ADX MultiTF Dashboard
- Göstergeler
- Anastasia Danilova
- Sürüm: 1.0
Bu gösterge nedir?
ADX MultiTF Dashboard, seçilen üç zaman diliminde trend gücü ve yönü hakkında önemli bilgileri aynı anda görüntüleyen kompakt bir çoklu zaman dilimi göstergesidir.
Panelin kompakt boyutuna aldanmayın! Gösterge grafikte çok az yer kaplasa da, ticaret kararları için kritik derecede önemli bilgiler içerir:
- Trend Gücü (ADX) - hareketin ne kadar güçlü olduğu
- Trend Yönü (+DI/-DI) - fiyatın nereye gittiği
- RSI Pozisyonu - piyasanın aşırı alım/aşırı satım durumunda olup olmadığı
Tüm bu bilgiler üç zaman diliminde eş zamanlı olarak - bu, sinyal onayı için güçlü bir araçtır!
Ana Özellikler
1. Çoklu Zaman Dilimi Analizi
3 zaman dilimindeki durumu aynı anda izleyin. Bu, piyasanın "tam resmini" görmenizi sağlar - kısa vadeli hareketlerden uzun vadeli trendlere kadar.
Popüler zaman dilimi kombinasyonları:
Scalping için:
- M1, M5, M15
- M5, M15, M30
Gün içi ticaret için:
- M5, M15, H1
- M15, M30, H1
- M15, H1, H4
Swing trading için:
- H1, H4, D1
- H4, D1, W1
Kombine analiz:
- M15, H1, H4 (en popüler seçeneklerden biri!)
- M30, H1, H4
- H1, H4, D1
Profesyonel ipucu: Farklı zaman dilimi kombinasyonlarıyla göstergenin birden fazla kopyasını çalıştırın! Örneğin, hızlı sinyaller için M5-M15-H1 ile bir gösterge, orta vadeli trend onayı için M15-H1-H4 ile ikinci bir gösterge.
2. ADX - Trend Gücü Göstergesi
Ne gösterir: Piyasadaki trend hareketinin ne kadar güçlü olduğu (yönden bağımsız olarak).
Renk kodlaması:
- 🔴 Kırmızı (ADX < 20) - Zayıf trend, yatay, girişten kaçınmak daha iyi
- 🟡 Sarı (ADX 20-25) - Trend oluşuyor, hazırlanabilirsiniz
- 🟢 Yeşil (ADX > 25) - Güçlü trend, işlem yapmak için mükemmel zaman
Bilmeniz önemli: ADX yön göstermez - sadece güç! Yön için oklara bakın.
3. Trend Yönü (+DI/-DI)
Ne gösterir: Fiyatın hangi yöne hareket ettiği.
Gösterimler:
- 🟢 ▲ (yeşil yukarı ok) - Yükseliş trendi (+DI > -DI)
- 🔴 ▼ (kırmızı aşağı ok) - Düşüş trendi (-DI > +DI)
Nasıl kullanılır: ADX yeşil olduğunda (>25) VE ok yönü gösterdiğinde - bu güçlü bir sinyal!
4. RSI - Aşırı Alım/Aşırı Satım Göstergesi
Ne gösterir: Piyasanın bir yönde "aşırı ısınıp ısınmadığı".
Renk kodlaması:
- 🔴 Kırmızı (RSI < 30) - Aşırı satım, yukarı doğru olası dönüş
- 🟡 Sarı (RSI 30-70) - Normal bölge
- 🟢 Yeşil (RSI > 70) - Aşırı alım, aşağı doğru olası dönüş
Bu nasıl yardımcı olur: RSI, ADX'i tamamlar. Örneğin, ADX güçlü bir yükseliş trendi gösteriyorsa ancak RSI zaten aşırı alım bölgesindeyse (>70) - bu hareketin yakında sona ereceğinin işareti olabilir.
Akıllı Uyarı Sistemi
Gösterge güçlü sinyaller hakkında otomatik olarak uyarır!
BUY uyarısı koşulları:
✅ Tüm 3 zaman diliminde ADX > 25 (veya sizin ADX Alert Threshold değeriniz) ✅ Tüm oklar yukarıyı gösteriyor (▲) ✅ RSI filtresi: aşırı alım ile X'ten fazla olmayan zaman dilimleri (Max Bad RSI Timeframes)
SELL uyarısı koşulları:
✅ Tüm 3 zaman diliminde ADX > 25 ✅ Tüm oklar aşağıyı gösteriyor (▼) ✅ RSI filtresi: aşırı satım ile X'ten fazla olmayan zaman dilimleri
Uyarı türleri:
🟢🟢 MÜKEMMEL SİNYAL (PERFECT SIGNAL):
- Tüm 3 zaman dilimi güçlü trend gösteriyor
- Tüm RSI normal bölgede
- Maksimum başarı olasılığı!
🟢 RİSKLİ SİNYAL (SIGNAL WITH RISK):
- Tüm 3 zaman dilimi güçlü trend gösteriyor
- ANCAK 1-2 RSI aşırı alım/aşırı satım bölgesinde
- Risk seviyesi: DÜŞÜK veya ORTA
Ana Ayarlar
Instance Settings
Instance_ID (varsayılan: "1")
- Her gösterge kopyası için benzersiz tanımlayıcı
- ÖNEMLİ: Grafiğe ikinci bir gösterge eklerken "2"ye, üçüncü için - "3"e değiştirin, vb.
