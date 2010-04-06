Major Trend Histogram mk
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Major_Trend_Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- Indicatore Major_Trend_Histogram progettato per individuare trend davvero significativi.
- L'indicatore può essere di 2 colori: rosa per trend ribassista e verde per trend rialzista (i colori possono essere modificati).
- Rileva i trend nelle fasi iniziali, molto più efficiente di qualsiasi media mobile standard.
- Major_Trend_Histogram può essere combinato con qualsiasi altro metodo di trading: Price Action, VSA e altri indicatori.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.