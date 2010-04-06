Paramètres par défaut pour le test de l'or (Gold M15) à partir de l'année 2024

Kaufman Smart Regime EA : Intelligence de Marché Adaptative

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT : La puissance de l'EA Smart Regime est libérée à une fraction de sa valeur réelle. Sécurisez votre licence maintenant pour 50 $, avant que le prix n'entame son augmentation progressive, étape par étape, jusqu'à l'évaluation finale de 500 $. C'est un investissement dans une logique de marché inégalée.

Libérez la puissance du trading algorithmique adaptatif. Le Kaufman Smart Regime EA n'est pas seulement une stratégie ; c'est un moteur de détection du marché conçu pour distinguer le bruit du véritable momentum.

La Philosophie Fondamentale : Détection du « Régime Intelligent »

La plupart des algorithmes échouent car ils appliquent une logique statique à un marché dynamique. L'Kaufman Smart Regime EA utilise une adaptation propriétaire de la légendaire logique du Ratio d'Efficacité de Perry Kaufman pour déterminer le « Régime » du marché. Il reste inactif pendant les périodes de consolidation chaotiques et frappe avec précision lorsque la véritable liquidité directionnelle entre sur le marché.

En filtrant l'action des prix à travers une Matrice d'Unités de Temps Supérieures, l'EA garantit que vous tradez toujours en alignement avec le flux institutionnel dominant, plutôt que de vous y opposer.

La Couche de Vérification

Un signal brut n'est jamais suffisant. Cet EA utilise un Protocole de Triple Vérification avant d'exécuter toute transaction. Cela réduit les « faux positifs » et assure des points d'entrée à haute probabilité.

Noyau de Momentum Adaptatif : Le moteur principal calcule l'efficacité du marché, filtrant les fluctuations de prix insignifiantes qui piègent les traders de détail. Filtre de Confluence de Momentum (basé sur le RSI) : Une couche de confirmation secondaire qui empêche d'acheter en situation d'épuisement ou de vendre sur un support, garantissant que la tendance a le « carburant » nécessaire pour continuer. Moteur de Reconnaissance de l'Action des Prix : Une sous-routine avancée scanne les formations de chandeliers spécifiques (Pin Bars, Engulfing, etc.) pour chronométrer l'entrée à la bougie exacte. Il attend que le marché « montre ses cartes ».

Gestion des Risques de Niveau Institutionnel

La préservation du capital est plus importante que la réalisation de profits. Le Kaufman Smart Regime EA comprend un module « Bouclier de Capital » conçu pour la longévité et la conformité aux exigences des Prop Firms.

Limite de Perte Quotidienne Dure (Hard-Stop) : Arrête automatiquement le trading si un seuil de perte spécifique est atteint pour la journée, vous protégeant du « tilt » et des mauvaises journées de marché.

Gestion de Suivi Dynamique (Trailing) : Une fois qu'une transaction évolue en votre faveur, l'algorithme verrouille les gains, permettant aux profits de courir tout en sécurisant la base.

Affichage Tête Haute (HUD) Métrique : Un tableau de bord élégant sur le graphique fournit une télémétrie en temps réel sur la santé de votre compte, la performance quotidienne et les taux de réussite, vous tenant informé en un coup d'œil.

Capacités Clés

Sensibilité Adaptative : S'ajuste automatiquement à la volatilité ; plus serré en range, plus large en tendance.

Mode Logique Inverse : Capable d'inverser sa logique centrale pour exploiter les régimes de contre-tendance si les conditions du marché l'exigent.

Prêt pour les Prop Firms : Construit avec des paramètres de risque stricts (Perte Max, Réinitialisation Quotidienne) adaptés pour réussir les défis de financement.

Clarté Visuelle : Des signaux visuels clairs sur le graphique indiquent exactement quand les changements de « Régime » se produisent.

Pourquoi « Smart Regime » ?

Le marché change chaque jour. Votre EA ne devrait pas rester bloqué dans le passé. Le Kaufman Smart Regime EA est conçu pour le trader qui exige un système qui écoute le marché avant qu'il ne parle.