- Bu, birden fazla göstergeyi aynı anda çakışma olmadan çalıştırmanıza olanak tanır
Timeframes
First Timeframe, Second Timeframe, Third Timeframe
- Analiz için 3 zaman dilimi seçin
- Yalnızca standart zaman dilimleri mevcuttur: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Ardışık zaman dilimlerini seçmeniz önerilir (örn. M15-H1-H4)
ADX Settings
ADX Period (varsayılan: 14)
- ADX göstergesi hesaplama periyodu
- Standart değer 14 çoğu durum için uygundur
- Daha küçük değerler (7-10) - daha hassas
- Daha büyük değerler (20-25) - daha düzgün
RSI Settings
RSI Period (varsayılan: 14)
- RSI hesaplama periyodu
RSI Oversold Level (varsayılan: 30)
- Aşırı satım seviyesi
RSI Overbought Level (varsayılan: 70)
- Aşırı alım seviyesi
Dashboard Position
X Position (aralık: 1-1980, varsayılan: 30)
- Panelin grafikteki yatay konumu
Y Position (aralık: 1-1440, varsayılan: 30)
- Panelin dikey konumu
İpucu: Göstergenin birden fazla kopyasını kullanırken, bunları farklı yüksekliklere yerleştirin (örn. Y=30, Y=150, Y=270)
Color Settings
Tüm renklerin tam özelleştirmesi:
- ADX Colors - zayıf/orta/güçlü trend için renkler
- RSI Colors - aşırı satım/normal/aşırı alım için renkler
- Direction Arrow Colors - yukarı/aşağı oklar için renkler
- Text Colors - başlık ve zaman dilimi metni için renkler
Table Design
Background Color - panel arka plan rengi Border Color - kenarlık rengi Border Width (aralık: 1-7, varsayılan: 2) - kenarlık kalınlığı Font Size (aralık: 5-25, varsayılan: 11) - yazı tipi boyutu
Alert Settings
Enable Alerts - uyarıları etkinleştir/devre dışı bırak
Alert Sound - ses bildirimini etkinleştir
Alert Popup - açılır pencere göster
Buy Alert Sound ve Sell Alert Sound - alım/satım sinyalleri için ses seçimi (11 seçenek)
ADX Alert Threshold (varsayılan: 25.0)
- Uyarı tetiklemesi için minimum ADX değeri
- Daha katı sinyaller için 30-35'e yükseltin
Use RSI Filter for Alerts (varsayılan: etkin)
- Ek filtre olarak RSI kullan
- Sadece ADX'e dayalı uyarılar istiyorsanız devre dışı bırakın
Max Bad RSI Timeframes (aralık: 0-3, varsayılan: 1)
- Uyarı tetiklemesi için "kötü" RSI'ya sahip maksimum zaman dilimi sayısı
- 0 = sadece mükemmel sinyaller (tüm RSI normal)
- 1 = kötü RSI'lı 1 TF'ye izin ver (önerilen)
- 2 = kötü RSI'lı 2 TF'ye izin ver
- 3 = RSI'ı tamamen yok say
Update Settings
Refresh Rate (varsayılan: 1 saniye)
- Tablodaki veri güncelleme sıklığı
Gösterge Nasıl Kullanılır
Temel Strateji:
- Tüm 3 zaman diliminde uyum arayın:
- Tüm ADX yeşil (>25)
- Tüm oklar bir yönde
- RSI kritik bölgelerde değil
- "PERFECT SIGNAL" uyarısını bekleyin - bunlar en güçlü sinyallerdir!
- RSI'ı filtre olarak kullanın:
- BUY sinyali + RSI aşırı alım (>70) = dikkatli olun
- SELL sinyali + RSI aşırı satım (<30) = dikkatli olun
Gelişmiş Strateji:
- Göstergenin 2 kopyasını çalıştırın:
- Birinci: M5, M15, H1 (hızlı sinyaller)
- İkinci: M15, H1, H4 (trend onayı)
- En iyi giriş noktaları:
- Her iki panel de bir yönde güçlü trend gösterdiğinde
- ADX tüm zaman dilimlerinde büyüyor
- RSI aşırı satım/aşırı alım bölgesinden çıkmaya yeni başlıyor
- Risk Yönetimi:
- Üst zaman dilimlerinde ADX kırmızı (<20) olduğunda girişlerden kaçının
- Üst zaman diliminde trende karşı işlem yapmayın
Önemli Notlar
- Yalnızca standart zaman dilimlerini kullanın - gösterge yalnızca M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1'i destekler
- Birden fazla kopya eklerken her zaman Instance_ID'yi değiştirin ("1", "2", "3", vb.)
- Gösterge bir "Kutsal Kâse" değildir - diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanın
- Uyarıların 60 saniyelik bekleme süresi vardır - aynı türdeki tekrar eden uyarı daha erken tetiklenmez
- ADX gecikmeli bir göstergedir - sinyal hareket zaten başladıktan sonra ortaya çıkabilir
Kullanım Örnekleri
Örnek 1: M5'te Scalping
Instance_ID = "1" Timeframes: M1, M5, M15 ADX Alert Threshold = 20 Max Bad RSI Timeframes = 1
Örnek 2: Gün içi işlem
Instance_ID = "1" Timeframes: M15, H1, H4 ADX Alert Threshold = 25 Max Bad RSI Timeframes = 1
Örnek 3: Swing trading
Instance_ID = "1" Timeframes: H4, D1, W1 ADX Alert Threshold = 30 Max Bad RSI Timeframes = 0
Örnek 4: Çift onay (2 gösterge)
Gösterge #1: Instance_ID = "1" Position: X=30, Y=30 Timeframes: M5, M15, H1
Gösterge #2: Instance_ID = "2" Position: X=30, Y=150 Timeframes: M15, H1, H4
Sorularınız veya önerileriniz olması durumunda - özel mesajlarda yazın!