e dias ruins de mercado.

  • Gestão Dinâmica de Trailing: Uma vez que uma negociação se move a seu favor, o algoritmo bloqueia os ganhos, permitindo que os lucros corram enquanto protege a linha de base.

  • Display de Métricas (HUD): Um painel elegante no gráfico fornece telemetria em tempo real sobre a saúde da sua conta, desempenho diário e taxas de vitória, mantendo-o informado de relance.

Capacidades Chave

  • Sensibilidade Adaptativa: Ajusta-se automaticamente à volatilidade; mais apertado em range, mais amplo em tendência.

  • Modo de Lógica Reversa: Capaz de inverter sua lógica central para explorar regimes de contratendência, se as condições de mercado assim o exigirem.

  • Pronto para Prop Firms: Construído com parâmetros de risco rigorosos (Perda Máxima, Reinicialização Diária) adequados para passar em desafios de financiamento.

  • Clareza Visual: Pistas visuais claras no gráfico mostram exatamente quando ocorrem as mudanças de "Regime".

Por que "Smart Regime"?

O mercado muda todos os dias. Seu EA não deve ficar preso ao passado. O Kaufman Smart Regime EA foi projetado para o trader que exige um sistema que ouve o mercado antes de falar.


