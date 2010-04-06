Major Trend Histogram mk

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de Tendance Majeure » pour MT4, sans refonte.





- L'indicateur Histogramme de Tendance Majeure est conçu pour détecter les tendances majeures.

- L'indicateur est disponible en deux couleurs : rose pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière (couleurs modifiables).

- Il détecte les tendances dès leur amorce, bien plus efficace que n'importe quelle moyenne mobile standard.

- L'Histogramme de Tendance Majeure peut être combiné avec d'autres méthodes de trading : Price Action, VSA, etc.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





