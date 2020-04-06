2024년 이후 골드 (Gold M15) 테스트의 기본 설정

Kaufman Smart Regime EA: 적응형 시장 인텔리전스

⭐️ 특별 출시 기념 제안: Smart Regime EA의 강력한 기능이 실제 가치보다 훨씬 낮은 가격에 출시됩니다. 최종 가격인 $500을 향한 단계적 인상이 시작되기 전에 지금 바로 $50에 라이선스를 확보하십시오. 이는 타의 추종을 불허하는 시장 논리에 대한 투자입니다.

적응형 알고리즘 트레이딩의 힘을 잠금 해제하십시오. Kaufman Smart Regime EA는 단순한 전략을 넘어, 노이즈와 진정한 모멘텀을 구별하도록 설계된 시장 감지 엔진입니다.

핵심 철학: "스마트 레짐(Smart Regime)" 감지

대부분의 알고리즘은 동적인 시장에 정적인 논리를 적용하기 때문에 실패합니다. Kaufman Smart Regime EA는 Perry Kaufman의 전설적인 효율성 비율 논리를 독자적으로 적용하여 시장의 "레짐(Regime)"을 결정합니다. 혼란스러운 횡보 구간에서는 대기 상태를 유지하며, 진정한 방향성 유동성이 시장에 진입할 때 정밀하게 공격합니다.

더 높은 시간대 매트릭스를 통해 가격 움직임을 필터링함으로써, 이 EA는 사용자가 항상 지배적인 기관 흐름과 일치하는 방향으로 거래하도록 보장하며, 흐름에 역행하는 것을 방지합니다.

검증 레이어

단순한 신호만으로는 충분하지 않습니다. 이 EA는 거래를 실행하기 전에 삼중 검증 프로토콜을 사용합니다. 이는 "오탐(false positives)"을 줄이고 높은 확률의 진입 지점을 보장합니다.

적응형 모멘텀 코어: 1차 엔진은 시장 효율성을 계산하여 소매 거래자들을 함정에 빠뜨리는 사소한 가격 변동을 필터링합니다. 모멘텀 합류 필터 (RSI 기반): 2차 확인 레이어는 소진 시 매수하거나 바닥에서 매도하는 것을 방지하여 추세가 지속될 "연료"를 확보하도록 합니다. 가격 움직임 인식 엔진: 고급 서브루틴은 특정 캔들스틱 패턴(핀 바, 엥굴핑 패턴 등)을 스캔하여 정확한 캔들 단위로 진입 시점을 맞춥니다. 단순히 추측하는 것이 아니라 시장이 "패를 보여주기"를 기다립니다.

기관급 위험 관리

수익 창출보다 자본 보존이 더 중요합니다. Kaufman Smart Regime EA에는 장기적인 생존력과 프로 트레이딩 회사(Prop Firm) 규정 준수를 위해 설계된 "자본 보호막(Capital Shield)" 모듈이 포함되어 있습니다.

일일 손실 하드 스톱: 특정 손실 임계값에 도달하면 당일 거래를 자동으로 중단하여 "멘탈 붕괴(tilt)"와 좋지 않은 시장 상황으로부터 사용자를 보호합니다.

동적 트레일링 관리: 거래가 사용자에게 유리하게 움직이면, 알고리즘은 이익을 확보하고 기준선을 보호하면서 수익이 계속 커지도록 합니다.

측정 지표 HUD (헤드업 디스플레이): 차트 위의 깔끔한 대시보드는 계정 상태, 일일 성과, 승률에 대한 실시간 정보를 제공하여 작업 공간을 어지럽히지 않으면서 한눈에 정보를 파악할 수 있도록 합니다.

주요 기능

적응형 민감도: 변동성에 자동으로 조정됩니다. 횡보 시에는 더 타이트하게, 추세 시에는 더 넓게 설정됩니다.

역방향 논리 모드: 시장 상황에 따라 역추세 레짐을 활용하기 위해 핵심 논리를 반전시킬 수 있습니다.

프로 트레이딩 회사 준비 완료: 펀딩 챌린지를 통과하는 데 적합한 엄격한 위험 매개변수(최대 손실, 일일 재설정)로 구축되었습니다.

시각적 명확성: 차트의 명확한 시각적 신호는 "레짐" 변화가 언제 발생하는지를 정확히 보여줍니다.

왜 "Smart Regime"인가?

시장은 매일 변합니다. 귀하의 EA는 과거에 갇혀 있어서는 안 됩니다. Kaufman Smart Regime EA는 시장이 말하기 전에 시장의 소리를 듣는 시스템을 요구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.