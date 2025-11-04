Shadow Pulse Indicator

Kısa Açıklama

Shadow Pulse

Shadow Pulse, ortalamaya dönüş yöntemine dayalı olarak dönüş noktalarını belirlemek için profesyonel bir göstergedir. Akıllı çok seviyeli filtreleme sistemi kullanarak son derece doğru alım ve satım sinyalleri üretir.

İşlem Stratejisi

Gösterge, M1'den H4'e kadar tüm zaman dilimlerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve altın (XAUUSD) scalping'inde olağanüstü sonuçlar gösterir. Düşük periyotlarda agresif işlemler için ve yüksek zaman dilimlerinde orta vadeli pozisyonlar için etkili bir şekilde uygulanabilir.

Fiyat ivmesinin tükenmesi anlarını belirleme ve ardından bir geri tepme üzerinde pozisyon açma prensibiyle çalışır. Sistem, anahtar seviyelere göre fiyatın aşırı genişlemesinin kritik bölgelerini belirler ve yalnızca bir dönüş hareketini onayladığında sinyal oluşturur.

Oklar yalnızca kapalı barlarda görünür ve asla yeniden çizilmez. Bu, mutlak sinyal kararlılığını garanti eder ve göstergenin herhangi bir zaman dönemi boyunca tarihsel performansının objektif olarak değerlendirilmesine olanak tanır.

• Barların altındaki mavi oklar — uzun pozisyon açma sinyali (ALIŞ) • Barların üstündeki kırmızı oklar — kısa pozisyon açma sinyali (SATIŞ)

Sistem, esnek özelleştirilebilir parametreler aracılığıyla çeşitli finansal enstrümanların oynaklığına otomatik olarak uyum sağlar. Gösterge, döviz çiftlerinde, kıymetli metallerde, hisse senedi endekslerinde ve kripto para birimlerinde eşit derecede etkili çalışır.

Yerleşik üç seviyeli filtreleme sistemi, düşük oynaklık ve piyasa belirsizliği dönemlerinde sahte sinyalleri akıllıca engeller. Her filtre bağımsız olarak çalışır ve ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir, bu da işlem tarzınız için işlem sinyallerinin miktar ve kalitesi arasındaki en uygun dengeyi hassas bir şekilde seçmenizi sağlar.

Sinyal frekansı yönetim işlevi, yan hareket dönemlerinde grafik aşırı doygunluğunu etkili bir şekilde önler. Benzer sinyaller arasında özelleştirilebilir minimum aralık ve zıt girişlerin engellenmesi, baskın harekete karşı erken işlemlerden güvenilir bir şekilde korur.

Uygulama Sonuçları

Altın (XAUUSD) - Scalping için Optimal Enstrüman

Altında, gösterge bu enstrümanın yüksek oynaklığı ve net dönüş kalıpları nedeniyle en iyi sonuçları gösterir.

Döviz Çiftleri (EURUSD, GBPUSD ve diğerleri)

Döviz çiftlerinde, gösterge yüksek giriş doğruluğu ile istikrarlı bir sinyal akışı sağlar.

Sermaye Yönetimi Önerileri

Gösterge, klasik risk yönetimi kurallarına uyulduğunda istikrarlı sonuçlar gösterir:

M1-M5'te scalping için: • Döviz çiftlerinde stop-loss: 10-20 puan • Altında stop-loss: 150-300 puan • Stop-loss'a göre take-profit oranı: 1:1,5 veya 1:2

H1 ve üzerinde işlem için: • Döviz çiftlerinde stop-loss: 100-200 puan • Altında stop-loss: 500-800 puan • Stop-loss'a göre take-profit oranı: 1:2 veya 1:3

Ayarlar ve Parametreler

Gösterge, belirli bir enstrümanın özelliklerine ve bireysel işlem tarzına hassas ayar için üç bağımsız filtreleme bloğu içerir.

Filtre #1 - Fiyat Pozisyon Kontrolü

Anahtar dinamik seviyelerden fiyat sapma derecesini belirlenmesinden sorumludur. Kaliteli bir dönüş sinyali oluşturmak için gereken minimum mesafeyi kontrol eder.

Sinyal sayısını artırmak için: hareketli ortalamalara olan mesafe parametre değerlerini azaltın. Bu, göstergeyi küçük fiyat sapmalarına karşı daha hassas hale getirir.

Sinyal kalitesini artırmak için: mesafe parametre değerlerini artırın. Sistem, bir sinyal oluşturmadan önce daha derin geri çekilmeleri bekleyecektir, bu da güçlü bir dönüş hareketinin olasılığını artırır.

Filtre #2 - Oynaklık Kontrolü

İkinci filtre, mevcut piyasa aktivite seviyesini analiz eder ve sahte kırılmaların maksimum olduğu sessiz dönemlerde sinyalleri engeller.

Sinyal sayısını artırmak için: minimum oynaklık eşik değerini düşürün. Gösterge, görece piyasa sakinliği dönemlerinde bile çalışacaktır.

Güçlü hareketlere odaklanmak için: minimum eşiği yükseltin. Sinyaller yalnızca kar gerçekleştirmek için yeterli ivmenin olduğu artan aktivite dönemlerinde oluşturulacaktır.

Filtre #3 - Momentum Analizi

Üçüncü filtre, yönlü hareketin tükenmesinin kritik noktalarını belirler ve osilatör dinamiği analizi yoluyla dönüşe hazır olduğunu doğrular.

Daha sık girişler için: filtreyi daha küçük momentum uçlarında tepki verecek şekilde yapılandırın. Bu, dönüşün erken aşamalarında girişe izin verecektir.

