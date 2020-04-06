Kaufman Smart Regime EA

Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года

Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50, прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500. Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику.

Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smart Regime EA — это не просто стратегия; это интеллектуальный рыночный сенсор, созданный для того, чтобы отличать рыночный шум от истинного направленного импульса.

Философия Ядра: Детекция «Умного Режима»

Большинство алгоритмов терпят неудачу, пытаясь применить статичную логику к динамичному рынку. Kaufman Smart Regime EA использует проприетарную адаптацию логики «Коэффициента Эффективности» Перри Кауфмана для определения «Режима» рынка. Алгоритм остается пассивным во время хаотичного движения (флэта) и наносит точный удар, когда на рынок заходит истинная направленная ликвидность.

Фильтруя ценовое движение через Матрицу Старших Таймфреймов, советник гарантирует, что вы всегда торгуете в соответствии с доминирующим институциональным потоком, а не против него.

Слой Верификации

Одного «сырого» сигнала недостаточно. Этот советник применяет Протокол Тройной Верификации перед исполнением любой сделки. Это отсекает «ложные срабатывания» и обеспечивает точки входа с высокой вероятностью успеха.

  1. Адаптивное Ядро Импульса: Основной движок рассчитывает эффективность рынка, отфильтровывая незначительные колебания цен, которые запутывают розничных трейдеров.

  2. Фильтр Слияния Импульсов (на основе RSI): Вторичный слой подтверждения, который предотвращает покупки на истощении тренда или продажи на дне, гарантируя, что у тренда есть «топливо» для продолжения движения.

  3. Движок Распознавания Price Action: Продвинутая подпрограмма сканирует график на наличие специфических свечных формаций (Пин-бары, Поглощения и др.), чтобы рассчитать вход с точностью до конкретной свечи. Он ждет, пока рынок «раскроет свои карты».

Риск-менеджмент Институционального Уровня

Сохранение капитала важнее получения прибыли. Kaufman Smart Regime EA включает модуль «Capital Shield» (Щит Капитала), разработанный для долгосрочной торговли и соответствия требованиям Проп-фирм.

  • Жесткий лимит просадки (Daily Hard-Stop): Автоматически останавливает торговлю, если достигнут определенный порог убытка за день, защищая вас от «тильта» и неудачных рыночных дней.

  • Динамическое Управление Трейлингом: Как только сделка идет в вашу пользу, алгоритм фиксирует прибыль, позволяя ей расти, но защищая базовый уровень.

  • Информационная Панель (HUD): Элегантный дашборд на графике предоставляет телеметрию в реальном времени: состояние счета, дневная эффективность и винрейт, позволяя вам держать руку на пульсе.

Ключевые Возможности

  • Адаптивная Чувствительность: Автоматически подстраивается под волатильность; действует плотнее во флэте, шире в тренде.

  • Режим Реверсивной Логики: Способен инвертировать свою основную логику, чтобы эксплуатировать контр-трендовые режимы, если этого требуют условия рынка.

  • Готовность к Проп-Фирмам: Встроенные жесткие параметры риска (Max Loss, Daily Reset) идеально подходят для прохождения челленджей.

  • Визуальная Ясность: Четкие визуальные сигналы на графике показывают именно те моменты, когда происходит смена «Режима».

Почему именно «Smart Regime»?

Рынок меняется каждый день. Ваш советник не должен застревать в прошлом. Kaufman Smart Regime EA создан для трейдера, который требует систему, умеющую слушать рынок, прежде чем говорить.


