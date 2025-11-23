Adaptive Pulse - Profesyonel Ticaret Sinyalleri Sistemi

Kısa Açıklama

Adaptive Pulse, adaptif piyasa analizi teknolojisine dayanan profesyonel bir ticaret sinyali göstergesidir. Gösterge otomatik olarak volatiliteye uyum sağlar ve grafik üzerinde görsel oklar ile hassas alım ve satım sinyalleri üretir. Tüm zaman dilimlerinde ve finansal enstrümanlarda çalışır.

Ana Özellikler

Gösterge, her biri mevcut piyasa koşullarına göre ayarlanan üç bağımsız adaptif çizgiye sahip üç seviyeli bir analiz sistemi sunar. Sistem iki tür ticaret sinyali üretir: fiyat ana çizgiyi kestiğinde ve hızlı çizgi ile yavaş çizgi birbirini kestiğinde.

Temel özellikler:

Üçlü adaptif analiz sistemi

İki bağımsız ticaret sinyali türü

Entegre uzun vadeli trend filtresi

Otomatik mod ile tekrarlanan sinyallerin akıllı filtrelemesi

Görsel alım ve satım okları

Mevcut piyasa durumunu gösteren bilgi paneli

Uyarı sistemi: açılır pencereler, ses, push bildirimleri, e-posta

Tam görsel özelleştirme

Çalışma Prensibi

Gösterge, piyasa koşullarına göre hassasiyeti dinamik olarak değiştiren adaptif analiz teknolojisi kullanır. Güçlü trend dönemlerinde sistem fiyat hareketine hızlı tepki verirken, yatay hareket dönemlerinde yavaşlar ve piyasa gürültüsünü filtreler.

Üç adaptif çizgi:

Mavi ana çizgi - temel adaptif seviye

Yeşil hızlı çizgi - kısa vadeli analiz için

Kırmızı yavaş çizgi - uzun vadeli analiz için

Tüm sinyaller yalnızca çubuğun tamamen oluşmasından sonra üretilir, bu da yeniden boyamayı ve mevcut çubukta yanlış sinyalleri ortadan kaldırır.

Ticaret Sinyali Türleri

Fiyat kesişim sinyalleri: Fiyat mavi çizgiyi aşağıdan yukarıya kestiğinde alım sinyali oluşur. Fiyat mavi çizgiyi yukarıdan aşağıya kestiğinde satım sinyali oluşur. Bu sinyal türü ayarlardan etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

Çift kesişim sinyalleri: Yeşil çizgi kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarıya kestiğinde alım sinyali oluşur. Yeşil çizgi kırmızı çizgiyi yukarıdan aşağıya kestiğinde satım sinyali oluşur. Bu sinyal türü de bağımsız olarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

Trend filtresi: İsteğe bağlı filtre uzun vadeli piyasa yönünü analiz eder ve ana trende karşı sinyalleri filtreler. Bu, üst zaman dilimlerinde sinyal kalitesini önemli ölçüde artırır.

Tekrarlanan sinyal filtresi: Akıllı sistem, fiyat dar bir aralıkta dalgalandığında birden fazla ardışık okun görünmesini önler. Filtre otomatik modda çalışarak her zaman dilimi için sinyaller arasında optimal mesafeyi seçer veya manuel olarak yapılandırılabilir.

Sinyal Miktarı ve Kalitesinin Ayarlanması

Daha fazla sinyal elde etmek için: ER Period parametresini 8-10 değerlerine düşürün. Use Price Crossover parametresini etkinleştirin. Use Trend Filter parametresini devre dışı bırakın. Min Bars Between Same Signals parametresini 1-2'ye düşürün. Alt zaman dilimleri M1 ve M5 kullanın.

Daha az sinyal elde etmek için: ER Period parametresini 12-14 değerlerine yükseltin. Use Price Crossover parametresini devre dışı bırakın. Use Trend Filter parametresini etkinleştirin. Min Bars Between Same Signals parametresini 5-10'a yükseltin. Üst zaman dilimleri M15 ve H1 kullanın.

Daha doğru sinyaller elde etmek için: Use Dual KAMA Crossover parametresini etkinleştirin. Use Trend Filter parametresini etkinleştirin. Slow KAMA Period periyodunu 25-30'a yükseltin. Min Bars Between Same Signals'i 3-5 değerine ayarlayın. M15 veya H1 zaman dilimlerini kullanın. Bu daha az sinyal üretecektir ancak giriş kalitesi daha yüksek olacaktır.

Yatay harekette tekrarlanan sinyalleri ortadan kaldırmak için: Min Bars Between Same Signals parametresini 5-10 değerlerine yükseltin. Bu, fiyat adaptif çizgi etrafında dalgalandığında birden fazla ardışık okun görünmesini önleyecektir. 0 değeri otomatik modu etkinleştirir ve zaman dilimine göre optimal mesafeyi otomatik olarak seçer.