Maksimum güvenilirlik için: sinyal oluşturmadan önce daha belirgin uç bölgelere ulaşmayı gerektirin. Bu, giriş sayısını azaltacak ancak kalitelerini artıracaktır.

Sinyal Yönetim Bloğu

Ok görünme sıklığını kontrol etmeye ve aşırı işlem yapmayı önlemeye olanak tanır:

• Benzer sinyaller arasındaki minimum bar sayısı — bir sonraki benzer sinyal görünmeden önce her ALIŞ veya SATIŞ sinyalinden sonra bir duraklama belirler

• Zıt sinyaller için engelleme dönemi — sistemin ters yönde bir sinyale izin vermeden önce bir yöndeki bir sinyalden sonra kaç barın geçmesi gerektiğini belirler

Aktif işlem için: her iki parametre için de minimum değerleri ayarlayın (1-3 bar). Maksimum giriş fırsatı sayısını elde edeceksiniz.

Seçici işlem için: değerleri artırın (8-15 bar). Gösterge, yalnızca sinyaller arasında yeterli aralıkla en yüksek kalitede dönüşler üretecektir.

Görsel Parametreler

Görünümün tam özelleştirilmesi:

• Alım ve satım ok renklerinin ayarlanması • Görsel algı rahatlığı için ok boyutu ayarlaması • Fiyat barlarından ok ofsetinin kontrolü • Hesaplama için geçmiş bar sayısının seçimi (0 = tüm mevcut veriler)

Uyarı Sistemi

Yeni sinyaller için kapsamlı bildirim sistemi:

• Doğrudan işlem terminalinde açılır pencereler • Ses dosyası seçimi ile sesli bildirimler • MetaTrader 5 Mobile aracılığıyla mobil cihaza push mesajları • Belirtilen e-posta adresine e-posta uyarıları

Yerleşik spam koruması, kapalı bar başına en fazla bir uyarı gönderilmesini garanti eder ve bildirim çoğaltmasını ortadan kaldırır.

İşlem Önerileri

Zaman Dilimi Seçimi

Gösterge, çeşitli işlem stilleri arasında etkilidir:

• Aktif scalping: M1-M5 (özellikle altında etkili) • Gün içi işlem: M15-H1 • Orta vadeli pozisyonlar: H1-H4

İşlem stratejinize, mevcut zamanınıza ve psikolojik rahatlığınıza göre bir zaman dilimi seçin.

Optimal Piyasa Koşulları

En iyi sonuçlar aşağıdaki koşullarda elde edilir:

• Dar spread'e sahip yüksek likidite enstrümanları • Aktif işlem seansları (Avrupa ve Amerika) • Artan ancak aşırı olmayan oynaklık dönemleri

Risk Yönetimi

Kritik derecede önemli kurallar:

Sermayeyi korumak için her zaman stop-loss kullanın. Stop'ları, piyasa yapısı tarafından onaylanan en yakın yerel uç noktanın ötesine yerleştirin.

Pozisyon tutma süresini kontrol edin. M1-M5'te scalping yaparken, bir işlemi 30 dakikadan fazla açık tutmayın. Hareket gelişmiyorsa — pozisyonu mevcut fiyattan kapatın.

Haber yayınları sırasında işlem yapmaktan kaçının. Önemli ekonomik veri yayınlarından 15 dakika önce ve sonra, spread'ler genişler ve hareketler kaotik ve öngörülemez hale gelir.

İşlem başına sermayenin %1-2'sinden fazla olmayan risk temelinde pozisyon boyutunu hesaplayın. Aktif scalping'de, tüm açık pozisyonların toplam riski hesap boyutunun %5'ini geçmemelidir.

Zorunlu test. Gerçek işlemden önce, brokerinizin özelliklerine ve seçilen enstrümana optimal parametreleri seçmek için en az iki hafta demo hesapta göstergeyi test edin.

İşlem Psikolojisi

• Her sinyalde girmeye çalışmayın — kaliteli kurulumlara odaklanın • Stop-loss'ta kayıpları kabul ederken disiplini koruyun • Bir dizi kayıp işleminden sonra pozisyon boyutunu artırmayın • Etkinliği analiz etmek için bir işlem günlüğü tutun

Teknik Özellikler

Sistem Gereksinimleri

• Platform: MetaTrader 5 • Minimum terminal yapısı: 3000 (en son sürüm önerilir) • Uyumluluk: hedging ve netting hesapları • Ek kütüphaneler: gerekli değil

Performans Optimizasyonu

• Minimum terminal kaynak tüketimi • Hesaplamalar yalnızca yeni oluşturulan barlar için gerçekleştirilir • Platform yavaşlaması olmadan aynı anda birden fazla grafikte çalışma yeteneği • Zayıf bilgisayarlarda bile hızlı yanıt için optimize edilmiş kod

Çok Yönlülük

• MetaTrader 5 platformunun tüm finansal enstrümanlarında çalışır • Tüm standart zaman dilimlerini destekler • Enstrümanın ondalık basamak sayısına otomatik olarak uyum sağlar • Çeşitli fiyat teklifi türlerini doğru şekilde işler

Teknik Destek

Göstergenin kurulumu veya çalışması hakkında sorularınız varsa, özel mesajlar aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

ÖNEMLİ UYARI:

Gösterge, yardımcı bir teknik analiz aracıdır ve kar garantisi vermez. Geçmiş işlem sonuçları gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Finansal enstrümanların ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve yatırılan tüm sermayenin kaybına yol açabilir. Sorumlu bir şekilde işlem yapın ve yalnızca kaybını göze alabileceğiniz fonlarla işlem yapın.