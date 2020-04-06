Smart Grid Navigator

Smart Grid Navigatorは、インテリジェントなエントリーフィルタリングシステムを備えたマルチレベルグリッド戦略を使用するプロフェッショナルなトレーディングエキスパートアドバイザーです。このプログラムは、テクニカル指標の分析と市場状況に基づいてポジションを自動的に管理します。

このアドバイザーは最適化された設定が付属しており、インストール後すぐに使用できます。チャートで起動してテストを開始できます。すべてのパラメータには安全なデフォルト値があり、お客様のトレーディングスタイルとリスクレベルに合わせて調整できます。

主な機能

自動トレーディング

完全自動化されたポジションのオープンとクローズシステム 24時間年中無休または選択した取引時間帯に動作 トレーダーの常時監視不要

インテリジェントなエントリーフィルタリング

マルチレベル市場分析システム テクニカル指標による偽シグナルのフィルタリング 様々な市場状況への適応

柔軟なリスク管理

マーチンゲールを無効にできる段階的なポジションサイジング バスケット利益管理 設定可能なストップロスとテイクプロフィットレベル

時間制御

特定の時間帯のみ取引する機能 望ましくない期間の取引からの保護 リスクを軽減するための取引シリーズ間の一時停止

結果に影響する主要パラメータ

収益性とドローダウンのパラメータ

StartLot(開始ロット) - 最初のポジションの基本取引量

値を増やす:取引あたりの利益が高くなるが、リスクとドローダウンが大きくなる 値を減らす:リスクとドローダウンが低くなるが、取引あたりの利益が少なくなる

LotMultiplier(ロット乗数) - グリッド内の取引量増加係数

値 1.0:マーチンゲール無効、すべての注文が同じロットサイズで開く(最小リスク) 値 1.1-1.3:弱いマーチンゲール、緩やかなロット増加(低リスク) 値 1.4-1.6:適度なマーチンゲール、標準的な増加(中リスク) 値 1.7以上:積極的なマーチンゲール、急速なロット増加(高リスク)

MaxOrders(最大注文数) - 一方向の最大ポジション数

値を増やす:システムがより長い調整に耐えるが、最大ドローダウンが増加する 値を減らす:ドローダウンを制限するが、反転前にシリーズを閉じる可能性がある

BasketTP_Dollars(バスケット Take Profit) - すべてのポジションを閉じるための目標利益

値を増やす:取引回数は少ないが、シリーズあたりの利益が高い(ポジション保有時間が増加する可能性がある) 値を減らす:シリーズのクローズが速く、利益確定がより頻繁だが、シリーズあたりの利益が少ない

MinDistance_Points(最小距離) - グリッド内の注文間の距離

値を増やす:追加ポジションの開設頻度が低くなり、ドローダウンが低くなるが、反転を逃す可能性がある 値を減らす:グリッドへの追加がより頻繁になり、回復の確率が高くなるが、ドローダウンリスクが大きくなる

TP_FirstOrder_Points(最初の注文の Take Profit) - 最初の注文を閉じるための利益

値を増やす:最初の注文の潜在的な利益が高くなるが、実行確率が低くなる 値を減らす:TPのトリガーがより頻繁になるが、最初の注文からの利益が少なくなる

シグナルフィルタリングパラメータ

RSI_Period(RSI期間) - 指標計算期間

値を増やす:偽シグナルが少ないが、取引が少ない 値を減らす:シグナルが多いが、偽エントリーの確率が高い

RSI_Oversold / RSI_Overbought(売られすぎ/買われすぎレベル)

範囲を広げる(例:25/75):シグナルが少ないが、エントリーポイントの質が良い 範囲を狭める(例:35/65):シグナルが多いが、偽エントリーが多い

BB_Period(Bollinger Bands期間) - バンド計算期間

値を増やす:バンドが滑らかになり、偽タッチが少ないが、シグナルが少ない 値を減らす:バンドがより敏感になり、シグナルが多いが、ノイズが高い

BB_Deviation(BB偏差) - Bollinger Bandsチャネル幅

値を増やす:チャネルが広くなり、バンドタッチが少なく、シグナルが少ないが、質が高い 値を減らす:チャネルが狭くなり、タッチが多く、シグナルが多いが、偽エントリーの確率が高い

MinBBWidth / MaxBBWidth(最小/最大バンド幅)

範囲を狭める:特定の市場状況でのみ取引、取引が少ない 範囲を広げる:取引が多いが、不適切な条件での取引の可能性がある

UseBollingerFilter(BBフィルターを使用)

有効:シグナルが少ないが、エントリーの質が高い 無効:シグナルが多く、取引頻度が高いが、偽エントリーの可能性がある

RequireBBTouch(バンドタッチを要求)

有効:Bollinger Bandsに触れた後のみエントリー(厳格なフィルター) 無効:タッチを要求せずRSIシグナルでエントリー(緩やかなフィルター)

RequireBBReturnInside(バンド内への戻りを要求)

有効:価格がチャネル内に戻った後のみエントリー(反転確認) 無効:戻りを待たずにシグナルで即座にエントリー

ApplyBBToGridOrders(Grid注文にBBを適用)

有効:各グリッドエントリーの厳格な制御、平均化取引が少ないが、回復を逃す可能性がある 無効:距離に達したときの自由なグリッド追加、回復確率が高い

UseBBWidthFilter(BB幅フィルターを使用)

有効:特定のボラティリティでのみ取引(MinBBWidthとMaxBBWidthの範囲内) 無効:任意のチャネル幅で取引

時間パラメータ

StartHour / EndHour(取引開始/終了時刻)

時間制限:ボラティリティの高いセッション中の取引からの保護(ニュース、市場オープン) 両方のパラメータ = 0:24時間年中無休モード、最大取引回数

CandlesPause(Grid終了後の一時停止)

値を増やす:シリーズ後の市場の「クールダウン」時間が長くなり、横ばいへの再エントリーリスクが低くなる 値を減らす:新しいエントリーが速くなり、取引機会が増えるが、偽シグナルのリスクが高くなる

重要な注意事項

リアル口座で使用する前に、必ずデモ口座でアドバイザーをテストしてください。最小ロットと保守的な設定から始めることをお勧めします。

マーチンゲールについて:システムは段階的なロット増加(マーチンゲール)をサポートしていますが、LotMultiplierパラメータ = 1.0に設定することで完全に無効にできます。この場合、グリッド内のすべての注文が同じ取引量で開かれ、リスクが最小化されますが、不利な価格変動時に回復時間が増加する可能性があります。

システムはバスケット管理を使用するため、十分な入金額が必要です。推奨される最小入金額は選択した設定によって異なり、マーチンゲールを使用する場合、開始ロット0.01で500〜2000米ドルの範囲になる可能性があります。

取引結果は市場状況、選択した商品、使用する設定によって異なります。過去の結果は将来の利益を保証するものではありません。


