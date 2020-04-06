2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定

Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス

✨ 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。

適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。

コア哲学：「スマート・レジーム」検出

ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。

上位時間軸マトリックスを通じて価格アクションをフィルタリングすることで、この EA は、常に主要な機関の流れと一致して取引し、それに逆らわないことを保証します。

検証レイヤー

生（なま）のシグナルだけでは不十分です。この EA は、取引を実行する前にトリプル検証プロトコルを採用しています。これにより、「誤検知（false positives）」を減らし、高確率の参入ポイントを確保します。

適応型モメンタム・コア： 主要エンジンが市場効率を計算し、個人トレーダーを罠にかける取るに足らない価格変動をフィルタリングします。 モメンタム合流フィルター（RSIベース）： 2次確認レイヤーとして、トレンドの消耗時の買いや底値での売りを防ぎ、トレンドが継続するための「燃料」を持っていることを保証します。 プライス・アクション認識エンジン： 高度なサブルーチンが、特定のローソク足パターン（ピンバー、包み足パターンなど）をスキャンし、正確なローソク足のタイミングで参入を計ります。推測するのではなく、市場が「手札を見せる」のを待ちます。

機関レベルのリスク管理

資本保全は利益を出すことよりも重要です。Kaufman Smart Regime EA には、長寿とプロップファームのコンプライアンス要件を満たすために設計された「キャピタルシールド」モジュールが含まれています。

日次最大損失ハードストップ： その日の特定の損失しきい値に達した場合、取引を自動的に停止し、「ティルト」（感情的な判断）や悪い相場の日からあなたを保護します。

ダイナミック・トレーリング管理： 取引が有利な方向に動くと、アルゴリズムは利益を確保し、ベースラインを守りながら利益を伸ばすことを可能にします。

メトリック・ヘッドアップ・ディスプレイ（HUD）： チャート上の洗練されたダッシュボードは、口座状況、日次パフォーマンス、勝率に関するリアルタイムの遠隔測定データを提供し、ワークスペースを cluttered にすることなく一目で情報を把握できます。

主な能力

適応型感度： ボラティリティに自動的に調整されます。レンジではタイトに、トレンドではワイドに。

逆ロジックモード： 市場状況が必要とする場合、そのコアロジックを反転させて逆トレンドレジームを利用する能力があります。

プロップファーム対応： 資金調達チャレンジの通過に適した厳格なリスクパラメーター（最大損失、日次リセット）で構築されています。

視覚的な明瞭さ： チャート上の明確な視覚的合図は、「レジーム」の変化がいつ発生するかを正確に示します。

なぜ「スマート・レジーム」なのか？

市場は毎日変化します。あなたの EA は過去に囚われてはいけません。Kaufman Smart Regime EA は、市場が発言する前に市場の声を聞くシステムを要求するトレーダーのために設計されています。