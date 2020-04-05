Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Sürüm 5.10)

Speed Trend Matrix (STM), tek bir gösterge içinde kapsüllenmiş kapsamlı bir ticaret sistemidir. Yalnızca aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösteren standart osilatörlerin aksine, STM piyasa volatilitesine (ATR) göre fiyat hareketinin "hızını" analiz eder. Yalnızca trend yönünü değil, aynı zamanda hareketin arkasındaki gücü de belirler ve trader'ların sıklıkla yanlış sinyallere yakalandığı düşük momentumlu "Düz (Flat)" dönemleri filtreler.

Bu araç, her işlem için eksiksiz bir yol haritası isteyen trader'lar için tasarlanmıştır. Yalnızca bir giriş sinyali sağlamakla kalmaz; seçtiğiniz ticaret stiline göre önerilen Zarar Durdurma (Stop Loss) ve Kar Alma (Take Profit) seviyelerini doğrudan grafiğinizin üzerine otomatik olarak hesaplar ve yansıtır.

Temel Felsefe

Gösterge, piyasa davranışını fiyat hızına göre üç farklı bölgeye ayırır:

UpZone (Yeşil): Güçlü yükseliş momentumu mevcuttur.

DownZone (Kırmızı): Güçlü düşüş momentumu mevcuttur.

FlatZone (Gri): Fiyatın bir trendi sürdürmek için yeterli hızı yoktur. Bu filtre, net bir yönü olmayan yatay veya dalgalı piyasalardan uzak durmanıza yardımcı olur.

Temel Özellikler

1. Dört Dinamik Çıkış Stratejisi STM v5'in öne çıkan özelliği uyarlanabilirliğidir. Spesifik ticaret tarzınıza uyacak şekilde dört farklı hesaplama modu arasında geçiş yapabilirsiniz:

Mode ATR (Volatilite Bazlı): Klasik yaklaşım. Stop Loss ve Take Profit'i mevcut piyasa volatilitesine göre ayarlar. Günlük alım satım (day trading) ve swing trading için idealdir.

Mode Structure (Akıllı Para/Yapı): Stop Loss'u son Swing High veya Swing Low'ların arkasına yerleştirir. Stopları piyasa yapısının arkasına gizlemek isteyen Fiyat Hareketi (Price Action) trader'ları için tasarlanmıştır.

Mode Candle (Keskin Nişancı): Yüksek riskli ve yüksek ödüllü bir moddur. Sinyal mumunun fitil uçlarına dayalı sıkı stoplar ayarlar. Yüksek Risk:Ödül oranıyla momentum patlamasının başlangıcını yakalamak için idealdir.

Mode Fixed (Scalper/Sabit Puanlar): SL ve TP için sabit puan değerleri kullanır. Bilinen varlık özelliklerine sahip daha düşük zaman dilimlerinde scalping yapmak için en uygundur.

2. Grafik Üzerinde İşlem Yönetimi Geçerli bir sinyal algılandığında, gösterge şunları çizer:

Giriş Oku: Trend değişiminin görsel onayı.

SL Çizgisi (Kırmızı Nokta): Zarar durdurma için kesin fiyat seviyesi.

TP Çizgisi (Mavi Kesikli Çizgi): Hesaplanan hedef kar seviyesi.

3. Gelişmiş Filtreleme Sinyal kalitesini daha da artırmak için STM şunları içerir:

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Filtresi: Makro trend yönünde işlem yaptığınızdan emin olmak için daha yüksek bir zaman dilimini (örneğin, H1 veya H4) kontrol eder.

Yapı Gereksinimi: Sinyal vermeden önce geçerli bir Pivot Low/High yapısının oluşmasını beklemeye zorlayan isteğe bağlı bir filtredir ve düzensiz ani yükselişler sırasındaki girişleri azaltır.

4. Performans Paneli (Dashboard) Şeffaflık hayati önem taşır. Ekrandaki panel, mevcut ayarların mevcut grafikteki geçmiş performansını izler ve şunları gösterir:

Toplam Sinyal Sayısı

Kazanılan İşlem vs. Kaybedilen İşlem

Kazanma Oranı (Win Rate) Yüzdesi

Kazanılan Net Puan (Net Points)

Nasıl Ticaret Yapılır?

Matrisi Analiz Edin: Histogramın Gri (Düz) renkten Yeşil (Al) veya Kırmızı (Sat) renge geçmesini izleyin. Ok'u Bekleyin: Görüntülenen ok ile sinyali onaylayın. Uygulayın: İşleme girin ve SL/TP'nizi göstergenin çizgilerinin çizildiği yere tam olarak ayarlayın. Yönetin: İşlemin, gösterge paneli istatistikleri tarafından tanımlanan matematiksel olasılıklara göre ilerlemesine izin verin.

Parametre Genel Bakışı