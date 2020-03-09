Metatron MT4





메타트론 – 적응형 추세 및 스마트 그리드 트레이딩 시스템





메타트론은 지능적인 추세 추종 진입과 체계적인 포지션 관리의 균형을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 고급 전문가 어드바이저(EA)입니다.

기관 투자자급 로직으로 구축된 메타트론은 EMA 추세 확인, ADX 강도 필터링, 스마트 그리드 평균화, 변동성 기반 위험 관리를 결합하여 외환 및 금 시장에서 안정적인 장기 성과를 제공합니다.





이 EA는 완전 자동 또는 수동 트레이더를 위한 전문 거래 관리자로 작동할 수 있습니다.





주요 기능

1. 추세 추종 진입 로직

무작위 진입을 방지하고, 강력한 추세가 나타날 때만 거래를 실행합니다.





2. 스마트 평균화 시스템 (제어형 그리드)

주요 추세와 반대로 시장이 되돌림할 때 추가 포지션을 개설합니다.

그리드 간격은 동적 핍 스텝 테이블을 사용하여 완벽하게 사용자 정의할 수 있습니다.

로트 스케일링은 조정 가능한 승수를 사용하는 안전한 기하급수적 진행 방식을 채택합니다.





3. 변동성 적응형 위험 관리

메타트론은 실시간 시장 변동성에 따라 목표를 자동으로 조정합니다.

이를 통해 메타트론은 추세 시장과 변동성이 큰 시장 모두에서 유연하고 안정적인 운영을 유지할 수 있습니다.





4. 완전 자동 또는 반자동 거래

메타트론은 두 가지 운영 모드를 제공합니다.

• 자동 모드

EA가 진입, 평균화, 손절매/익절매, 트레일링 트래킹, 청산 등 모든 것을 자동으로 처리합니다.





• 수동 모드

자율적인 트레이더에게 적합:

EA는 수동으로 개설한 거래만 관리합니다.

빠른 실행을 위한 내장 매수/매도/모두 청산 버튼

매직 넘버가 자동으로 0으로 설정되어 원활한 수동 거래 가능

5. 시간 기반 보호

거래 창 필터(거래 시작/중지)

특정 시간에 모든 포지션 청산(선택 사항)

뉴스 발표 또는 롤오버 기간 중 원치 않는 거래 방지

6. 깔끔한 인터페이스 및 차트 제어

간소화된 정보 패널

차트 거래 버튼(매수/매도/모두 청산)

간편한 설정과 사용자 친화적인 레이아웃





참고

위험한 의미의 마틴게일 전략이 아닙니다. Metatron은 안전하고 일관된 관리를 위해 변동성 기반 청산 기능을 갖춘 제어된 그리드 로직을 사용합니다.





실제 거래 전에 항상 데모 계정에서 테스트하십시오.

거래하는 종목의 변동성에 따라 그리드 및 승수 값을 조정하십시오.





Metatron – 정밀함. 제어. 적응성. 메타트론은 강력하고 적응력이 뛰어나며 고도로 구성 가능한 거래 시스템을 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

완전 자동화를 선호하든 수동 거래를 관리해 줄 지능형 도우미를 원하든, 메타트론은 당신에게 경쟁 우위를 제공합니다.