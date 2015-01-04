Bu gösterge nedir?

ADX MultiTF Dashboard - Gösterge Açıklaması

ADX MultiTF Dashboard, seçilen üç zaman diliminde trend gücü ve yönü hakkında önemli bilgileri aynı anda görüntüleyen kompakt bir çoklu zaman dilimi göstergesidir.

Panelin kompakt boyutuna aldanmayın! Gösterge grafikte çok az yer kaplasa da, ticaret kararları için kritik derecede önemli bilgiler içerir:

Trend Gücü (ADX) - hareketin ne kadar güçlü olduğu

- hareketin ne kadar güçlü olduğu Trend Yönü (+DI/-DI) - fiyatın nereye gittiği

- fiyatın nereye gittiği RSI Pozisyonu - piyasanın aşırı alım/aşırı satım durumunda olup olmadığı

Tüm bu bilgiler üç zaman diliminde eş zamanlı olarak - bu, sinyal onayı için güçlü bir araçtır!

Ana Özellikler

1. Çoklu Zaman Dilimi Analizi

3 zaman dilimindeki durumu aynı anda izleyin. Bu, piyasanın "tam resmini" görmenizi sağlar - kısa vadeli hareketlerden uzun vadeli trendlere kadar.

Popüler zaman dilimi kombinasyonları:

Scalping için:

M1, M5, M15

M5, M15, M30

Gün içi ticaret için:

M5, M15, H1

M15, M30, H1

M15, H1, H4

Swing trading için:

H1, H4, D1

H4, D1, W1

Kombine analiz:

M15, H1, H4 (en popüler seçeneklerden biri!)

M30, H1, H4

H1, H4, D1

Profesyonel ipucu: Farklı zaman dilimi kombinasyonlarıyla göstergenin birden fazla kopyasını çalıştırın! Örneğin, hızlı sinyaller için M5-M15-H1 ile bir gösterge, orta vadeli trend onayı için M15-H1-H4 ile ikinci bir gösterge.

2. ADX - Trend Gücü Göstergesi

Ne gösterir: Piyasadaki trend hareketinin ne kadar güçlü olduğu (yönden bağımsız olarak).

Renk kodlaması:

🔴 Kırmızı (ADX < 20) - Zayıf trend, yatay, girişten kaçınmak daha iyi

🟡 Sarı (ADX 20-25) - Trend oluşuyor, hazırlanabilirsiniz

🟢 Yeşil (ADX > 25) - Güçlü trend, işlem yapmak için mükemmel zaman

Bilmeniz önemli: ADX yön göstermez - sadece güç! Yön için oklara bakın.

3. Trend Yönü (+DI/-DI)

Ne gösterir: Fiyatın hangi yöne hareket ettiği.

Gösterimler:

🟢 ▲ (yeşil yukarı ok) - Yükseliş trendi (+DI > -DI)

🔴 ▼ (kırmızı aşağı ok) - Düşüş trendi (-DI > +DI)

Nasıl kullanılır: ADX yeşil olduğunda (>25) VE ok yönü gösterdiğinde - bu güçlü bir sinyal!

4. RSI - Aşırı Alım/Aşırı Satım Göstergesi

Ne gösterir: Piyasanın bir yönde "aşırı ısınıp ısınmadığı".

Renk kodlaması:

🔴 Kırmızı (RSI < 30) - Aşırı satım, yukarı doğru olası dönüş

🟡 Sarı (RSI 30-70) - Normal bölge

🟢 Yeşil (RSI > 70) - Aşırı alım, aşağı doğru olası dönüş

Bu nasıl yardımcı olur: RSI, ADX'i tamamlar. Örneğin, ADX güçlü bir yükseliş trendi gösteriyorsa ancak RSI zaten aşırı alım bölgesindeyse (>70) - bu hareketin yakında sona ereceğinin işareti olabilir.

Akıllı Uyarı Sistemi

Gösterge güçlü sinyaller hakkında otomatik olarak uyarır!

BUY uyarısı koşulları:

✅ Tüm 3 zaman diliminde ADX > 25 (veya sizin ADX Alert Threshold değeriniz) ✅ Tüm oklar yukarıyı gösteriyor (▲) ✅ RSI filtresi: aşırı alım ile X'ten fazla olmayan zaman dilimleri (Max Bad RSI Timeframes)

SELL uyarısı koşulları:

✅ Tüm 3 zaman diliminde ADX > 25 ✅ Tüm oklar aşağıyı gösteriyor (▼) ✅ RSI filtresi: aşırı satım ile X'ten fazla olmayan zaman dilimleri

Uyarı türleri:

🟢🟢 MÜKEMMEL SİNYAL (PERFECT SIGNAL):

Tüm 3 zaman dilimi güçlü trend gösteriyor

Tüm RSI normal bölgede

Maksimum başarı olasılığı!

🟢 RİSKLİ SİNYAL (SIGNAL WITH RISK):

Tüm 3 zaman dilimi güçlü trend gösteriyor

ANCAK 1-2 RSI aşırı alım/aşırı satım bölgesinde

Risk seviyesi: DÜŞÜK veya ORTA

Ana Ayarlar

Instance Settings

Instance_ID (varsayılan: "1")

Her gösterge kopyası için benzersiz tanımlayıcı

ÖNEMLİ: Grafiğe ikinci bir gösterge eklerken "2"ye, üçüncü için - "3"e değiştirin, vb.