Göstergenin Ana Parametreleri

KAMA Settings bölümü:

ER Period - adaptif sistem verimliliği hesaplama periyodu (önerilen 8-14)

Fast Period - hızlı adaptasyon bileşeni (standart değer 2)

Slow Period - yavaş adaptasyon bileşeni (standart değer 30)

Additional KAMA Lines bölümü:

Show Fast KAMA - yeşil hızlı çizgiyi göster

Fast KAMA Period - hızlı çizgi hesaplama periyodu (önerilen 5-10)

Show Slow KAMA - kırmızı yavaş çizgiyi göster

Slow KAMA Period - yavaş çizgi hesaplama periyodu (önerilen 15-30)

Signal Settings bölümü:

Use Price Crossover - fiyatın ana çizgi ile kesişiminden sinyalleri etkinleştir

Use Dual KAMA - hızlı ve yavaş çizgi kesişiminden sinyalleri etkinleştir

Use Trend Filter - uzun vadeli trend filtrelemeyi etkinleştir

Trend Period - trend filtresi hesaplama periyodu (önerilen 50-100)

Signal Filtering bölümü:

Min Bars Between Same Signals - aynı sinyaller arasındaki minimum çubuk sayısı (önerilen 3-5). Parametre, fiyat dar bir aralıkta dalgalandığında çoklu girişlerden kaçınmaya yardımcı olur. 0 değeri otomatik modu etkinleştirir: M1-M5 için 3 çubuk, M15 için 2 çubuk, H1 ve üstü için 1 çubuk kullanılır.

Visualization bölümü:

Arrow Offset - High/Low'dan ok ofseti (puan cinsinden, varsayılan 20)

Buy Arrow Color - alım oku rengi

Sell Arrow Color - satım oku rengi

Arrow Width - ok çizgisi kalınlığı 1'den 5'e kadar

Alerts bölümü:

Enable Alert - açılır uyarı pencerelerini etkinleştir

Enable Sound - sesli uyarıları etkinleştir

Sound File - Sounds klasöründen ses dosyası adı

Enable Push - mobil cihaza push bildirimlerini etkinleştir

Enable Email - e-posta ile uyarı gönderimini etkinleştir

Display Settings bölümü:

Corner Position - bilgi paneli konumu: 0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt

Bilgi Paneli

Gösterge, grafik köşesinde mevcut verilerle kompakt bir bilgi paneli görüntüler:

Ana çizginin mevcut değeri

Verimlilik oranının mevcut değeri

Trend durumu: yükseliş trendi, düşüş trendi veya nötr

Ana çizgiye göre fiyat konumu

Hızlı ve yavaş çizgi arasındaki oran

Panel her saniye güncellenir ve mevcut piyasa durumunu hızlıca değerlendirmeye yardımcı olur.

Kullanım Özellikleri

Gösterge tüm finansal enstrümanlarda çalışır: döviz çiftleri, metaller, endeksler, kripto paralar, hisse senetleri. Yeterli likiditeye ve düşük spread'e sahip enstrümanlarda kullanılması önerilir.

Scalping ve gün içi ticaret için, Price Crossover modu etkin olan alt zaman dilimleri M1-M5 kullanmak daha iyidir. Pozisyon ticareti için, Trend Filter etkin olan M15-H1 zaman dilimleri önerilir.

Gösterge sinyallerin görünmesinden sonra yeniden boyamaz, çünkü hesaplama yalnızca tamamen oluşmuş çubuklarda gerçekleştirilir. Oklar grafikte kalır ve konumlarını değiştirmez.

Tüm uyarılar, kapalı bir çubukta yeni bir sinyal göründüğünde yalnızca bir kez tetiklenir. Aynı çubukta tekrarlanan uyarılar olmaz.

Tekrarlanan sinyal filtreleme sistemi otomatik olarak zaman dilimine uyum sağlar veya ok görünme sıklığı üzerinde maksimum kontrol için manuel olarak yapılandırılabilir.

Göstergenin Avantajları

Adaptif teknoloji, göstergenin sürekli manuel ayarlama ihtiyacı olmadan çeşitli piyasa koşullarında etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Sistem mevcut volatiliteye otomatik olarak uyum sağlar.

Sinyal türlerini seçme ve birleştirme yeteneği, ticaret stratejisi oluşturmada esneklik sağlar. Yalnızca bir sinyal türü kullanabilir veya ek onay için bunları birleştirebilirsiniz.

Tekrarlanan sinyallerin akıllı filtrelemesi, yatay fiyat hareketi dönemlerinde birden fazla yanlış girişe karşı koruma sağlar. Otomatik filtreleme modu her zaman dilimi için optimal değerleri seçer.

Görsel tasarım maksimum derecede açıktır ve grafiği gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Tüm önemli veriler kompakt bir panelde görüntülenir.

Uyarı sistemi, aynı anda birden fazla grafikle çalışırken bile önemli sinyalleri kaçırmamanızı sağlar.

Gösterge, kurulumdan hemen sonra optimal varsayılan ayarlarla tamamen kullanıma hazırdır. Gerekirse, tüm parametreler bireysel ticaret tarzına kolayca uyarlanabilir.