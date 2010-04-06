Major Trend Histogram mk
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Major_Trend_Histogram" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Gerçekten büyük trendleri yakalamak için tasarlanmış Major_Trend_Histogram göstergesi.
- Gösterge 2 renkte olabilir: Düşüş trendi için Pembe, yükseliş trendi için Yeşil (renkler değiştirilebilir).
- Başlangıç aşamalarındaki trendleri tespit eder - standart bir hareketli ortalamadan çok daha verimlidir.
- Major_Trend_Histogram, diğer tüm işlem yöntemleriyle birleştirilebilir: Fiyat Hareketi, VSA ve diğer göstergeler.
- Göstergenin dahili Mobil ve PC uyarıları vardır.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.