Grafiğe ikinci bir gösterge eklerken "2"ye, üçüncü için - "3"e değiştirin, vb. Bu, birden fazla göstergeyi aynı anda çakışma olmadan çalıştırmanıza olanak tanır

Timeframes

First Timeframe, Second Timeframe, Third Timeframe

Analiz için 3 zaman dilimi seçin

Yalnızca standart zaman dilimleri mevcuttur: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Ardışık zaman dilimlerini seçmeniz önerilir (örn. M15-H1-H4)

ADX Settings

ADX Period (varsayılan: 14)

ADX göstergesi hesaplama periyodu

Standart değer 14 çoğu durum için uygundur

Daha küçük değerler (7-10) - daha hassas

Daha büyük değerler (20-25) - daha düzgün

RSI Settings

RSI Period (varsayılan: 14)

RSI hesaplama periyodu

RSI Oversold Level (varsayılan: 30)

Aşırı satım seviyesi

RSI Overbought Level (varsayılan: 70)

Aşırı alım seviyesi

Dashboard Position

X Position (aralık: 1-1980, varsayılan: 30)

Panelin grafikteki yatay konumu

Y Position (aralık: 1-1440, varsayılan: 30)

Panelin dikey konumu

İpucu: Göstergenin birden fazla kopyasını kullanırken, bunları farklı yüksekliklere yerleştirin (örn. Y=30, Y=150, Y=270)

Color Settings

Tüm renklerin tam özelleştirmesi:

ADX Colors - zayıf/orta/güçlü trend için renkler

- zayıf/orta/güçlü trend için renkler RSI Colors - aşırı satım/normal/aşırı alım için renkler

- aşırı satım/normal/aşırı alım için renkler Direction Arrow Colors - yukarı/aşağı oklar için renkler

- yukarı/aşağı oklar için renkler Text Colors - başlık ve zaman dilimi metni için renkler

Table Design

Background Color - panel arka plan rengi Border Color - kenarlık rengi Border Width (aralık: 1-7, varsayılan: 2) - kenarlık kalınlığı Font Size (aralık: 5-25, varsayılan: 11) - yazı tipi boyutu

Alert Settings

Enable Alerts - uyarıları etkinleştir/devre dışı bırak

Alert Sound - ses bildirimini etkinleştir

Alert Popup - açılır pencere göster

Buy Alert Sound ve Sell Alert Sound - alım/satım sinyalleri için ses seçimi (11 seçenek)

ADX Alert Threshold (varsayılan: 25.0)

Uyarı tetiklemesi için minimum ADX değeri

Daha katı sinyaller için 30-35'e yükseltin

Use RSI Filter for Alerts (varsayılan: etkin)

Ek filtre olarak RSI kullan

Sadece ADX'e dayalı uyarılar istiyorsanız devre dışı bırakın

Max Bad RSI Timeframes (aralık: 0-3, varsayılan: 1)

Uyarı tetiklemesi için "kötü" RSI'ya sahip maksimum zaman dilimi sayısı

0 = sadece mükemmel sinyaller (tüm RSI normal)

1 = kötü RSI'lı 1 TF'ye izin ver (önerilen)

2 = kötü RSI'lı 2 TF'ye izin ver

3 = RSI'ı tamamen yok say

Update Settings

Refresh Rate (varsayılan: 1 saniye)

Tablodaki veri güncelleme sıklığı

Gösterge Nasıl Kullanılır

Temel Strateji:

Tüm 3 zaman diliminde uyum arayın: Tüm ADX yeşil (>25)

Tüm oklar bir yönde

RSI kritik bölgelerde değil "PERFECT SIGNAL" uyarısını bekleyin - bunlar en güçlü sinyallerdir! RSI'ı filtre olarak kullanın: BUY sinyali + RSI aşırı alım (>70) = dikkatli olun

SELL sinyali + RSI aşırı satım (<30) = dikkatli olun

Gelişmiş Strateji:

Göstergenin 2 kopyasını çalıştırın: Birinci: M5, M15, H1 (hızlı sinyaller)

İkinci: M15, H1, H4 (trend onayı) En iyi giriş noktaları: Her iki panel de bir yönde güçlü trend gösterdiğinde

ADX tüm zaman dilimlerinde büyüyor

RSI aşırı satım/aşırı alım bölgesinden çıkmaya yeni başlıyor Risk Yönetimi: Üst zaman dilimlerinde ADX kırmızı (<20) olduğunda girişlerden kaçının

Üst zaman diliminde trende karşı işlem yapmayın

Önemli Notlar

Yalnızca standart zaman dilimlerini kullanın - gösterge yalnızca M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1'i destekler Birden fazla kopya eklerken her zaman Instance_ID'yi değiştirin ("1", "2", "3", vb.) Gösterge bir "Kutsal Kâse" değildir - diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanın Uyarıların 60 saniyelik bekleme süresi vardır - aynı türdeki tekrar eden uyarı daha erken tetiklenmez ADX gecikmeli bir göstergedir - sinyal hareket zaten başladıktan sonra ortaya çıkabilir

Kullanım Örnekleri

Örnek 1: M5'te Scalping

Instance_ID = "1" Timeframes: M1, M5, M15 ADX Alert Threshold = 20 Max Bad RSI Timeframes = 1

Örnek 2: Gün içi işlem

Instance_ID = "1" Timeframes: M15, H1, H4 ADX Alert Threshold = 25 Max Bad RSI Timeframes = 1

Örnek 3: Swing trading

Instance_ID = "1" Timeframes: H4, D1, W1 ADX Alert Threshold = 30 Max Bad RSI Timeframes = 0

Örnek 4: Çift onay (2 gösterge)

Gösterge #1: Instance_ID = "1" Position: X=30, Y=30 Timeframes: M5, M15, H1

Gösterge #2: Instance_ID = "2" Position: X=30, Y=150 Timeframes: M15, H1, H4

Sorularınız veya önerileriniz olması durumunda - özel mesajlarda yazın!